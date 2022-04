Norsk Titanium porta a termine il collaudo di un componente a grandezza naturale con GA-ASI

PLATTSBURGH, New York–(BUSINESS WIRE)–Norsk Titanium AS (OSL: NTI, OTCQB: NORSF), leader mondiale nello stampaggio 3D di metalli attraverso la sua tecnologia Rapid Plasma Deposition® (RPD®), ha annunciato l’esito positivo del collaudo a livello di componente in connubio con General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI).





Avviato nel 2021, il programma di collaudo esplora l’applicazione della tecnologia RPD® di Norsk Titanium in importanti applicazioni strutturali per i prodotti di GA-ASI. I risultati preliminari del collaudo cui è stato sottoposto il componente del carrello di atterraggio prescelto indicano prestazioni promettenti.

Tale collaudo è stato condotto nell’ambito dell’espansione di Norsk Titanium nel settore della difesa, in base al quale Norsk Titanium US ha realizzato il componente di prova utilizzando la sua tecnologia di manifattura additiva brevettata RPD®. I team di esperti in produzione additiva e ingegneria strutturale di GA-ASI hanno condotto ispezioni e prove di carico funzionali, cosi come test sui materiali. Il collaudo è stato condotto a sostegno della missione di GA-ASI volta a creare i presupposti ed accelerare l’integrazione delle tecnologie di manifattura additiva nelle operazioni di progettazione e produzione, nei processi e nei prodotti massimizzando i vantaggi del rapporto Buy/Fly per GA-ASI e i suoi clienti.

“Desideriamo ringraziare GA-ASI per il sostegno fornito alla nostra tecnologia e al settore della manifattura additiva in ​​generale” ha affermato Nicholas Mayer, vicepresidente della divisione commerciale di Norsk Titanium. “Riteniamo che la nostra tecnologia si presti ad essere usata nelle applicazioni di GA-ASI che tradizionalmente richiedono processi di forgiatura dispendiosi in termini di tempo. Il nostro team è pronto a fornire assistenza a GA-ASI durante il processo di qualificazione e l’ulteriore sviluppo delle sue applicazioni di manifattura additiva basata sulla deposizione a energia diretta (direct energy deposition, DED).”

INFORMAZIONI SU NORSK TITANIUM

Norsk Titanium è un leader mondiale nello stampaggio 3D di metalli il cui spirito d’innovazione sta plasmando il futuro della produzione di metalli agevolando un cambio di rotta verso l’adozione di un processo di produzione ecocompatibile e sostenibile. Attingendo alla sua tecnologia brevettata Rapid Plasma Deposition® (RPD®) e alla sua capacità produttiva di 700 tonnellate metriche, Norsk Titanium propone lo stampaggio 3D conveniente sotto il profilo economico di componenti metallici a valore aggiunto a un vasto mercato approcciabile. La tecnologia RPD® permette di realizzare risparmi considerevoli in termini di materie prime, consumo energetico e tempo rispetto ai tradizionali metodi di formatura ad alto consumo di energia, offrendo ai clienti l’opportunità di gestire in modo più efficiente i costi di produzione, la logistica e l’impatto ambientale. I componenti realizzati tramite la tecnologia RPD® sono già incorporati in diversi aerei commerciali e Norsk Titanium ha conquistato il favore di importanti operatori dei settori della difesa e industriale.

www.norsktitanium.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lauren Quesada, Griffin Communications Group



Lauren@griffincg.com;+1 281-744-7938