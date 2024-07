NIQ pubblica il rapporto sul progresso 2023 di Environment, Social and Governance (ESG)

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NielsenIQ (NIQ), la più importante società di consumer intelligence al mondo, ha pubblicato il suo secondo Environmental, Social and Governance (ESG) Progress Report (Rapporto sui progressi ambientali, sociali e di governance), che dettagliano le priorità ESG della Società, le modalità di integrazione dei principi di inclusività e sostenibilità nel suo modello aziendale e il suo impegno nell’offrire ai clienti intelligence e innovazione che hanno un impatto positivo sulle economie, sulle comunità e sull’ambiente.





“La nostra strategia ESG è ideata per promuovere il valore a lungo termine, per i nostri collaboratori, le nostre parti interessate, i nostri clienti, il nostro settore, i nostri fornitori e le nostre comunità” ha dichiarato Jim Peck, Chief Executive Officer, NIQ. “Siamo impegnati ad integrare le nostre priorità ESG in tutta la società e ad aumentare il nostro impatto. Inoltre, offrendo una comprensione approfondita del comportamento di acquisto dei consumatori, miriamo a offrire intelligence commerciale ai nostri clienti e ai rispettivi ecosistemi per supportare i loro sforzi di sostenibilità”.

I principali punti salienti del Rapporto ESG 2023:

Integrità dei dati, privacy e sicurezza



I dati sono al centro dell’attività di NIQ. L’azienda è incentrata sulla fornitura di dati sicuri e protetti con un alto livello di precisione e integrità.

Garantire l’integrità dei dati: NIQ intraprende misure per garantire che i dati siano accurati e rilevanti. Nell’ultimo anno, NIQ ha creato una taskforce dedicata all’AI Generativa che esplora applicazioni di AI di nuova generazione, con un’enfasi sulla qualità dei dati, sulla completezza e su considerazioni etiche. Inoltre ha stabilito controlli della qualità per la raccolta di dati sul campo, compresa l’adozione di rigorosi controlli per revisori sul campo per garantire l’elevato livello di integrità e un piano di risposta in caso di incidenti in modo da affrontare immediatamente eventuali deviazioni dalle prassi consuete.

Responsabilità ambientale

Un pioniere nell’impatto sostenibile. Impegnata a contribuire a plasmare i mercati, NIQ collabora con clienti per incoraggiare la transizione verso prodotti più sostenibili riflettendo le tendenze in evoluzione di consumatori consapevoli. Nel 2023, NIQ si è alleata con McKinsey & Company per realizzare una relazione intitolata “Consumers care about sustainability – and back it up with their wallets” (Ai consumatori sta a cuore la sostenibilità e lo dimostrano spendendo di più).

NIQ collabora da vicino con fornitori e partner per scegliere proprietà in locazione efficienti dal punto di vista energetico ed esplorare le opportunità di implementazione di iniziative di energia pulita e riduzione dei consumi energetici.

NIQ ha ottimizzato il propri centri dati per ridurre i consumi energetici, virtualizzando circa il 90% dei server di NIQ nel 2022, con notevoli risparmi energetici.

Da un decennio, NIQ offre a Feeding America ® dati, informazioni e competenze, compresi dati sui costi locali degli alimentari per stimare i costi dei pasti in ogni contea degli Stati Uniti per la relazione Map the Meal Gap. Questo studio esplora l’insicurezza alimentare negli Stati Uniti e viene utilizzato da legislatori e banche alimentari.

Persone e diversità, uguaglianza e inclusione

Continua a migliorare la diversità della sua forza lavoro. NIQ si impegna a sviluppare una forza lavoro diversificata, prassi che promuovono l’uguaglianza e una cultura inclusiva allineata con i suoi valori fondamentali. Le minoranze oggi sono rappresentate nel 29% dei ruoli nell’intera organizzazione, mentre metà della forza lavoro è costituita da donne, che occupano oltre il 43% delle posizioni di leadership a livello globale. Nel 2023, NIQ ha rinnovato il suo LEAD Network Europe CEO Pledge per accelerare ulteriormente la parità di genere e promuovere l’uguaglianza di genere.

“I dati di NIQ possono aiutare le aziende e le comunità a prendere decisioni informate che alla fine aiutano a sviluppare le proprie imprese in modo sostenibile e a supportare le comunità che servono”, ha dichiarato John Blenke, Direttore degli affari legali. “Siamo orgogliosi dei nostri sforzi in ambito ESG ad oggi e impazienti di aumentare il nostro impatto positivo grazie al progresso continuo”.

NIQ allinea la rendicontazione ESG con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con gli standard del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards for Professional Commercial Services. Per saperne di più sull’approccio di NIQ all’ESG, sul continuo impegno dell’azienda nella creazione di valore per la società e sul suo progresso sugli obiettivi fondamentali, visitare il 2023 ESG Progress Report di NIQ.

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NIQ) è l’azienda leader mondiale nel settore della consumer intelligence, che offre la più completa comprensione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e rivela nuovi percorsi di crescita. NIQ si è unita a GfK nel 2023, riunendo i due leader del settore per offrire una portata globale senza precedenti. Attualmente, NIQ opera in più di 95 Paesi e copre il 97% del PIL. Grazie a un approccio olistico al retail e agli approfondimenti più completi sui consumatori, forniti con analisi avanzate tramite piattaforme d’avanguardia, NIQ è in grado di offrire la Full View™ .

