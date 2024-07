NIQ powered by CGA rafforza la misurazione On Premise (OPM) e i servizi di monitoraggio delle quote di mercato per i brands di bevande alcoliche

NielsenIQ (NIQ) aiuta i produttori di birra e liquori a monitorare la quota di mercato e le prestazioni delle vendite in più mercati On Premise, in un contesto di significativi cambiamenti nelle abitudini di consumo dei consumatori.

L’On Premise è cruciale per connettersi con i consumatori e aumentare il valore dei brands di bevande alcoliche.





CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NIQ powered by CGA sta espandendo globalmente la sua misurazione On Premise (OPM). L’On Premise rappresenta il 61% delle vendite globali di bevande alcoliche, rendendolo vitale per i proprietari di brand che intendono continuare a investire. L’On Premise offre una piattaforma importante per sviluppare il valore del brand e la fedeltà a lungo termine. Questo è dimostrato in parte dal fatto che i brand di bevande alcoliche sono stati complessivamente meno colpiti dalla minaccia dei brand privati rispetto ad altre categorie FMCG. Il volume di brand privati nell’Off Premise rappresenta meno del 10% delle vendite totali (una cifra molto inferiore rispetto alle altre categorie FMCG).

Strategie innovative di servizi che coinvolgono i consumatori e garantiscono una qualità elevata saranno fondamentali per mantenere una percezione positiva del valore nel settore dei consumatori, nonché per costruire il successo a lungo termine per i brand di bevande alcoliche e l’On Premise.

I punti salienti dello studio On Premise NIQ powered by CGA includono:

L’83% dei consumatori globali in età legale per bere ha visitato l’On Premise nei 3 mesi precedenti, con il 62% che lo ha fatto settimanalmente.

La frequenza delle visite è rimasta stabile a livello globale, nonostante la maggior parte dei consumatori si senta finanziariamente peggio rispetto all’anno scorso.

L’On Premise svolge un ruolo vitale nel facilitare le connessioni con amici e parenti, con 3 delle ragioni di visita in più rapida crescita che includono: connettersi con familiari e amici, festeggiare e divertirsi.

L’On Premise rappresenta il 61% del valore globale delle vendite di bevande alcoliche (escluso il vino).

Anche se le visite sono stabili, le vendite globali di birra in volume, bevande a base di malto e sidro sono diminuite del 4,0% negli ultimi 12 mesi. I liquori sono diminuiti del 7,6%.

La Generazione Z e i Millennials (fino a 34 anni) sono i più propensi ad aumentare le loro visite all’On Premise nei prossimi 3 mesi, con un aumento netto di 27pp rispetto al 14pp per tutti i visitatori dell’On Premise

La soluzione OPM supporta le strategie aziendali per aumentare le vendite in un contesto di cambiamenti nell’On Premise, compresa una moderazione nell’assunzione di alcol. Accanto all’OPM, NIQ ha condotto uno studio su 30.000 consumatori On Premise in 38 mercati per rivelare che, anche se le visite dei consumatori all’On Premise rimangono alte, il rapporto dei consumatori con l’alcol è sfaccettato, con più di un terzo (37%) dei consumatori che ora beve meno alcol rispetto a 12 mesi fa. La Generazione X e i visitatori occasionali del canale On Premise sono i più inclini a ridurre il loro consumo di alcol.

Il servizio di misurazione On Premise (OPM) di NIQ esamina in dettaglio i dati per evidenziare l’impatto di queste tendenze dei consumatori sulla performance delle diverse categorie. Le vendite globali di birra, bevande a base di malto e sidro in volume sono diminuite del 4,0% negli ultimi 12 mesi, e i prezzi più elevati hanno portato a un aumento del 0,4% in termini di valore. Al contrario, i liquori hanno perso rispettivamente il 7,6% e il 3,4% in volume e valore. In alcuni mercati chiave, le vendite di brandy, rum e gin sono diminuite in modo particolarmente marcato, mentre altre bevande come la tequila e la vodka hanno ottenuto risultati migliori.

Phil Tate, Direttore Generale Clienti Globali di NIQ, ha dichiarato: “La nostra ricerca mostra come il ruolo dell’On Premise si stia evolvendo rapidamente in tutto il mondo. Il consumo di alcol potrebbe essere in calo, ma bar, pub e ristoranti sono ancora fondamentali per la vita dei consumatori. Sebbene la moderazione stia chiaramente influenzando le performance delle bevande alcoliche, le preferenze di consumo sono in evoluzione e le persone si stanno aprendo a nuove opportunità in altre categorie. L’On Premise rimane un canale vitale per accrescere il brand. Con le pressioni sui costi che si attenuano e i giovani adulti particolarmente coinvolti, c’è un significativo margine di crescita nei prossimi mesi e anni.”

Nonostante la diminuzione del volume, c’è motivo di essere ottimisti poiché le persone sono ancora desiderose di uscire e aumentare le loro spese nella seconda metà del 2024. L’On Premise svolge un ruolo significativo nella vita dei consumatori come luogo di incontro per i propri cari e consente ai brand di creare connessioni significative con i consumatori.

Un quarto (26%) dei consumatori globali intervistati da NIQ afferma che aumenterà la frequenza delle visite all’On Premise nei prossimi tre mesi, più del doppio rispetto al numero (12%) che prevede di uscire meno spesso. La Generazione Z è significativamente più propensa ad aumentare le visite.

Informazioni su OPM

Il servizio OPM di NIQ misura le prestazioni di vendita di brand e categorie nell’On Premise in più territori. OPM consente ai brand di scoprire le tendenze di mercato che guidano la crescita, valutare le prestazioni del brand e monitorare la quota di mercato, nonché individuare opportunità di sviluppo e valutare la concorrenza.

OPM è supportato dagli esperti On Premise di CGA, acquisita da NIQ nel 2022. OPM è stato perfezionato da CGA nel corso di molti anni nel Regno Unito e negli Stati Uniti, offrendo un’analisi approfondita delle vendite, della distribuzione e dei prezzi per regione e canale che aiutano i brand a vincere in diversi mercati. Ora è stato ampliato a paesi chiave, tra cui Australia, Canada, Germania e Francia, con la Corea del Sud a seguire.

Per ulteriori informazioni sul servizio OPM di NIQ powered by CGA e altre soluzioni nei mercati internazionali, fai clic qui.

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NIQ) è la società di consumer intelligence leader a livello mondiale, in grado di fornire la comprensione più completa del comportamento d’acquisto dei consumatori che rivela nuovi percorsi di crescita. NIQ si è unita a GfK nel 2023, unendo i due leader nel settore che assieme offrono una copertura globale senza precedenti. Oggi NIQ opera in oltre 95 paesi, coprendo il 97% del PIL mondiale. Con una lettura olistica del retail e le informazioni più complete sui consumatori, fornite con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia, NIQ offre Full View™.

Per ulteriori informazioni, visita www.niq.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media: Sweta.patra@nielseniq.com