nShift: i venditori al dettaglio invitati a trarre insegnamento dalla stagione dei saldi estivi

Per garantire il successo della stagione di punta, i marchi devono cambiare il loro atteggiamento nei confronti delle consegne.





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Secondo un nuovo rapporto, l’incapacità di gestire bene l’esperienza omnichannel potrebbe avere avuto un effetto negativo sul successo dei saldi estivi. nShift sostiene che i venditori al dettaglio devono trarre insegnamento dall’estate e adottarli nei preparativi per il Black Friday e il Natale. Per farlo bene, è necessario un cambio di paradigma nel modo di pensare alle consegne.

nShift è il leader globale nella gestione delle consegne e delle esperienze ( DMXM ). È leader nella gestione dell’esperienza post-acquisto e nel software di spedizione multi-vettore. In un nuovo rapporto, ” Imparare dai saldi estivi ” nShift analizza come i venditori al dettaglio vorrebbero migliorare nel:

Padroneggiare l’esperienza omnichannel – facilitando la collaborazione tra l’online e l’instore, i venditori al dettaglio possono competere per ottenere una fetta più grande durante la stagione della ricerca delle occasioni dei grandi eventi di vendita. Concentrarsi sulla fedeltà dei clienti – molti venditori al dettaglio ritengono di aver perso l’opportunità di creare legami più forti con i clienti. Tutto ciò che riescono a fare per creare un’esperienza positiva con i nuovi clienti apre la porta a una relazione a lungo termine. Imparare dai dati – parte del problema è che una grande quantità di dati rilevanti del processo di consegna si trova in sistemi diversi e, a volte, in organizzazioni diverse. Realizzazione di scala e capacità – circa l’85% degli acquirenti online dichiara che un’esperienza di consegna scadente sia decisiva per non ordinare nuovamente da un venditore specifico. 1 Ma durante i periodi di forte domanda, alcuni venditori al dettaglio faticano a consegnare i prodotti. Spedizione internazionale – Gli acquirenti online si aspettano sempre più di poter acquistare da venditori al dettaglio ubicati in qualsiasi parte del mondo. È fondamentale che i magazzini possano spedire con facilità oltre i confini nazionali e tenere gli acquirenti aggiornati sullo stato delle consegne.

Sean Sherwin-Smith , direttore dei prodotti post-acquisto presso nShift ha dichiarato: “Riflettendo su ciò che ha funzionato e su ciò che non ha funzionato durante la stagione delle vendite estive, i venditori al dettaglio possono apportare modifiche in vista dell’importantissima ‘stagione di punta’ verso la fine dell’anno”. Gli ultimi mesi del 2024, che comprendono il Singles’ Day, il Black Friday e la stagione dello shopping natalizio, rappresentano un’enorme opportunità di vendita per i venditori al dettaglio. Spesso è qui che realizzano la maggior parte dei loro profitti.

“Troppo spesso i venditori al dettaglio ignorano come l’esperienza di consegna possa aiutarli a incrementare le loro performance. Le consegne sono in genere considerate solo un aspetto logistico, un mondo di scatole e pacchi. In realtà, le consegne sono la chiave per sbloccare la fedeltà dei clienti, aumentare i ricavi e migliorare le operazioni. Creare la giusta esperienza di consegna sarà essenziale per raggiungere le massime prestazioni”.

Il rapporto mostra come la gestione delle consegne e dell’esperienza (DMXM) con nShift dovrebbe essere fondamentale per trarre insegnamento dalle vendite estive per adottarle alle strategie della stagione di punta. Il DMXM combina i componenti principali della gestione delle consegne, come una libreria di oltre 1000 connessioni di vettori, con applicazioni rivolte al cliente che gestiscono le interfacce di cassa e dei resi e le comunicazioni con i clienti. In questo modo i venditori al dettaglio possono creare un’esperienza di consegna connessa, dalla cassa alla porta di casa.

Leggi il rapporto completo ” Imparare dai saldi estivi: come il delivery & experience management (DMXM) può aiutare i venditori al dettaglio a perfezionare l’offerta della stagione di punta adottando le lezioni dei saldi di giugno ”

nShift. Worry less. Ship smarter. www.nshift.com

1 https://www.ipsos.com/en/ecommerce-marketplaces-delivery-experience

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Robin Grainger, robin.grainger@fourteenforty.uk, +44(0)7941 551318