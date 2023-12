NIQ presenta NIQ Labs per promuovere l’innovazione e incentivare i talenti leader del settore

Il Direttore di produzione, Troy Treangen sarà alla guida di NIQ Labs, un’innovazione rivoluzionaria nel settore CPG dei beni di largo consumo

NIQ accelera l’innovazione con il lancio nel 2024 dello strumento basato sull’IA generativa “NIQ Ask Arthur”

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NIQ, azienda leader globale per le soluzioni di dati e analisi, è entusiasta di annunciare la creazione di NIQ Labs, un’iniziativa rivoluzionaria volta a sfruttare la potenza collettiva di talenti e capacità del massimo livello acquisiti mediante fusioni e acquisizioni strategiche. NIQ Labs si afferma come motore per l’innovazione a sostegno dell’impegno di NIQ nei confronti della crescita sostenibile attraverso investimenti in grado di ottimizzare le prestazioni ed è pertanto pronta ad aprire la strada al futuro di prodotti e soluzioni innovativi volti ad affrontare le sfide del settore. Nel corso degli ultimi due anni, NIQ ha investito oltre 1 miliardo di USD in investimenti operativi in nuovi dati e capacità per sviluppare una Full View™ del comportamento di acquisto dei consumatori, con l’obiettivo di risolvere i problemi dei clienti e identificare percorsi di crescita. Assieme agli investimenti, NIQ Labs sfrutta una vasta gamma di risorse di dati, utilizzando strumenti intuitivi di business intelligence che offrono informazioni dettagliate sul mercato e analisi predittive basate sull’IA generativa (GenAI) e su scienza dei dati autorevole.





Con l’introduzione di NIQ Labs, l’azienda è orgogliosa di annunciare “NIQ Ask Arthur”, il suo primo nuovo strumento trasformativo basato sull’IA generativa che verrà integrato nella piattaforma Discover. Questa soluzione rivoluzionaria consente agli utenti di disporre di una ricerca globale assistita con l’IA e di consigli personalizzati basati su KPI e analisi sempre attive. Con l’offerta di informazioni generate dall’IA all’interno dei report, “NIQ Ask Arthur” semplifica l’interpretazione di dati complessi e consente di accedere a un processo decisionale informato. Le sue capacità di IA conversazionale permettono di effettuare indagini più approfondite, guidando gli utenti attraverso ampi dataset e offrendo informazioni fruibili. “NIQ Ask Arthur” è uno strumento rivoluzionario, in grado di modellare il processo decisionale basato sui dati ed è una dimostrazione dell’impegno di NIQ a offrire soluzioni di analisi rivoluzionarie, in grado di spingere le aziende verso il successo nell’odierno ambiente dinamico. Tramite la creazione di NIQ Labs, “NIQ Ask Arthur” garantisce la sicurezza dei dati e sfrutta i migliori modelli e strumenti disponibili in questo scenario di tecnologie emergenti in rapida evoluzione.

“La presentazione di “NIQ Ask Arthur” segna un traguardo esaltante per NIQ Labs e la piattaforma Discover. Questo strumento all’avanguardia alimentato da IA generativa rivoluziona l’innovazione e l’esplorazione in ambito di dati, offrendo agli utenti la possibilità di una ricerca globale basata sull’IA e consigli personalizzati che ridefiniscono il modo in cui vengono utilizzate le informazioni”, ha dichiarato Troy Treangen, Direttore di produzione di NIQ. “”NIQ Ask Arthur” rappresenta un balzo in avanti nel nostro impegno a offrire soluzioni di analisi del massimo livello, semplificando dati complessi e consentendo alle persone responsabili del processo decisionale di ottenere informazioni fruibili. È più di un semplice strumento: è una soluzione rivoluzionaria in grado di definire il futuro dei processi decisionali basati sui dati e dimostra la dedizione di NIQ nei confronti dell’innovazione nell’odierno panorama commerciale dinamico”.

La nascita di NIQ Labs parte dalla consapevolezza che all’interno di ogni acquisizione risiede un’enorme ricchezza di risorse tecniche e specializzate. Per sfruttare le capacità dei soci di NIQ e ottimizzare il valore per i clienti, NIQ Labs riunirà un enorme gruppo di circa 400 ingegneri, data scientist e tecnici in possesso di eccezionali competenze specialistiche. Questa squadra di talenti sarà il motore dell’innovazione di NIQ, e si concentrerà sulla risoluzione delle sfide interne, del settore e dei clienti tramite soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Lavorerà a fianco di circa 3.000 ingegneri e 700 data scientist che operano nelle più ampie operazioni commerciali di NIQ.

“NIQ Labs, guidato da uno spirito agile e imprenditoriale, si impegna a sfruttare l’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti”, ha dichiarato Jim Peck, CEO di NIQ. “Il nostro obiettivo principale è promuovere l’innovazione scalabile all’interno dell’ecosistema di NIQ. L’impegno per la governance dei dati è parte essenziale di questa missione. Dando priorità all’integrità e alla sicurezza dei dati, garantiamo una base affidabile per l’utilizzo dell’IA, promettendo un’innovazione del settore senza precedenti. La nostra strategia su misura consente alle organizzazioni di prendere decisioni informate, garantire la coerenza dei dati e tutelare gli interessi degli stakeholder. Con le soluzioni di NIQ, le aziende osservano minori incoerenze, una riduzione al minimo degli errori e un aumento del valore dei dati. Il nostro impegno a favore di processi trasparenti e di un coordinamento efficace dal punto di vista dei costi consente ai clienti di crescere in un mondo basato sui dati, favorendo l’innovazione e la crescita.”

Sotto la guida di Troy Treangen, il team dirigenziale di NIQ Labs è ulteriormente rafforzato dalle competenze di Xavier Facon, Mark Flynn, John Forese, del cofondatore di Data Impact Ludovic Gallen, di Dana James, Dennis Madura e del fondatore e CEO di Foxintelligence, Edouard Nattee. Le loro competenze eterogenee e vaste sono il motore alla guida di NIQ Labs in direzione di un’era di risultati rivoluzionari. Questo team dinamico si impegna a favore di un approccio di consulenza innovativo, basando i propri sforzi su cinque pilastri fondamentali:

Intelligenza artificiale generativa (GenAI): Il pilastro dell’IA generativa si basa strategicamente sulla distribuzione di tecnologie generate dall’AI all’interno dell’ecosistema NIQ con il supporto di circa 700 data scientist. Partendo dal vasto dominio di NIQ da vent’anni a questa parte nell’ambito dell’IA e dell’apprendimento automatico, l’introduzione dell’IA generativa darà vita a nuove tecnologie volte a potenziare le capacità di front-end per generare il successo dei clienti. In risposta alla richiesta dei clienti di un’assistenza intelligente e contestualizzata per navigare in panorami aziendali complessi, il pilastro GenAI di NIQ è pronto a fornire soluzioni essenziali che li guidino verso strategie attuabili per il successo.

eCommerce globale: NIQ Labs è destinato ad aprire la strada a un approccio rivoluzionario nella misurazione dell'e-commerce globale e nell'analisi degli acquirenti. Il team ambisce a ridefinire le metodologie di misurazione, concentrandosi sullo sviluppo di applicazioni avanzate iOS e Android per i consumatori. Tali applicazioni vanno oltre la semplice raccolta dei dati, addentrandosi verso un'elaborazione complessa e un'analisi approfondita per fissare standard di settore senza precedenti.

Attribuzione di prodotti : All'interno di NIQ Labs, il pilastro della codifica dei prodotti è guidato da un esperto che sfrutta una vasta esperienza per generare innovazione. Questa capacità di leadership riveste un ruolo fondamentale nell'utilizzo delle "informazioni sui prodotti" come elemento fondamentale, unificando la visione proprietaria di NIQ della misurazione e dell'attivazione omnichannel per i prodotti tracciati, garantendo una crescita continua.

Retail/eRetail Media : L'iniziativa visionaria di NIQ Labs è una combinazione di tecnologia avanzata e intuizioni strategiche per ridefinire il panorama del retail. Questa capacità di guida garantisce un coinvolgimento dei consumatori senza precedenti, offrendo ai brand modi innovativi per entrare in connessione con il loro pubblico. Il pilastro Retail Media promette di definire nuovi standard nella pubblicità, utilizzando strategie basate sui dati per una visibilità del marchio di grande impatto e risultati orientati al cliente.

L’iniziativa visionaria di NIQ Labs è una combinazione di tecnologia avanzata e intuizioni strategiche per ridefinire il panorama del retail. Questa capacità di guida garantisce un coinvolgimento dei consumatori senza precedenti, offrendo ai brand modi innovativi per entrare in connessione con il loro pubblico. Il pilastro Retail Media promette di definire nuovi standard nella pubblicità, utilizzando strategie basate sui dati per una visibilità del marchio di grande impatto e risultati orientati al cliente. Informazioni predittive: NIQ Labs sta ottimizzando le proprie soluzioni e l’analisi tramite l’integrazione di capacità IA con una guida strategica. Questa iniziativa ambisce a sfruttare l’IA generativa per trasformare i sondaggi tra i consumatori, introdurre analisi rivoluzionarie e utilizzare l’intelligence ottenuta da ampi repository di dati, posizionando NIQ in prima linea in termini di innovazione ed efficienza nell’ambito delle informazioni predittive.

NIQ, grazie all’utilizzo innovativo dell’intelligenza artificiale (IA) e dell’apprendimento automatico (ML), sostiene clienti del settore del retail e manifatturiero in oltre 90 Paesi, con un impatto su oltre 1,4 milioni di negozi e gestendo trilioni di record per ottenere informazioni utili. L’agilità e le strategie di distribuzione rapida dell’azienda hanno favorito un notevole progresso in ambito tecnologico. Nell’ultimo anno, la piattaforma Discover di NIQ ha registrato una crescita straordinaria, passando da 2.500 utenti nel gennaio 2023 a ben 40.000 in 71 Paesi oggi, a dimostrazione dell’ampia portata dell’espansione tecnologica di NIQ. Questa capacità di distribuire rapidamente la tecnologia, di migliorare il coinvolgimento degli utenti e definire una presenza globale sottolinea l’agilità e l’innovazione senza precedenti di NIQ nel settore tecnologico. Questi progressi promuovono una distribuzione rapida delle informazioni in diversi settori, canali e prodotti, portando la velocità delle informazioni a un livello senza precedenti per offrire la Full View™.

Per ulteriori informazioni su NIQ Labs e il suo lavoro rivoluzionario, visitare l’hub sull’IA di NIQ.

Informazioni su NIQ

NIQ è la società leader a livello mondiale di consumer intelligence, in grado di fornire la più completa comprensione del comportamento di acquisto dei consumatori e di individuare nuovi percorsi di crescita. Nel 2023, NIQ si è unita a GfK, riunendo i due leader del settore per ottenere una portata globale senza precedenti. Grazie a una lettura olistica del retail e alle informazioni più complete sui consumatori, fornite assieme ad analisi avanzate su piattaforme all’avanguardia, NIQ è in grado di offrire la Full View™.

NIQ, è una società del portafoglio Advent International, attiva in oltre 100 mercati e al servizio di oltre il 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni visitare NIQ.com.

