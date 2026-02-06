NUBURU accelera l’esecuzione della piattaforma Defense & Security, portando avanti la trasformazione del bilancio e l’integrazione della tecnologia multi-verticale

L'azienda porta avanti la cooperazione industriale con Tekne, le iniziative dell'energia diretta basate sul laser, l'espansione dell'orchestrazione software e la strategia di produzione all'avanguardia

DENVER--(BUSINESS WIRE)--NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), uno sviluppatore di tecnologia laser blu ad alte prestazioni e un fornitore emergente della piattaforma integrata Defense & Security, oggi ha annunciato un aggiornamento aziendale evidenziando la continua esecuzione della sua trasformazione strategica, comprese iniziative di ottimizzazione del bilancio, espansione della cooperazione industriale incentrata sulla difesa e progressi in diverse aziende verticali tecnologiche.

La trasformazione strategica passa alla fase di esecuzione multi-verticale

Nell'ultimo anno, NUBURU è passata da sviluppatore di laser industriale basato su una sola tecnologia a una piattaforma multidisciplinare che integra laser, orchestrazione basata su software, produzione all'avanguardia e tecnologie di difesa a duplice uso. Il modello operativo basato sul network della Società è pensato per accelerare le tempistiche della commercializzazione, riducendo nel contempo l'intensità del capitale e il rischio di esecuzione industriale.

La Direzione ritiene che questo modello consenta a NUBURU di partecipare a vari segmenti tecnologici ad alto valore per la difesa e la sicurezza, utilizzando le capacità specializzate di partner industriali strategici.

L'ottimizzazione del bilancio e il percorso di conformità NYSE

Nel 2025, la Società ha svolto una serie di iniziative per ottimizzare il bilancio, tra cui pagamenti negoziati di debiti pregressi e la conversione in azioni di blocchi iniziali di azioni privilegiate di serie A in circolazione. Queste misure sono state implementate per ridurre l'eccesso di capitale strutturale, semplificare la struttura patrimoniale della Società e rafforzare il patrimonio azionario.

Sulla base di questo progresso, NUBURU sta attivamente perseguendo altre iniziative di conversione in azioni che comportano posizioni più grandi di azioni privilegiate. Questi sforzi sono mirati a migliorare ulteriormente il profilo patrimoniale della Società supportando la costante conformità con gli standard di quotazione del NYSE American e preservando la liquidità richiesta per l'esecuzione strategica.

La Società intende rendere noti gli sviluppi materiali relativi a queste iniziative, come previsto dalle leggi applicabili in materia di titoli e gli obblighi di informativa.

La cooperazione industriale con Tekne e i programmi di difesa basati sul network

NUBURU continua a portare avanti la sua strategia di Defense & Security attraverso accordi strutturati di cooperazione industriale, tra cui la sua collaborazione strategica con Tekne S.p.A., un produttore europeo nel settore della difesa e della mobilità avanzata.

Le attuali iniziative di cooperazione comprendono lo sviluppo congiunto di commercializzazione relativa alla piattaforma di veicoli tattici Tekne Graelion, progettata per ambienti operativi mission-critical che rispondono ai requisiti della difesa in costante evoluzione.

Le prime attività di cooperazione sono incentrate sull'Ucraina e su altri mercati alleati e possono comprendere il supporto del ciclo di vita, i servizi di preparazione operativa e gli schemi di supporto industriale localizzati. Tekne mantiene la piena autorità della progettazione, la proprietà della tecnologia di base e i diritti di proprietà intellettuale.

NUBURU partecipa come integratore di piattaforme strategiche, supportando la strutturazione del capitale, la preparazione degli approvvigionamenti e il controllo della conformità. La distribuzione commerciale rimane soggetta a processi formali di approvvigionamento, approvazioni normative, requisiti di controllo delle esportazioni e accordi contrattuali definitivi.

LYOCON: Ristabilire la piattaforma dei ricavi industriali e ampliare le opportunità nel settore dell'energia diretta

A seguito dell'acquisizione di LYOCON annunciata in precedenza, la Società sta eseguendo i piani di commercializzazione industriale di LYOCON, ampliando nel contempo lo sviluppo di applicazioni laser a duplice uso.

L'attuale obiettivo di sviluppo comprende:

Sistemi laser ottici non cinetici e di blocco dei sensori

Iniziative tecnologiche di energia diretta

Trasmissione wireless di energia a lungo termine e concetti di trasmissione di energia

NUBURU è impegnata in discussioni esplorative in ambito tecnico con partecipanti globali nei settori industriale e della difesa per valutare opportunità di integrazione complementare che utilizzano le competenze di LYOCON in materia di laser. Questi impegni rimangono soggetti alla valutazione tecnica e commerciale in corso.

ORBIT: Orchestrazione basata su software e integrazione della piattaforma della difesa

ORBIT continua a svolgere la sua attività commerciale di software-as-a-service incentrata sull'orchestrazione operativa dei flussi di lavoro, sulla gestione della conformità e sulla consapevolezza situazionale.

NUBURU sta inoltre valutando l'integrazione di ORBIT in ambienti di difesa e resilienza operativa, posizionando la piattaforma come livello di coordinamento software per implementazioni complesse di infrastrutture di difesa multisistema.

La Direzione ritiene che l'orchestrazione basata su software rappresenti una componente critica di piattaforme tecnologiche di difesa di nuova generazione.

Maddox, UAV e strategia di produzione avanzata implementabile

NUBURU continua a valutare l'espansione strategica in sistemi senza pilota e produzione avanzata, dando priorità a tecnologie differenziate, ad alto valore, piuttosto che piattaforme UAV standardizzate.

La Società è attivamente impegnata in discussioni con Maddox Defense Incorporated relativamente a una potenziale collaborazione che coinvolge la produzione implementabile di additivi e sistemi di produzione mobile progettati per supportare ambienti operativi dispiegati in prima linea.

NUBURU sta inoltre valutando l'integrazione di:

Capacità di energia diretta

Tecnologie di elettronica militare

Sistemi mobili di produzione industriale

Orchestrazione della missione definita dal software

Queste iniziative intendono utilizzare le capacità produttive e di produzione mobile esistenti all'interno della rete industriale della Società, compresa l'infrastruttura produttiva all'avanguardia di Tekne.

Commento della Direzione

“ Stiamo entrando in una fase di esecuzione incentrata sulla trasformazione di NUBURU in una piattaforma multiverticale di tecnologia per la difesa e la sicurezza”, ha dichiarato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e co-AD di NUBURU. “ Oltre ad ampliare la cooperazione industriale con partner come Tekne, stiamo continuando a rafforzare il nostro bilancio con la creazione di funzionalità di piattaforma scalabili progettate per la crescita a lungo termine”.

Dario Barisoni, Co-AD di NUBURU e AD di Nuburu Defense, ha aggiunto: “ La nostra strategia è incentrata sull'integrazione disciplinata di laser, orchestrazione software, produzione all'avanguardia e tecnologie di elettronica militare. Restiamo impegnati ad eseguire questi programmi pur mantenendo una solida disciplina normativa e finanziaria”.

Informazioni su NUBURU

Fondata nel 2015, NUBURU, Inc. ha sviluppato la tecnologia industriale laser blu e sta implementando una trasformazione strategica in un fornitore di piattaforme integrate per la difesa e la sicurezza. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie, collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, la Società intende rivolgersi ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net.

Forward-Looking Statements

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche e Sezione 21E del Securities Exchange Act of 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non sono affermazioni di fatti storici contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni previsionali, identificate da termini come “può”, “dovrebbe,” “prevede”, “intende”, “farà”, “stima”, “anticipa”, “ritiene”, “pianifica”, “tenta”, “mira”, “proietta”, “potrebbe”, “sarebbe”, “continua”, “ritiene” o rispettive forme negative o eventuali varianti. Queste affermazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati effettivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (1) soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura relative al collocamento privato; (2) proventi netti previsti e utilizzo dei proventi; (3) capacità di soddisfare gli standard di quotazione applicabili in borsa; (4) impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di pignoramento; (5) mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (6) incapacità di accedere a capitali sufficienti; (7) incapacità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (8) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (9) fattori economici, commerciali o competitivi sfavorevoli; (10) volatilità dei mercati finanziari dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (11) altri rischi descritti in dettaglio nei documenti SEC della Società, tra cui i più recenti Form 10-K o Form 10-Q. Questi documenti trattano ulteriori rischi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli delle dichiarazioni previsionali. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali affermazioni, se non nei casi previsti dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

NUBURU - Relazioni con gli investitori: ir@nuburu.net

Contatto per i media: press@nuburu.net

Website: www.nuburu.net