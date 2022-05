NTT lancia i suoi Servizi IoT per la sostenibilità

Le nuove soluzioni aiuteranno le imprese a guidare il progresso verso gli obiettivi della sostenibilità

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., fornitore globale di tecnologia e soluzioni per le aziende, oggi ha annunciato il lancio della sua offerta di Servizi IoT per la sostenibilità. Il nuovo stack completo di soluzioni aiuterà le imprese a proseguire nelle iniziative per la sostenibilità globale e a prendere decisioni basate sui dati per ridurre la propria impronta di carbonio grazie all’uso intelligente della connettività IoT.

Queste soluzioni comprendono:

Lettore OCR dei contatori: un sistema ottico di lettura dei contatori che trasmette, pressoché in tempo reale, i dati di qualsiasi tipo di contatore, come quello dell’acqua, dell’elettricità e del gas, utilizzabile anche per leggere qualsiasi tipo di indicatore, ad esempio di pressione e di temperatura.

un sistema ottico di lettura dei contatori che trasmette, pressoché in tempo reale, i dati di qualsiasi tipo di contatore, come quello dell’acqua, dell’elettricità e del gas, utilizzabile anche per leggere qualsiasi tipo di indicatore, ad esempio di pressione e di temperatura. Gestione delle perdite idriche: questa tecnologia offre una protezione in tempo reale e basata sull’IoT contro i danni causati dalle perdite d’acqua per i progetti degli spazi intelligenti.

questa tecnologia offre una protezione in tempo reale e basata sull’IoT contro i danni causati dalle perdite d’acqua per i progetti degli spazi intelligenti. Manutenzione predittiva: questa soluzione acquisisce i dati dai sensori per creare modelli che prevedono l’eventuale verificarsi di eventi importanti, tra cui potenziali inattività, incidenti o necessità di sostituzioni.

questa soluzione acquisisce i dati dai sensori per creare modelli che prevedono l’eventuale verificarsi di eventi importanti, tra cui potenziali inattività, incidenti o necessità di sostituzioni. Monitoraggio ambientale: è una tecnologia che utilizza i sensori per identificare la presenza di sostanze inquinanti nell’aria e nell’acqua, oltre che per controllare temperatura e umidità.

Lo stack dei Servizi IoT per la sostenibilità targati NTT incorpora l’integrazione sicura IT/OT e un supporto completo, per aiutare le organizzazioni a individuare rapidamente i vantaggi derivanti dall’implementazione di questa tecnologia per tutta l’impresa. Tra i punti di forza di questa proposta vi sono i risparmi sui costi energetici, il taglio più rapido delle emissioni, l’eccellenza operativa avanzata e la possibilità di migliorare il lavoro in tutta l’azienda. Questa suite di soluzioni è supportata anche dalla nuova rete LoRaWAN e dal catalogo di sensori di NTT per la misurazione, il monitoraggio e l’acquisizione dei dati, in vista degli obiettivi della sostenibilità.

“Nell’ambito della lotta globale ai cambiamenti climatici, le tecnologie IoT rappresentano uno strumento essenziale”, ha dichiarato Jeff Merritt, responsabile della trasformazione urbana presso il Forum Economico Mondiale. “Sappiamo quali sono le azioni necessarie per realizzare un futuro più sostenibile e disponiamo di una solida suite di tecnologie per aiutare a generare questo impatto. Il mondo punta ad accelerare l’implementazione di queste soluzioni e quindi le organizzazioni come NTT svolgeranno un ruolo fondamentale per coadiuvare aziende e governi nello sfruttamento di questa opportunità”.

Questo annuncio fa seguito alla nomina di due veterani del settore, chiamati a guidare la crescita e la spinta propulsiva in tutto il comprato IoT e nelle iniziative per la sostenibilità di NTT. Devin Yaung, leader del settore wireless, nominato vicepresidente della divisione Group Enterprise IoT Products and Services di NTT Ltd., apporta oltre 25 anni di esperienza tecnologica focalizzata sulla trasformazione aziendale. Vicky Bullivant è il nuovo vicepresidente senior dell’ambito Group Sustainability di NTT Ltd. e da 25 anni è impegnato nella creazione e offerta di riuscite strategie per la sostenibilità, sociali, climatiche ed ESG a supporto degli obiettivi aziendali nel mondo delle imprese dinamiche e in evoluzione.

“All’incirca i due terzi (61,4%) dei CEO dichiarano di essere impegnati nell’allineamento delle strategie aziendali agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma solo 2 imprese su 5 dispongono delle soluzioni necessarie per rispondere alle finalità a breve termine dell’organizzazione”, è stato il commento di Devin Yaung, vicepresidente senior della divisione Group Enterprise IoT Products and Services.

“È quindi più importante che mai dare la priorità alle soluzioni per la sostenibilità e proporle ai nostri clienti aziendali. La nuova suite di offerte di NTT aiuterà le organizzazioni a centrare gli obiettivi in questo ambito e a migliorare le operazioni in tutta l’attività, in termini sia di riduzione degli sprechi dovuti a difetti di produzione, sia di comprensione dell’impronta di carbonio della supply chain. Grazie all’IoT le imprese potranno prendere decisioni in tempo reale, snellire i processi e trasformare la sostenibilità generale del business. Siamo orgogliosi di annunciare questa offerta in un momento così critico, e ci proponiamo di guidare il cambiamento insieme ai nostri clienti, per creare un futuro più sostenibile”.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni dei Servizi IoT per la sostenibilità di NTT fare clic qui.

Informazioni su NTT Ltd.



NTT Ltd. è un leader mondiale nei servizi tecnologici. Utilizziamo le nostre capacità, competenze e completi servizi tecnologici globali, offerti tramite la nostra piattaforma di servizi integrati, per aiutare i clienti a centrare gli obiettivi di trasformazione digitale. In qualità di partner strategico a lungo termine, li aiutiamo a migliorare l’esperienza dei loro utenti e dipendenti, a trasformare la strategia del cloud, a modernizzare le reti aziendali e a rafforzare la sicurezza informatica. E in tutte le loro priorità di trasformazione, automatizziamo i loro processi aziendali e IT, ricavando informazioni e analisi dai loro dati aziendali principali. In qualità di fornitore ICT globale collaboriamo con oltre 50.000 persone in 57 paesi, operiamo in 73 mercati e offriamo servizi in oltre 200 nazioni e regioni. Insieme, costruiamo il futuro connesso.

Visitare l’azienda sul sito services.global.ntt

