NTT DATA UK&I si allea con SecurityScorecard per trasformare il monitoraggio del rischio informatico in tutto il Regno Unito e l’Irlanda

SecurityScorecard diventa un partner strategico di primo livello per NTT DATA UK&I

Una risposta alla richiesta di maggior visibilità sulla sicurezza e di una supervisione continua sui cyber rischi da parte di clienti e partner

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il leader dei servizi IT NTT DATA UK&I e SecurityScorecard, importante azienda globale di rating sulla sicurezza informatica, oggi hanno annunciato una nuova collaborazione volta ad accelerare la trasformazione del monitoraggio continuo dei cyber rischi in tutti i settori di Regno Unito e Irlanda (UK&I). Nell’ambito di questo partenariato, NTT DATA proporrà un’innovativa offerta di relazioni valutative sulla ‘cybersecurity posture’ dei clienti basata sulla piattaforma SecurityScorecard. Queste relazioni coniugheranno l’esperienza di NTT DATA in materia di consulenza con le capacità di rating e valutazione di SecurityScorecard, per determinare e analizzare istantaneamente e monitorare su base continuativa i rischi alla sicurezza per i clienti, oltre a rafforzarne le posture.

Nell’attuale panorama in continua evoluzione della sicurezza IT, è fondamentale che le organizzazioni affrontino violazioni cibernetiche e valutazioni sulla sicurezza in modo proattivo, per misurare e comprendere la resilienza in tempo reale. Conscia dell’importanza di questo aspetto, NTT DATA intensifica l’impegno nello spazio della cybersicurezza per garantire ai clienti una preparazione ottimale nella gestione di nuove minacce su base continuativa. Per questo SecurityScorecard è diventato partner strategico di primo livello di NTT DATA UK&I, insieme ad aziende del calibro di Adobe e Microsoft.

Dai manager non esecutivi fino ai team IT operativi, le parti interessate del mondo aziendale segnalano tre rischi critici a livello di consigli di amministrazione: perdita di dati, violazioni informatiche ed esposizioni a terzi. In genere questi rischi si basano su problemi comuni, come la visibilità di un’azienda, la scarsa chiarezza o traduzione delle informazioni e la confusione a livello di priorità da assegnare alle risposte, con un ulteriore effetto negativo dovuto alla carenza di conoscenze e competenze sulla sicurezza a livello dell’intero settore. Il partenariato tra NTT DATA e SecurityScorecard affronterà in modo diretto queste difficoltà dei clienti fondendo competenze di base, analisi dell’industria, approfondita conoscenza dei clienti e relazioni strategiche con questi ultimi, il tutto all’insegna dell’eccellenza.

Mike Jones, vicepresidente delle attività Partner e Alleanze presso NTT DATA (UK&I), ha commentato: “NTT DATA è orgogliosa del proprio ecosistema globale di partner e alleanze che, grazie a cambiamenti trasformativi, contribuisce a offrire valore ai nostri clienti. Siamo lieti di annunciare questa recentissima collaborazione con SecurityScorecard, leader mondiale nelle valutazioni sulla cybersecurity, un’iniziativa che aiuterà NTT DATA a identificare le minacce alla sicurezza e a proteggere e tutelare i clienti”.

SecurityScorecard propone rating completi sulla sicurezza, valutazioni automatizzate e linee guida di esperti del settore, oltre a fornire tabelle di classificazione A-F di facile comprensione finalizzata a migliorare la comunicazione, per una maggior efficacia della reportistica sulla conformità e per processi decisionali più informati. Questa soluzione consente alle organizzazioni di automatizzare e accelerare lo scambio di questionari, grazie a più di 20 modelli di indagini sulla conformità e questionari su larga scala.

“Questa collaborazione con NTT DATA offre immediatamente ai clienti EMEA una visibilità più completa sui rischi presenti nei loro ambienti e un orientamento per una riduzione più efficace di tali rischi, il tutto da un’unica piattaforma”, ha affermato Jan Bau, vicepresidente delle regioni EMEA e LATAM presso SecurityScorecard. “Questo garantirà alle aziende del portafoglio di NTT DATA di disporre proattivamente di informazioni continue e istantanee sulla propria posture in materia di sicurezza”.

Il partenariato permetterà a SecurityScorecard di integrare una suite di soluzioni per il monitoraggio della cybersicurezza all’interno dell’offerta di servizi gestiti targati NTT DATA, per generare una relazione mensile sulla valutazione della posture. Il report consentirà alle imprese di comprendere la reale esposizione ai rischi IT e di migliorare immediatamente la posture in materia di sicurezza grazie visibilità, informazioni e dati estremamente necessari. Oltre agli approfondimenti forniti dalla piattaforma, il servizio mensile attingerà alle capacità di NTT DATA in materia di consulenza e di intelligence sulle minacce, e fornirà non solo una panoramica sul settore industriale in cui opera il cliente, ma anche una visione d’insieme su fornitori e partner commerciali, offrendo valore aggiunto nelle aree di maggior interesse per i clienti.

Il signor Jones ha aggiunto: “Per NTT DATA la resilienza informatica è estremamente importante, e la nostra nuova soluzione per la valutazione della posture è stata ideata per la tranquillità dei clienti nell’ambito della cybersicurezza. Il nostro tool di reportistica condividerà non solo una panoramica olistica sulle misure di sicurezza in atto, ma offrirà anche la massima tranquillità ai clienti, che sapranno di aver identificato tutte le aree di potenziale vulnerabilità e di aver implementato le soluzioni appropriate a tutela della loro infrastruttura critica”.

Per maggiori informazioni su SecurityScorecard e su NTT DATA UK&I visitare lo stand di SecurityScorecard al Gartner UK Security & Risk Summit, stand 105, dal 12 al 14 settembre.

Informazioni su NTT DATA

NTT DATA, con cui collaborano oltre 5.500 professionisti IT e della sicurezza informatica in tutto il mondo, è il secondo fornitore globale di servizi gestiti per la sicurezza. Con sede a Tokyo e attività commerciali in oltre 50 paesi, NTT DATA opera per la cybersecurity offrendo consulenza su sicurezza, ingegneria, servizi gestiti e soluzioni di prodotti partner accelerati, in linea con gli obiettivi di business dei clienti, rispondendo anche a requisiti di velocità, costi, qualità ed esigenze normative. NTT DATA pone una particolare attenzione all’impegno a lungo termine, combinando centri operativi di sicurezza (SOC) con capacità di fornitura locale per proporre servizi professionali d’eccellenza su scala globale. Per ulteriori informazioni visitare il sito: uk.nttdata.com

Informazioni su SecurityScorecard

Formata da investitori di primissimo piano come Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital e altri, SecurityScorecard è leader mondiale nei rating sulla cybersicurezza, con oltre 12 milioni di aziende valutate a ciclo continuo. Fondata nel 2013 da Aleksandr Yampolskiy e Sam Kassoumeh, esperti in materia di sicurezza e rischi , la tecnologia di rating proprietaria di SecurityScorecard è utilizzata da oltre 30.000 organizzazioni per la gestione del rischio (aziendale e di terzi), le relazioni dei consigli di amministrazione, la due diligence, la sottoscrizione di assicurazioni IT e la supervisione normativa. SecurityScorecard è la prima società di rating della sicurezza informatica a fornire servizi di informatica forense e di risposta agli incidenti, con un approccio completo alla prevenzione e alla risposta per la sicurezza dedicato alla propria base di clienti e partner internazionali. SecurityScorecard continua a rendere il mondo un luogo più sicuro trasformando il modo in cui le aziende comprendono, migliorano e comunicano i rischi per la cybersicurezza ai propri consigli di amministrazione, dipendenti e fornitori. Ogni organizzazione ha il diritto universale al proprio rating Instant SecurityScorecard affidabile e trasparente. Per ulteriori informazioni visitare il sito securityscorecard.com oppure seguire l’azienda su LinkedIn.

