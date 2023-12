Nokia cede le attività di Device e Service Management a Lumine Group

Nokia ha annunciato un accordo in base al quale Lumine Group acquisterà le attività di Device Management (DM) e Service Management Platform (SMP) di Nokia.

L’accordo – sottolinea la società finlandese – consentirà ai clienti di Nokia DM e SMP di beneficiare dell’esperienza di Lumine nel settore delle telecomunicazioni, delle risorse finanziarie e della strategia di investimento in una roadmap di prodotti a lungo termine.

L’accordo, spiega Nokia, riflette la focalizzazione degli investimenti del business group Cloud and Network Services (CNS) sulle aree di leadership tecnologica e la gestione attiva del portafoglio di altre. Negli ultimi due anni CNS ha attuato una chiara strategia per crescere più velocemente del mercato, stabilendo una leadership tecnologica e riorientando gli investimenti verso le aree strategiche del 5G Core, delle operazioni autonome sicure, del wireless e dell’edge privato, del network as code e del SaaS. L’accordo fa seguito all’annuncio di Nokia di cedere i prodotti VitalQIP a Cygna Labs Corp e di fare di Red Hat la principale piattaforma infrastrutturale per le applicazioni Nokia Core Network.

Lumine Group acquisisce, gestisce e sviluppa software specifico per il settore delle telecomunicazioni e dei media. Grazie al suo solido bilancio e alla sua capitalizzazione di mercato, Lumine Group intende gestire DM e SMP come un’attività autonoma, che si chiamerà Motive.

Si prevede, annuncia la società finlandese, che circa 500 dipendenti di Nokia Device Management e Service Management Platform passeranno a Lumine Group nell’ambito dell’operazione. Le due società lavoreranno a stretto contatto per garantire una transizione senza problemi e la continuità aziendale.

L’operazione è valutata 185 milioni di euro, che include un corrispettivo contingente fino a 35 milioni di euro in base alla performance dell’azienda nel primo anno successivo alla chiusura. La chiusura dell’operazione è prevista per il primo trimestre del 2024, a condizione che vengano rispettati determinati termini, condizioni e consultazioni con i comitati aziendali o altri organi rappresentativi dei dipendenti, ove richiesto dalla legge.

Le funzionalità del software Nokia Device Management aiutano i communication service provider a gestire in remoto i dispositivi di accesso domestico a banda larga, nonché i sensori e i dispositivi IoT di diversi fornitori; mentre la Service Management Platform dell’azienda migliora il servizio di assistenza ai clienti, con una copertura di oltre 150 implementazioni in tutto il mondo e più di 1 miliardo di dispositivi in gestione.

Raghav Sahgal, Presidente di Cloud and Network Services di Nokia, ha dichiarato: “Nokia è lieta di siglare questo accordo con Lumine come ulteriore segno di progresso nella nostra strategia di concentrare gli investimenti nelle aree più importanti per il nostro business. Lumine Group possiede l’esperienza nel settore delle telecomunicazioni, nonché l’attenzione strategica e le risorse necessarie per portare avanti le attività di Device Management e Service Management Platform verso un futuro più solido“.

David Sharpley, Presidente di Lumine Group, ha dichiarato: “Siamo assolutamente entusiasti di dare il benvenuto in Lumine ai clienti e ai dipendenti di Device Management e Service Management Platform. Coerentemente con il nostro modello operativo autonomo, faremo rivivere il marchio Motive per questa nuova società autonoma di Lumine e non vediamo l’ora di collaborare con Nokia per garantire la continuità operativa con tutti i clienti“.