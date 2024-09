nShift: i retailer sono invitati vivamente a integrare i dati dei clienti in quanto l’84% dei dirigenti ha difficoltà con i silos di dati

La nuova guida nShift richiama l’attenzione su dati non acquisiti nell’ambito di processi post-acquista e di consegna





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Dati disparati potrebbero far sì che le imprese di vendita al dettaglio manchino opportunità commerciali cruciali, infatti l’84% dei dirigenti confessa di avere avvertito gli effetti dei “silos di dati”1. A causa di ciò, non dispongono di dati cruciali dai processi di consegna, che spesso risiedono in differenti sistemi e in vari business.

In un nuovo report nShift, leader mondiale nella gestione delle consegne e dell’esperienza (DMXM, experience and delivery management) incoraggia le imprese di vendita al dettaglio a utilizzare al meglio i dati generati durante l’esperienza di post-acquisto e consegna.

I retailer utilizzano sempre di più grandi raccolte di dati per migliorare le operazioni e le vendite. Un nuovo report nShift, “Creare un’esperienza di consegna basata sui dati”, sostiene che troppo spesso ai retailer mancano dati cruciali dal processo di post-acquisto e consegna. In genere tali dati risiedono in strutture compartimentalizzate (“silos”) dell’impresa – o presso spedizionieri esterni – rendendo difficile utilizzarli efficacemente.

Sean Sherwin-Smith, direttore prodotti post-acquisto presso nShift, spiega: “Il processo di consegna è un esempio fantastico di come i retailer dispongano di una miniera di dati inutilizzati. I dati risultanti dal processo di post-acquisto e consegna possono illuminare come i retailer e i magazzini possono migliorare l’efficienza, rinnovare l’esperienza del cliente e trasformare acquisti non ricorrenti in rapporti con i clienti che durino tutta la vita”.

“Il problema è che i retailer tendono a vedere il processo di fulfillment e l’esperienza del cliente come due aspetti separati. Ne consegue che i dati risiedono in sistemi disgiunti e raramente vengono compilati e analizzati. Solo riunendo la gestione delle consegne e dell’esperienza i retailer possono ottenere dati cruciali e sviluppare strategie di crescita basate sui dati”.

Il nuovo report nShift esplora come sfruttare i dati risultanti dall’esperienza di post-acquisto e consegna possa aiutare le imprese di vendita al dettaglio:

Ottimizzare e ridurre i costi relativi ai vettori – quanto maggiore è l’accesso che un retailer o un magazzino ha ai costi di spedizione e ai dati sulla performance, tanto più facile è selezionare l’opzione di consegna dell’ultimo miglio più economicamente conveniente per ciascuna spedizione Migliorare le conversioni alla cassa – facendo sì che un acquirente veda l’opzione di consegna desiderata in cima all’elenco di scelte Creare comunicazioni con i clienti migliori – i retailer possono quindi creare comunicazioni pertinenti corrispondenti alla frequenza, secondo i dati, con cui le persone controllano gli aggiornamenti e introducendo in modo non appariscente promozioni di altri prodotti o messaggi sul brand come appropriato Fidelizzare i clienti mantenendo quanto promesso riguardo alla consegna – confrontando i dati sulla performance tra varie imprese di trasporto consente ai retailer di migliorare gli standard e contrattare risultati migliori Aumentare i ricavi riducendo i volumi – prestando attenzione a quali problemi fanno sì che le persone restituiscano prodotti e affrontando tali problemi insieme ai team responsabili del marketing e del prodotto Influenzare il comportamento dei consumatori – per incoraggiare un numero maggiore di acquirenti a recarsi nei negozi fisici o per modificarne le abitudini di visite ripetute

La suite di soluzioni nShift DMXM riunisce componenti essenziali della gestione delle consegne (come la stampa di etichette e la prenotazione del vettore) e applicazioni all’avanguardia riguardanti i consumatori. Poiché le funzionalità di gestione delle consegne, monitoraggio degli ordini, operazioni di cassa e resi sono tutte sulla stessa piattaforma, è facile unificare i dati pertinenti. Una gamma di pannelli di controllo di facile uso rende i dati preziosi chiari, processabili, condivisibili e utili a fini decisionali.

È possibile leggere il report completo qui: “Creating a data-driven delivery experience: how delivery and experience management (DMXM) unlocks business-changing insights for online retailers”

Informazioni su nShift

La piattaforma di gestione dell’esperienza e delle consegne DMXM di nShift dà impulso al successo nel commercio elettronico. Per crescere oltre i limiti grazie all’innovazione costante e alla rete di imprese di trasporto più grande al mondo. Per fidelizzare i clienti con strumenti completi che ne migliorano l’esperienza. Per unificare i dati in informazioni approfondite utilizzabili che collegano e ottimizzano i processi. nShift consente di fare della consegna il collegamento essenziale tra il brand e i clienti.

nShift. Meno preoccupazioni. Consegne più intelligenti. www.nshift.com

1 https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-value-of-getting-personalization-right-or-wrong-is-multiplying

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

James Ellerington: James.Ellerington@fourteenforty.uk / (+44) 07725 534941