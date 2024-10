nShift: i dati di consegna assicurano che i rivenditori non restino a mani vuote dopo la stagione di punta

Un migliore utilizzo dei dati di consegna può risultare in risparmi ed efficienza per rivenditori e magazzini





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–nShift, il leader mondiale nella gestione dell’esperienza e delle consegne (DMXM), oggi evidenzia cinque modi in cui i rivenditori possono ottenere risparmi e ricavi aggiuntivi dall’esperienza di consegna in vista dei prossimi Black Friday e oltre.

La fiducia dei consumatori in tutta Europa ha assistito a una forte ripresa nel 2024.1 Eppure i prezzi e gli sconti rimangono i fattori più importanti nelle decisioni di acquisto per la maggior parte dei consumatori nell’evento di shopping del Black Friday di quest’anno.2 Questo aggiunge ulteriore pressione sui rivenditori perché applichino forti sconti in tutta l’alta stagione, con impatti importanti sui margini di profitto.

Le aziende possono utilizzare i dati raccolti durante l’intero processo di consegna per trasformare i cacciatori di affari della stagione di punta in clienti fedeli, aumentando al tempo stesso i profitti.

La guida di nShift, “Creating a data-driven delivery experience ” (Creare un’esperienza di consegna guidata dai dati), traccia cinque approcci per abbinare i dati dalle consegne per aumentare i profitti:

Confrontare e ridurre i costi di trasporto. Le consegne last-mile rappresentano oltre la metà di tutti i costi logistici – ma non è sempre possibile recuperare questi costi dai clienti. Confrontando i costi dei corrieri e negoziando sconti, i rivenditori possono ridurre i loro costi last-mile. Ottimizzare il checkout per migliorare le conversioni. Come per i pagamenti, i clienti preferiscono ricevere i loro articoli in modi diversi. Ad esempio, potrebbero optare per consegne con firma per articoli fragili, o PUDO (punti di raccolta/consegna fuori casa) per abbigliamento o cosmetici. Personalizzare l’esperienza di checkout per riflettere le esigenze del cliente può risultare in aumenti fino al 20% delle conversioni per i rivenditori. Ridurre l’erosione dei profitti dovuta ai resi. Il software giusto per la gestione dei resi assicura il rapido ritorno sugli scaffali degli articoli rivendibili. E le informazioni sui motivi dei resi possono aiutare i rivenditori a migliorare le descrizioni dei prodotti, così che un maggior numero di clienti “fa l’acquisto giusto la prima volta” per ridurre al minimo i resi in futuro. Trasformare il tracciamento delle consegne in ulteriori opportunità di vendita – i clienti sono più coinvolti nei marchi di ecommerce mentre aspettano le consegne che in qualsiasi altro momento durante il loro percorso. Quelli che possono inserire promozioni e offerte di prodotti in comunicazioni successive all’acquisto hanno maggiori probabilità di beneficiare di acquisti ripetuti e upselling. Sviluppare la fedeltà dei clienti con ottime esperienze di consegna. L’85% dei consumatori penserà di acquistare altrove dopo anche solo una esperienza negativa di consegna. Grazie ai dati ottenuti da ogni consegna effettuata, i rivenditori possono esercitare pressione sui corrieri perché migliorino la qualità del servizio, e assicurare che mantengano le promesse fatte ai clienti.

Maarten Tops, direttore prodotti per le imprese presso nShift, ha dichiarato: “Nel tentativo di offrire ai clienti i migliori affari del Black-Friday, molti rivenditori riducono i margini di profitto all’osso. Ma possono ancora contenere i costi e sviluppare efficienze – e il segreto sta nei dati raccolti durante il processo di consegna.

“Questi dati riempiono una lacuna critica nel percorso dei clienti, consentendo ai rivenditori di avere una chiara comprensione di ogni fase, dalla homepage del sito alla soglia di casa. Consente loro di iniziare l’anno nuovo armati di informazioni che possono aiutarli a tagliare i costi, creare fidelizzazione e promuovere efficienze operative”.

La suite di gestione dell’esperienza e delle consegne (DMXM) di nShift è una combinazione unica di gestione delle consegne di livello aziendale, un catalogo di oltre 1000 vettori e applicazioni dirette al cliente. Offre un’esperienza integrata e completa dalla cassa alla soglia di casa.

Leggi la relazione completa: “Creating a data-driven delivery experience: how delivery and experience management (DMXM) unlocks business-changing insights for online retailers” (Creare un’esperienza di consegna guidata dai dati: come la gestione dell’esperienza e delle consegne (DMXM) rivela informazioni utili che impattano le attività dei rivenditori online)

Informazioni su nShift

La piattaforma di gestione dell’esperienza e delle consegne DMXM di nShift dà impulso al successo nel commercio elettronico. Per crescere oltre i limiti grazie all’innovazione costante e alla rete di imprese di trasporto più grande al mondo. Per fidelizzare i clienti con strumenti completi che ne migliorano l’esperienza. Per unificare i dati in informazioni approfondite utilizzabili che collegano e ottimizzano i processi. nShift consente di fare della consegna il collegamento essenziale tra il brand e i clienti.

nShift. Meno preoccupazioni. Consegne più intelligenti. www.nshift.com

