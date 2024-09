NIQ presenta strumenti di AI all’avanguardia per i marchi di beni di largo consumo al FastCompany Innovation Festival 2024 Fornire informazioni utili con l’aiuto dell’uomo alla velocità dell’AI

Presenta il primo grande modello linguistico al mondo per i prodotti a largo consumo e BASES AI, uno strumento che utilizza dati reali forniti dai consumatori per creare pannelli sintetici per la verifica dei concetti.

Il nuovo modello linguistico vanta un’automazione 7 volte superiore rispetto ai modelli pubblici e identifica, organizza e categorizza i prodotti addestrati su 160 petabyte di dati.

BASES AI produce panelli di sondaggi sintetici che testano e mettono a confronto le idee a una frazione del costo e del tempo.

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NielsenIQ (NIQ), l’azienda leader mondiale nella consumer intelligence, ha annunciato due scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale che confermano ulteriormente la sua posizione di leader. BASES AI e il primo modello linguistico di grandi dimensioni del settore CPG aiuteranno i clienti di NIQ a sfruttare la potenza dell’AI responsabile della promozione dell’innovazione e dell’incremento della quota di mercato. In occasione di un panello che si terrà Giovedì 19 settembre alle 14:20 orario di New York, intitolato “L’AI sa cosa vogliamo veramente? Come gli intervistati sintetici stanno sconvolgendo l’innovazione dei prodotti”, NIQ parlerà anche delle tendenze dell’AI nell’ambito dell’intelligenza e dell’innovazione degli acquisti dei consumatori.





BASES AI è una piattaforma che utilizza i dati dei consumatori basati sui modelli di consumo di centinaia di migliaia di famiglie con l’obiettivo di imitare il comportamento dei consumatori. La piattaforma ha accesso ai dati in tempo reale, consentendo di creare ampi panelli di intervistati artificiali in modo da replicare tecniche e metodologie di ricerca di mercato affidabili in una frazione di tempo. Invece di aspettare giorni o settimane per raccogliere i riscontri umani, BASES AI può fornire un’analisi del potenziale concettuale in soli 10 minuti. Le aziende del settore CPG possono utilizzare questi punteggi, oltre a una ricca guida sui fattori di interesse e di unicità per ripetere le idee prima della conferma finale con i consumatori umani. La velocità e la qualità di BASES AI consentono di valutare un maggior numero di idee e di ridurre le tempistiche complessive dell’innovazione. Il rilascio di BASES AI ai beta-tester in Nord America è collegato al rilascio del primo modello linguistico specifico per il settore CPG di NIQ, che alimenta le funzionalità avanzate di segmentazione dei prodotti della piattaforma di misurazione retail Discover, fiore all’occhiello di NIQ. Sfruttando il database di 160 milioni di prodotti di NIQ, il modello supera di oltre 7 volte i modelli LLM pubblici in termini di capacità di codifica rapida e accurata delle voci. Grazie all’accesso a nuovi acceleratori, il modello continuerà a evolversi sia in termini di capacità che di sofisticazione, fornendo ai nostri clienti la Full View™ del loro mercato e dei loro consumatori con approfondimenti senza precedenti.

“In qualità di leader nel settore della consumer intelligence, siamo in grado di fornire informazioni fondamentali di importanza critica per i clienti”, ha dichiarato Ramon Melgarejo, Presidente, Analisi strategica e approfondimenti di NIQ. “In un mercato dei consumi in rapida evoluzione e incentrato sull’innovazione basata sulle tendenze, i dati di alta qualità sono essenziali e la capacità di sfruttarli ed estrarne informazioni farà la differenza. Questi rilasci sono gli ultimi esempi di come stiamo impiegando la nostra potenza analitica su set di dati leader di mercato per generare approfondimenti senza precedenti che aiutano le aziende del settore CPG a guadagnare quote di mercato a livello globale.”

La suite di prodotti di livello mondiale di NIQ offre la potenza di 2.000 ingegneri concentrati sull’analisi di 7,2 trilioni di dollari di spesa annua globale dei consumatori e dei dati provenienti da oltre 3.200 partnership di rivenditori unici. Grazie a un’ampia serie di fonti di dati che includono diversi Paesi e a migliaia di data scientist concentrati sullo sviluppo di soluzioni di business intelligence guidate dall’intelligenza artificiale, NIQ rimane il leader di mercato nella creazione, nel mantenimento e nella conquista di nuove quote di mercato per i clienti.

BASES AI e il modello linguistico CPG di NIQ sono le ultime soluzioni basate sull’AI nella vasta gamma di prodotti esistenti di NIQ. L’azienda ha recentemente annunciato l’integrazione dei dati di misurazione dei panelli di consumatori e della vendita al dettaglio sulla NIQ Discover Platform, trasformando il panorama degli approfondimenti sui consumatori con modelli analitici avanzati e funzionalità sempre attive che forniscono ai clienti informazioni personalizzabili in risposta alle loro richieste più importanti. Questa piattaforma basata sul cloud è uno dei numerosi miglioramenti apportati di recente al prodotto, tra cui l’integrazione Microsoft Azure Marketplace; la collaborazione con Tik Tok Shop e NIQ Spaceman per i partner di SPAR International a livello globale. Tutti questi annunci arrivano sulla scia dello strumento di AI generativa dell’azienda con ricerca globale, analisi dei dati personalizzata e raccomandazioni che permettono di prendere decisioni informate, NIQ Ask Arthur, lanciato all’inizio di quest’anno.

“L’impulso a innovare ed eccellere è stato codificato nel DNA di NIQ per oltre un secolo”, ha aggiunto Mohit Kapoor, Chief Technology Officer di NIQ. “La nostra integrazione completa di GfK crea un’azienda con circa 25.000 clienti, che analizza regolarmente 2,48 trilioni di transazioni a settimana. La capacità unica di NIQ di offrire la Full View™ – la visione più completa e chiara al mondo del comportamento d’acquisto dei consumatori con analisi predittive basate sull’intelligenza artificiale – ci permette di sperimentare un numero ancora maggiore di parametri, che ci pone in una posizione unica per cogliere le opportunità del mercato per i prossimi 100 anni”.

NIQ fornisce inoltre regolarmente approfondimenti unici e proprietari sulle tendenze di consumo globali, tra cui l’ultimo report SpendZ, uno sguardo completo alle tendenze di spesa della Gen Z e i normali report sugli atteggiamenti dei consumatori che analizzano tendenze, comportamenti e opinioni.

Informazioni su NIQ



NielsenIQ (NIQ) è la società di consumer intelligence leader a livello mondiale, in grado di fornire la più completa comprensione del comportamento d’acquisto dei consumatori e di rivelare nuovi percorsi di crescita. Nel 2023, NIQ si è unita a GfK, unendo i due leader del settore con una portata globale senza precedenti. Oggi NIQ è presente in oltre 95 Paesi e copre il 97% del PIL. Grazie a una lettura olistica del retail e agli approfondimenti più completi sui consumatori, forniti con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia, NIQ offre la Full View™.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.niq.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ufficio stampa:



Sweta Patra



sweta.patra@nielseniq.com