NTT DATA presenta una piattaforma IA all’edge ultraleggera

Rimuove le barriere tra IT e OT tramite la prima soluzione di IA all’edge completamente gestita del settore, rendendo possibili casi d’uso IA avanzati per i settori manifatturiero e industriale

Integra e sintetizza i dati provenienti da sensori, dispositivi e sistemi in un singolo piano di dati, facilitando l’elaborazione on-premise integrata e decisioni in tempo reale

Modelli IA più compatti, creati per specifiche attività rendono più accessibili funzionalità IA avanzate, riducendo i costi e la complessità dell’IA

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT DATA, una delle principali aziende nel settore dei servizi e dell’infrastruttura IT, ha presentato la sua nuova piattaforma IA all’edge pensata per accelerare la convergenza tra IT (Information Technology) e OT (Operational Technology) portando l’elaborazione IA all’edge. Processando i dati quando e dove vengono generati e unificando una vasta gamma di dispositivi IoT, questa soluzione unica, completamente gestita consente di prendere decisioni in tempo reale, conseguire efficienze operative superiori e assicurare l’implementazione di applicazioni IA in molteplici settori per dare impulso a tecnologie Industria 4.0 all’avanguardia.









