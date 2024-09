nShift: le società belghe devono agire rapidamente per soddisfare i minimi requisiti di opzioni di consegna

Dopo l’introduzione della nuova normativa, nShift offre in promozione limitata uno sconto del 25% per i nuovi clienti in Belgio





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–I rivenditori online del Belgio hanno solo 16 giorni per adeguarsi ai nuovi requisiti normativi per fornire ai propri clienti maggiori scelte di consegna. Il nuovo regolamento richiede che a partire dal 21 settembre, i punti vendita online e i rivenditori di ecommerce in Belgio offrano ai consumatori almeno due metodi di consegna dei prodotti. I rivenditori saranno liberi di scegliere il metodo di consegna ma si consiglia che (almeno) una delle opzioni sia ecosostenibile.

Ecco perché nShift, il leader mondiale nella gestione di esperienza e consegna (DMXM) sta introducendo una nuova offerta a tempo limitato pensata per aiutare i rivenditori ad adeguarsi alla nuova norma e offrire una migliore esperienza clienti. I nuovi clienti belgi riceveranno uno sconto del 25% sull’abbonamento a qualsiasi soluzione nShift per sei mesi.

Sean-Sherwin Smith, Direttore dei prodotti, post-vendita presso nShift ha dichiarato, “Il nuovo regolamento segna un importante cambiamento nelle modalità operative dei rivenditori online in Belgio. La nuova norma sottolinea la sostenibilità e la comodità per i clienti. Si tratta di un notevole cambiamento nello scenario normativo e significa che la capacità multi-vettore deve essere fondamentale per le modalità operative future dei rivenditori.

“La sostenibilità è una parte essenziale dell’offerta di nShift. Il nostro database di oltre 1000 trasportatori offre numerose soluzioni sostenibili last mile. La nostra funzionalità di Checkout facilita l’identificazione e la selezione rapida di opzioni di consegna più sostenibili in modo che i clienti possano individuare rapidamente ciò che cercano”.

Capacità multi-vettore

I rivenditori saranno in grado di rispondere a questi cambiamenti in modo più facile ed efficiente se lavorano con un collaboratore della gestione delle consegne che offre capacità multi-vettore. Oltre a rispettare il nuovo requisito normativo, collaborare con una serie di trasportatori significa che i rivenditori possono offrire una scelta autentica ai consumatori, ottenere l’agilità di cambiare la domanda dei consumatori e ampliare le proprie attività. Le consegne multi-vettore consentono ai rivenditori di:

Offrire una gamma di opzioni di consegna – i consumatori si aspettano di trovare la soluzione di consegna che cercano

Incrementare la capacità di consegna – facilitando la risposta alla domanda in aumento

Migliorare la qualità e l’efficienza delle consegne – ottenendo dati reali sulle prestazioni di ogni trasportatore

Espandersi oltre i confini – le spedizioni internazionali richiedono relazioni con società di trasporti che servono i relativi territori

Costruire il marchio e ripresentarlo ai clienti – assumendo il controllo delle comunicazioni con i clienti

Capacità multi-vettore al centro della suite di soluzioni DMXM di nShift. Offre la gestione delle consegne a livello aziendale con un database di oltre 1000 collegamenti disponibili con trasportatori. nShift è in grado di mettere in contatto rivenditori e consumatori con oltre un milione di sedi PUDO (pick up/drop off, deposito e ritiro). I rivenditori possono automatizzare il processo di prenotazione dei vettori e stampa delle etichette. Questo aiuta i rivenditori a inviare un maggior numero di pacchi, di collaborare con diversi vettori e di tenere sotto controllo l’esperienza della consegna.

Sherwin-Smith ha così concluso: “Le aziende interessate dalla nuova normativa devono agire rapidamente ma è anche importante che si adeguino in modo pratico e scalabile. Devono collaborare con un partner che offre scelta e comodità, specialmente quando si tratta di trasportatori ecosostenibili e capacità di tracciamento delle emissioni.”

Per maggiori informazioni sull’offerta o per scoprire come nShift può aiutare la vostra azienda con le sua soluzione multi-vettore, visitate il nostro sito internet, www.nshift.com.

Informazioni su nShift

La piattaforma di gestione delle consegne e delle esperienze di nShift guida il successo dell’e-commerce. Crescere oltre i limiti con l’innovazione costante e la rete di trasportatori più grande del mondo. Fidelizzare i clienti con strumenti end-to-end che migliorano l’esperienza. Unificare i dati in informazioni utilizzabili che collegano e ottimizzano i processi. Con nShift, la consegna diventa il collegamento essenziale tra il vostro marchio e i vostri clienti.

nShift. Meno preoccupazioni. Consegne più intelligenti. www.nshift.com

Note ai redattori

L’Articolo VI.45/2 del Codice della Legge sull’economia obbliga i punti vendita online ad offrire almeno due metodi di consegna, uno dei quali ecosostenibile.

Questa offerta non è disponibile ai clienti esistenti e non è accumulabile con altri sconti o promozioni. L’offerta è valida a partire dalle ore 00:01 del 5 settembre 2024 fino a mezzanotte del 31 dicembre 2024.

Il contratto di abbonamento completo definirà i termini contrattuali, e il Cliente avrà la possibilità di rescindere dal contratto 90 giorni a partire dalla “Data di inizio”. Si richiede un preavviso minimo di 14 giorni per rescindere dal contratto. Questa email non rappresenta un obbligo contrattuale. Sono esclusi dalla promozione i clienti del servizio “Track” esistenti; i clienti con un precedente contratto firmato di abbonamento “Track”. Si applicano i termini e le condizioni standard di nShift AB. L’offerta promozionale sarà valida fino al 30 novembre 2023. nShift si riserva il diritto di chiudere l’offerta promozionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

James Ellerington:



James.Ellerington@fourteenforty.uk / (+44) 07725 534941