nShift Insurance aiuta i rivenditori a tagliare i costi delle consegne perse, danneggiate o rubate

Con l’incremento della “pirateria da portico”, nShift ora offre protezione per i rivenditori di ecommerce





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–I rivenditori stanno assistendo a un buco nero sempre più profondo nei propri profitti quando si tratta di coprire i costi delle consegne perse, danneggiate o rubate. Oltre metà dei consumatori affermano di ricevere ogni anno merci danneggiate1 , che aumenta sempre più rapidamente. La tipica perdita assicurata per i pacchi danneggiati ammonta a 218 euro, mentre per i pacchi mancanti il costo è generalmente di 295 euro2 .

Ecco perché nShift, il leader globale nella gestione di consegne ed esperienze (DMXM, delivery & experience management), offre ai rivenditori online, marchi e webshops un tipo di assicurazione semplice.

I rivenditori possono essere risarciti rapidamente per articoli persi, rubati o danneggiati durante la consegna. nShift Insurance è un’alternativa alle polizze offerte dai vettori, i cui termini e condizioni possono variare notevolmente e spesso comportano lunghe tempistiche di risarcimento. Questa polizza consente loro di fornire un servizio migliore ai propri clienti, fidelizzarli e ridurre i rischi operativi.

Sempre più acquisti di ecommerce vengono rubati o danneggiati prima di raggiungere il cliente finale. La “pirateria da portico” – ossia il furto di pacchi lasciati davanti alla porta e in altri “luoghi sicuri” – è aumentata del 57% nel 2023, con perdite stimate per 236 milioni di euro (200 milioni di sterline) solo nel Regno Unito.3 Secondo i dati forniti da Cover Genius, il costo della sostituzione di un articolo è superiore del 4% rispetto al costo originario della spedizione.

Maarten Tops, Product Director presso nShift ha dichiarato, “Con la crescita del mercato dell’ecommerce, si prevede che aumentino i tempi e i costi di sostituzione delle consegne perse, danneggiate o rubate. Mentre molti vettori offrono la propria assicurazione, i termini e le condizioni variano notevolmente, e i risarcimenti possono richiedere tempi lunghi. nShift Insurance si avvale di sottoscrittori leader del settore e offre una copertura su misura che risponde alle esigenze delle aziende di ecommerce – comprendendo tutti i vettori utilizzati”.

I vantaggi di nShift Insurance

nShift offre copertura assicurativa nell’intero portafoglio di gestione delle consegne, compresi nShift Ship, Delivery e Transsmart. I vantaggi ai rivenditori comprendono:

Un processo semplificato – protezione globale, indipendentemente dal vettore, che copre tutti i vettori disponibili

– protezione globale, indipendentemente dal vettore, che copre tutti i vettori disponibili Maggiore fidelizzazione dei clienti – attraverso un processo ininterrotto di richieste di risarcimento che offre liquidazioni più rapide e sostituzioni più veloci

– attraverso un processo ininterrotto di richieste di risarcimento che offre liquidazioni più rapide e sostituzioni più veloci Opzioni di protezione su misura – così i rivenditori sono tutelati adeguatamente per i prodotti che vendono

– così i rivenditori sono tutelati adeguatamente per i prodotti che vendono Comodità – totale integrazione nei processi operativi dei commercianti (come prenotazione e stampa dell’etichetta)

– totale integrazione nei processi operativi dei commercianti (come prenotazione e stampa dell’etichetta) Nessun tempo minimo di attesa per l’invio di richieste di risarcimento – le indagini vengono avviate senza dover attendere che i corrieri segnalino i pacchi come smarriti o danneggiati

– le indagini vengono avviate senza dover attendere che i corrieri segnalino i pacchi come smarriti o danneggiati Liquidazioni rapide per richieste di risarcimento approvate – nShift Insurance mira a completare il 95% delle richieste di risarcimento entro tre giorni dall’inoltro

– nShift Insurance mira a completare il 95% delle richieste di risarcimento entro tre giorni dall’inoltro Risarcimenti commensurati alla perdita – pari al valore pieno al dettaglio di merci perse, rubate o danneggiate

– pari al valore pieno al dettaglio di merci perse, rubate o danneggiate Opzioni di protezione su misura – che possono essere allegate a livello di conto o nel corso della copertura

Maarten Tops ha continuato, “I rivenditori e i corrieri online generalmente prendono ogni precauzione per assicurare che i clienti ricevano i loro articoli in condizioni ottimali. Ma gli incidenti possono sempre capitare. Per l’ecommerce e i rivenditori, nShift Insurance offre migliore controllo e maggiore tranquillità”.

Parte della suite di soluzioni di nShift per la gestione delle consegne e dell’esperienza (DMXM) che collega i marchi ai clienti, nShift Insurance è disponibile ai clienti di Consegne, Trasporti o Transsmart. Scopri di più su nShift Insurance.

Informazioni su nShift

La piattaforma di gestione dell’esperienza e delle consegne DMXM di nShift dà impulso al successo nel commercio elettronico. Per crescere oltre i limiti grazie all’innovazione costante e alla rete di imprese di trasporto più grande al mondo. Per fidelizzare i clienti con strumenti completi che ne migliorano l’esperienza. Per unificare i dati in informazioni approfondite utilizzabili che collegano e ottimizzano i processi. nShift consente di fare della consegna il collegamento essenziale tra il brand e i clienti.

nShift. Meno preoccupazioni. Consegne più intelligenti. www.nshift.com

I risparmi di tempo si basano sui tempi medi di risoluzione (ossia il tempo trascorso tra l’inoltro della richiesta iniziale alla liquidazione effettuata) per tutte le richieste di protezione della spedizione XCover al 31 maggio 2022 (dimensioni del campione = 868) rispetto ai tempi medi del settore compresa la liquidazione del pagamento (minimo 6 giorni) e un periodo di riconoscimento di una richiesta di risarcimento inoltrata.

1 https://www.amcor.com/insights/blogs/how-much-a-damaged-pack-can-really-cost-your-business

2 Sulla base dei dati di richieste di risarcimento forniti dal partner di nShift, Cover Genius

3 https://internetretailing.net/more-than-200mn-worth-of-parcels-stolen-in-the-uk-last-year-data-shows/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

James Ellerington: James.Ellerington@fourteenforty.uk / (+44) 07725 534941