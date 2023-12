NIQ dà impulso alla crescita con una nomina strategica a livello direttivo finalizzata a promuovere l’innovazione in relazione al business Consumer Panel Services

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NIQ, pioniera nel settore dell’intelligence di mercato e consumatori, è lieta di annunciare la nomina di Kris Ewing alla carica di Presidente globale Consumer Panel Services (CPS) volta ad accelerare la crescita, promuovere l’innovazione e creare soluzioni incentrate sui clienti. Questa nomina sottolinea il fermo impegno di NIQ all’espansione delle misurazioni dei dati ottenuti dai clienti in diversi canali e categorie, rafforzandone il ruolo cruciale nello sviluppo del settore dei beni di largo consumo (CPG o FMCG, consumer packaged goods / fast-moving consumer goods). Mentre NIQ raggiunge la pietra miliare del suo centenario, questa nomina rappresenta l’impegno a portare il business Consumer Panel Services in una nuova era in cui informazioni affidabili, basate su dati approfonditi e utili sono essenziali per il successo del settore CPG.





La nomina di Ewing alla carica di Presidente globale Consumer Panel Services testimonia l’impegno di NIQ a portare tali informazioni a livelli senza precedenti. Ewing, che risponderà direttamente a Tracey Massey, Direttrice operativa NIQ, dirigerà l’espansione globale delle attività Consumer Panel Services. Con un focus su offerte di prodotti differenziate, tecnologia avanzata e un team di esperti nel campo dei consumatori e dei potenziali acquirenti, la leadership di Ewing mirerà a stabilire nuovi standard nel settore.

Tenendo presente che il 76% di alti dirigenti operanti nel settore FMCG afferma che i comportamenti in evoluzione di consumatori e nuove generazioni rappresentano sia una sfida sia un’opportunità per quanto riguarda la crescita, il focus di NIQ è sulla promessa di un impegno verso i clienti a fornire dati approfonditi e utili sui consumatori che consentano ai brand di generare crescita a lungo termine.

“Sono soddisfatto dell’opportunità di guidare questo business in un panorama così dinamico”, commenta Kris Ewing, Presidente globale Consumer Panel Services presso NIQ. “Il nostro impegno a sviluppare e potenziare le nostre capacità è importantissimo per servire meglio i nostri clienti e conseguire gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissi. Guardo con fiducia a facilitare questo cammino di innovazione e crescita, facendo sì che le nostre strategie si adattino alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e del settore”.

NIQ sta dando priorità strategica a portare avanti il business Consumer Panel Services a tutti i livelli dell’azienda, iniziando una serie di iniziative chiave:

Promuovere maggiore chiarezza per i clienti attraverso la connessione dei business Retail Measurement Services (RMS) e Consumer Panel Services tramite viste integrate, dinamiche su NIQ Discover (il lancio è previsto per il 2024).

Rafforzare la copertura e la rappresentazione oltre alla qualità dei dati CPS in mercati globali con investimenti focalizzati in campioni importanti in vari Paesi – Regno Unito, Italia, Spagna, Germania, Australia, Stati Uniti e Canada.

Fornire assistenza migliore attraverso corsi di formazione, seminari e leadership di pensiero offerti dai principali esperti nel settore per rivelare nuovi percorsi di crescita utilizzando gli ineguagliati dati approfonditi e utili forniti da RMS e CPS.

Fornire letture più precise e affidabili delle tendenze, particolarmente in canali di crescita chiave oltre a copertura, categorie e caratteristiche omnicanale.

NIQ sta promuovendo un ritmo rapido dei progressi nelle misurazioni, basati su investimenti strategici e significativi nella copertura e nella tecnologia. Abbracciando un approccio proiettato al futuro, ha identificato iniziative cruciali per dare impulso a una crescita sostanziale e CPS sarà uno dei pilastri nell’attuazione di questa strategia. NIQ persegue fermamente la sua mission – essere pioniera dei dati approfonditi e utili e dell’innovazione nel settore dell’intelligence sui mercati e sui consumatori, portandoci in un futuro di progressi ineguagliati e di un impatto trasformativo sul settore.

Informazioni su NIQ



NIQ è la principale azienda mondiale di intelligence sui consumatori, fornendo la comprensione più completa del loro comportamento di acquisto e rivelando nuovi percorsi di crescita. Nel 2023 NIQ si è fusa con GfK, creando un leader del settore con portata globale ineguagliata. Con un lettura olistica del settore retail e i più completi dati approfonditi e utili sui consumatori – forniti con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia – NIQ offre una “vista completa”: Full View™.

NIQ è un’impresa di Advent International, un gruppo con operazioni in oltre 100 mercati che copre oltre il 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni visitare NIQ.com.

