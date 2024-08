Nord Anglia Education e Boston College dimostreranno il potere della metacognizione alla Conferenza Europea sull’Istruzione

Il progetto di metacognizione ‘illustra l’incredibile potenziale dell’apprendimento riflessivo su scala globale’

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La Dott.ssa Kate Erricker, Group Head of Education Research and Global Partnerships presso Nord Anglia Education, e il Dott. Damian Bebell, Professore assistente presso la Lynch School of Education and Human Development, Boston College, condurranno un workshop sulla metacognizione presso il European Conference on Education (ECE) sabato 13 luglio 2024.





Il workshop, intitolato “Exploring the Implementation and Outcomes of a Global Metacognition Project” (Esplorazione dell’implementazione e dei risultati di un progetto globale di metacognizione), esplorerà i modi in cui la metacognizione può migliorare l’apprendimento nelle classi e illustrerà il progetto pionieristico di ricerca sulla metacognizione di Nord Anglia Education, che coinvolge 27 scuole in 17 Paesi.

