Nitro nominata dalla società di analisi GigaOm per il secondo anno consecutivo Leader nello sviluppo di soluzioni per firme elettroniche

Il Radar Report sulle soluzioni per firme elettroniche preparato dalla società di analisi evidenzia la notevole sicurezza, l’alto livello di compliance, l’esperienza d’uso senza alcun problema e i prezzi più accessibili nel settore

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Nitro Software, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni aziendali per documenti PDF e con firma elettronica, oggi ha annunciato che Nitro Sign è stata nominata nuovamente un Leader nello sviluppo di soluzioni per firme elettroniche nel Radar Report preparato da GigaOm.

Nitro Sign offre alle aziende servizi e funzioni per firme elettroniche altamente affidabili che soddisfano o superano gli standard globali di sicurezza e compliance grazie a vari livelli di protezione e di verifica dell’identità. La soluzione, scalabile, offre anche API e integrazioni flessibili.

Nell’identificare Nitro Sign come un Leader del settore per il secondo anno consecutivo, GigaOm ha spiegato che la piattaforma Nitro supporta processi completi per l’elaborazione di documenti digitali, molto sicuri e che garantiscono un’esperienza d’uso senza alcun problema.

Il 2023 Radar Report for E-Signature Solutions di GigaOm ha assegnato a Nitro Sign alti punteggi per i seguenti vantaggi offerti dalla sua soluzione:

notevole supporto per la compliance, offrendo integrazione eID diretta in più di 30 paesi;

funzionalità avanzate di analisi e configurazioni dei campi di dati;

prezzi accessibili, ineguagliati, con addebiti aggiuntivi minimi;

automazione e digitalizzazione nei flussi di lavoro dei documenti;

scalabilità e sicurezza grazie alla sua strategia basata su data center globali altamente affidabili, ampie misure di sicurezza e sigilli antimanomissione a livello della firma (anziché della busta).

GigaOm ha inoltre osservato che il vasto portafoglio di Nitro può supportare anche i casi d’uso più complessi.

“L’adozione globale delle firme elettroniche ha decollato durante la pandemia e continua ad accelerare”, spiega Sam Thorpe, Chief Product Officer presso Nitro. “Aziende di tutte le dimensioni, ovunque nel mondo, si avvantaggiano dell’agilità, efficienza e produttività rese possibili dalla tecnologia della firma elettronica. E mentre Nitro offre un’esperienza d’uso senza alcun problema, come attestato dal Radar Report di GigaOm, le nostre soluzioni per firme elettroniche fanno molto di più del semplice consentire alle persone di firmare documenti sui loro dispositivi. Senza clamore, Nitro si è impegnata per creare una soluzione altamente affidabile e di facile uso affinché i clienti dispongano della sicurezza appropriata, possano evitare frodi e garantire la compliance”.

Osserva il Radar Report di GigaOm: “Per distinguersi in questo settore, una soluzione per firma elettronica non solo deve supportare il processo essenziale (preparazione, distribuzione ed esecuzione) ma anche offrire un ampio supporto per la compliance, scalabilità per casi d’uso in grandi volumi e flessibilità per molteplici paesi, lingue e interfacce. Una funzionalità che si limiti a permettere a un utente di apporre una firma su un documento non è sufficiente per essere presa in considerazione in questo report”.

Il report aggiunge che “le aziende cercano funzionalità di processo complete anziché soluzioni autonome; vale a dire che le firme elettroniche sono considerate un componente fondamentale di suite più ampie per la gestione di documenti, potenzialmente non un servizio che un’azienda acquisterebbe solo per il vantaggio base. La transizione delle PMI a questa strategia sarà più graduale ma seguirà un percorso analogo….”

Nel 2023 Radar Report, GigaOm presenta valutazioni complete di 14 aziende leader nel settore delle firme elettroniche, un’analisi di ciascuna delle loro offerte e offre indicazioni approfondite su come scegliere l’azienda adatta a rispondere ai requisiti sia di grandi aziende che di piccole e medie imprese.

Per leggere di più sulla posizione di Nitro e per maggiori informazioni su come si sta evolvendo il settore delle firme elettroniche, fare clic qui per una copia gratuita del Radar Report sulle soluzioni per firme elettroniche preparato da GigaOm.

Informazioni su Nitro Software

Nitro (ASX: NTO) è leader SaaS mondiale nello sviluppo di soluzioni per firme elettroniche e la gestione di documenti PDF. La sua piattaforma di produttività offre potenti strumenti per PDF, automazione dei flussi di lavoro digitali e funzionalità con alto livello di sicurezza per la verifica dell’identità e l’autenticità della firma elettronica. La sua soluzione avanzata di analisi misura e quantifica l’impatto sul ROI, sull’uso e sulla sostenibilità. Con un team di livello ineguagliato a sostegno dei clienti, Nitro serve oltre il 67% delle società Fortune 500, 3 milioni di utenti muniti di una sua licenza e più di 13.000 clienti aziendali in 157 paesi. Per ulteriori informazioni visitare https://gonitro.com/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido

Contacts

Nitro Software media@gonitro.com

Bospar per conto di Nitro Software PRforNitro@Bospar.com