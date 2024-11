nShift contribuisce alla rapida crescita internazionale di Hairlust

Il leader della gestione delle consegne e delle esperienze aiuta Hairlust ad aumentare le spedizioni del 615% e ridurre i tempi di elaborazione degli ordini, facendo risparmiare all’azienda tre mesi di lavoro all’anno





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Hairlust ha assistito a una rapida crescita internazionale dopo aver scelto nShift, il principale fornitore globale di software per la gestione delle consegne e delle esperienze (DMXM) come suo fornitore di gestione delle consegne.

L’azienda danese di prodotti ecologici per la cura dei capelli ha assistito a un aumento del 615% degli ordini evasi e del 642% del fatturato nel giro di pochi anni. L’azienda ora raggiunge più di 500.000 consumatori in oltre 80 Paesi.

La soluzione di gestione delle consegne e delle esperienze di nShift ha consentito a Hairlust di accelerare la crescita partendo da una base clienti internazionale. Questo è stato possibile senza compromettere l’esperienza di consegna straordinaria e sostenibile alla quale sono ormai abituati i clienti di Hairlust.

Gary Carlile, EVP Customer Growth presso nShift, ha dichiarato : “nShift ha permesso a Hairlust di crescere oltre i limiti. Troppi rivenditori trattano le consegne come una questione puramente logistica. Ma le consegne sono più di pacchi e scatole. Sono elementi fondamentali per fidelizzare i clienti. E come ha dimostrato Hairlust, sono un elemento chiave per costruire un’azienda degna della fiducia dei clienti, un’azienda alla quale i clienti tornano sempre”.

Alexa Kemp, Digital Marketing Manager DACH, Hairlust, ha affermato: “Hairlust è orgogliosa di essere tra le prime aziende del settore quando si tratta di sostenibilità, innovazione e trasparenza. Tuttavia, passare da una start-up innovativa a soddisfare una domanda tanto elevata significava contare su un partner che si integrasse facilmente con i nostri sistemi esistenti, come Shopify e accedesse ai vettori preferiti in ogni Paese. Abbiamo anche dovuto fornire ai clienti in ogni mercato opzioni di consegna sostenibili e individuare modi per raggiungerli che si allineassero con i nostri valori di sostenibilità”.

Vantaggi di produttività e sostenibilità

La collaborazione è iniziata quando Hairlust ha iniziato ad ampliare la sua gamma di prodotti e durante la fase di trasferimento dei magazzini per aumentare la produzione. Un anno dopo, nShift aveva aiutato Hairlust a estendere la propria presenza in 10 mercati, con la sua gamma di prodotti venduta da più di 1.000 rivenditori in Danimarca e all’estero. Entro il 2020 Hairlust aveva raggiunto il traguardo di 100.000 clienti ed entro il 2022, questa azienda in rapida crescita vantava a clienti perfino a Taiwan. Oltre all’espansione in nuovi mercati, l’azienda attraeva anche un incremento dei follower sui social, ricevendo anche un’ondata di premi.

nShift ha inoltre promosso notevoli vantaggi di produttività per Hairlust. Flussi di lavoro automatizzati e flessibili hanno avuto un enorme impatto nell’aiutare a filtrare e segmentare gli ordini. Secondo le stime dell’azienda, l’utilizzo di nShift ha portato a un risparmio di 430 ore di lavoro all’anno – equivalente a circa tre mesi di lavoro full-time.

nShift ha consentito a Hairlust di rendere l’evasione degli ordini e i processi di conformità alle norme doganali totalmente digitali, rafforzando ulteriormente le sue credenziali di sostenibilità.

Hairlust utilizza la suite di gestione delle consegne e delle esperienze (DMXM) di nShift. DMXM offre un’unica piattaforma che gestisce l’intero percorso delle consegne, dal rivenditore alla soglia del cliente (e al contrario, se necessario). Le sue soluzioni promuovono il successo dell’e-commerce assicurando una migliore esperienza per il cliente, aiutando nel contempo i commercianti ad aumentare la fedeltà e migliorare le prestazioni.

DMXM consente ai rivenditori di:

Crescere oltre i limiti – con una banca dati di vettori che facilita la crescita internazionale, ampliando la scelta per i clienti. Un maggior numero di opzioni di consegna alla cassa aumenta fino al 20% gli indici di conversione

Connettere ogni fase del percorso clienti, dalla scelta della consegna alla cassa (compresa l’apprezzata opzione a zero emissioni e le consegne pick-up e drop-off), attraverso il tracking e i resi

Consentire l’e-commerce data-tight, raffinare le informazioni provenienti dai clienti con dati di consegna e last mile

Superare le prestazioni della concorrenza – coinvolgendo i clienti in modi nuovi o aumentando i volumi delle consegne e dei team operativi

Alexa Kemp continua: “Utilizzare nShift e la sua capacità multi vettore è stato fondamentale per la nostra crescita, qualcosa che prevediamo di continuare nei prossimi anni mentre ampliamo la nostra presenza in nuovi mercati e costruiamo la nostra base clienti nei mercati che già serviamo”.

Informazioni su nShift:

La piattaforma di gestione della consegna e dell’esperienza di nShift guida il successo dell’e-commerce. Andare oltre i propri limiti grazie all’innovazione costante e alla rete di corrieri più grande al mondo. Fidelizzare i clienti con strumenti end-to-end che migliorano l’esperienza. Unificare i dati in informazioni fruibili che collegano e ottimizzano i processi. Con nShift, la consegna diventa il collegamento essenziale tra il vostro marchio e i vostri clienti.

Informazioni su Hairlust:

Hairlust è cura dei capelli oltre l’aspetto; prodotti per capelli puliti, responsabili ed estremamente efficaci. Con il suo branding colorato e vivace, Hairlust, con sede a Copenhagen, offre un’ampia gamma di prodotti per capelli innovativi, di alta qualità, puliti e biologici certificati.

Per maggiori informazioni, visitare www.hairlust.com.

