NIQ svela la nuova identità del marchio che riflette l’impegno per una Full View della Consumer Intelligence

NIQ offre la comprensione più completa e chiara al mondo del comportamento d’acquisto dei consumatori

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NIQ, leader mondiale nella consumer intelligence, ha lanciato una nuova identità del marchio, che riflette le capacità di analisi e misurazione leader del settore dell’azienda, rivelando nuovi percorsi di crescita per rivenditori e marchi. Il nuovo marchio è in linea con una significativa trasformazione dell’organizzazione e rappresenta l’impegno a fornire la più completa e chiara comprensione dei consumatori a livello globale – la Full View.

La Full View di NIQ è supportata da un numero maggiore di dati provenienti da più canali, fonti, consumatori e regioni. Comprendere, misurare e attivare i dati completi offre ai clienti un’opportunità senza precedenti per ottenere un vantaggio competitivo, capitalizzare le opportunità, mitigare i rischi e comprendere l’evoluzione del comportamento di acquisto dei consumatori. Grazie alla più chiara comprensione del comportamento dei consumatori, fornita da una piattaforma avanzata con analisi integrate, le aziende possono prendere decisioni sicure che favoriscono la crescita.

“La nuova identità del marchio è in grado di bilanciare la nostra legacy e il nostro futuro come leader nella consumer intelligence”, afferma Tracey Massey, Chief Operating Officer di NIQ. “Nel 1923, la nostra azienda ha creato il concetto di quota di mercato e ora, con i nostri investimenti nell’omnichannel, l’identità di NIQ rappresenta il nuovo standard per la comprensione di ciò che i consumatori acquistano, del perché prendono le decisioni di acquisto e, soprattutto, di come i nostri clienti possono vincere”.

I nuovi elementi dell’identità del marchio comprendono il nome dell’azienda, il logo, i colori e lo scopo rinnovati. Insieme, segnalano l’evoluzione dell’azienda e indicano la leadership nella consumer intelligence omnichannel.

Name/Logo : NIQ, forte della legacy aziendale si reinventa per il futuro.

: NIQ, forte della legacy aziendale si reinventa per il futuro. Color palate : La vasta gamma di colori supporta l’avanzata piattaforma Connect di NIQ e la piattaforma di visualizzazione dei dati Discover, uno strumento di business intelligence robusto e intuitivo che interagisce con i set di dati più completi sui consumatori di tutto il mondo.

: La vasta gamma di colori supporta l’avanzata piattaforma Connect di NIQ e la piattaforma di visualizzazione dei dati Discover, uno strumento di business intelligence robusto e intuitivo che interagisce con i set di dati più completi sui consumatori di tutto il mondo. Brand purpose : “Mostrare al mondo ciò che le persone vogliono” è centro della strategia aziendale e della proposta di valore per i dipendenti.

: “Mostrare al mondo ciò che le persone vogliono” è centro della strategia aziendale e della proposta di valore per i dipendenti. Brand promise: “Forniamo la Full View, la comprensione più completa e chiara al mondo del comportamento d’acquisto dei consumatori che rivela nuovi percorsi di crescita”, mostrando ai clienti il nostro punto di vista unico e ambizioso.

“La nostra nuova identità incarna il rinnovato senso di scopo e l’energia dell’azienda, che abbraccia il cambiamento, l’innovazione e risolve le più grandi sfide del settore”, afferma Marta Cyhan-Bowles, Chief Communication Officer & Head of Marketing, North America. “Questo è un anno fondamentale per NIQ, in quanto l’azienda accelera la sua visione affinché il mondo ci veda per quello che siamo veramente, un percorso di crescita”.

La nuova identità di NIQ sarà presentata alla conferenza annuale Consumer 360®, mentre l’azienda apre nuovi varchi verso l’obiettivo, definisce nuove strade per l’innovazione, crea nuovi ponti per la collaborazione e traccia nuovi percorsi di crescita.

Per ulteriori informazioni su NIQ e per visualizzare la nuova identità del marchio, visitare il sito web www.niq.com.

Informazioni su NIQ

NIQ, l’azienda leader mondiale nel settore della consumer intelligence, rivela nuovi percorsi di crescita per i rivenditori e i produttori di beni di consumo. Presente in oltre 100 paesi, NIQ offre la più completa e chiara comprensione del comportamento d’acquisto dei consumatori attraverso una piattaforma di business intelligence avanzata con analisi predittive integrate. NIQ offre la Full View.

NIQ è stata fondata nel 1923 ed è una società di portafoglio di Advent International. Per ulteriori informazioni, visitare il sito NIQ.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Gillian Mosher (gillian.mosher@nielseniq.com)