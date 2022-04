NOVOBANCO È LIVE CON OBJECTWAY PER INNOVARE I SERVIZI DI INVESTIMENTO

MILAN & LISBON, Portugal–(BUSINESS WIRE)–#SaaS—Objectway, tra i primi 100 provider a livello mondiale di wealth, banking & asset management software, ha collaborato con novobanco per abilitare la banca portoghese a fornire consulenza finanziaria avanzata attraverso una piattaforma di advisory digitale, che include la pianificazione degli investimenti orientata agli obiettivi, l’esecuzione e la creazione di portafogli modello ottimizzati in termini di rischio.





Con 1,4 milioni di clienti, novobanco è una delle più grandi banche in Portogallo. L’istituto gestisce oltre €20 miliardi di asset e dispone di un network di oltre 300 advisor nei segmenti affluent e upper affluent.

La banca era alla ricerca di un partner in grado di supportare la propria strategia di posizionamento nel mercato come innovatore nei servizi di investimento, tramite la democratizzazione dei servizi di wealth management grazie ad una piattaforma di advisory su misura, efficiente e scalabile, per servire gli investitori a partire da un investimento minimo di €10.000.

Con la soluzione Investment Advice di Objectway, novobanco dispone ora di uno strumento di investimento centralizzato e strutturato che standardizza la creazione di proposte personalizzate basate su portafogli modello ottimizzati in termini di rischio, fornisce un monitoraggio massivo, proattivo e in tempo reale rispetto ai mandati dei clienti e implementa l’ottimizzazione e il ribilanciamento basati su algoritmi. La banca può quindi fornire al cliente una visione completa del suo patrimonio, allineando al contempo il profilo di rischio e gli obiettivi dell’investitore con le strategie di investimento e la governance della banca, nel rispetto della normativa MiFID II. Si crea così un servizio ibrido in cui la soluzione e i consulenti lavorano insieme per creare una proposta personalizzata e adeguata.

Objectway ha realizzato il progetto utilizzando un piano di rilascio incrementale secondo la metodologia agile. La soluzione è in cloud e in modalità SaaS, integrata con i layer di sicurezza e i dati esistenti della banca.

“La partnership con Objectway è stata estremamente produttiva per il nostro programma di trasformazione. Porteremo avanti i nostri piani perseguendo insieme a Objectway ulteriori miglioramenti alla nostra financial advisory experience, tra cui la regolamentazione ESG, l’approccio multi-obiettivo e la consulenza diretta,” ha affermato Alexandra Tostões, Head of Advisory Service di novobanco.

“Fornendo un’analisi olistica dell’asset allocation del cliente e raccomandazioni di investimento conformi alla normativa MiFID II, novobanco è ora chiaramente in vantaggio rispetto alla concorrenza, potendo mantenere allo stesso tempo innovazione di prodotto e leadership nel tempo,” ha commentato Michele Tanzi, Market Solution Director di Objectway. “Può raggiungere ulteriori obiettivi in termini di crescita ed efficienza, contando su un processo più snello e semplificato per la rete di consulenza.”

Il case study dettagliato è scaricabile QUI.

