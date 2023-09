NIQ amplia il data sharing all’interno della piattaforma Connect con Snowflake

La disponibilità tramite la condivisione dei dati di Snowflake incrementa l’efficienza dell’accesso in tempo reale alle informazioni

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NIQ, leader globale in ambito di consumer intelligence, è lieta di annunciare l’espansione delle funzionalità della piattaforma Connect di NIQ per consentire l’utilizzo della condivisione dati protetta di Snowflake. Si tratta di una tappa significativa per la piattaforma Connect di NIQ, che mette a disposizione di clienti in 84 mercati nel mondo funzionalità migliorate di condivisione dei dati con accesso in tempo reale e senza soluzione di continuità. Uno dei vantaggi conseguenti è l’eliminazione dei tempi di attesa per l’elaborazione e il caricamento, con livelli di efficienza e agilità sullo sfondo della complessità del mondo dei consumatori.





“Incrementando la capacità di accedere senza difficoltà alcuna ai dati in tutto il mondo e su ogni canale, consentiamo ai clienti di scoprire nuovi percorsi verso la crescita, anche a fronte dell’alta complessità del mondo dei consumatori”, ha commentato Troy Treangen, direttore dei prodotti presso NIQ. “L’innovazione è il nostro filo conduttore e il nostro impegno a riprogettare la piattaforma Connect ha tracciato questa nuova rotta. Investimenti strategici ci hanno consentito di rendere disponibili potenti funzionalità moderne di data sharing e di indirizzare i nostri clienti verso un futuro luminoso guidato dai dati”.

NIQ Connect è una risorsa essenziale, in quanto consente alle imprese di utilizzare i dati in tutti gli aspetti dell’azienda. L’integrazione dei dati consente alle imprese di individuare prontamente nuovi trend e lacune in termini di prestazioni, rispondendo rapidamente alle opportunità di crescita. Questa collaborazione globale è destinata ad aprire il cammino a nuovi approfondimenti delle conoscenze, rendendo possibile una migliore comprensione del comportamento e delle preferenze dei clienti.

Tra gli altri vantaggi dell’integrazione della piattaforma Connect di NIQ con il Retail Data Cloud di Snowflake rientrano le seguenti funzionalità.

Integrazione dati senza soluzione di continuità : le aziende trarranno beneficio dall’integrazione senza soluzione di continuità del ricco corpus di dati di mercato e sui consumatori di NIQ nell’ambiente Snowflake. L’integrazione semplifica l’accesso a vaste fonti di dati, incrementando in misura significativa la velocità di accesso ai dati per i clienti.

: le aziende trarranno beneficio dall’integrazione senza soluzione di continuità del ricco corpus di dati di mercato e sui consumatori di NIQ nell’ambiente Snowflake. L’integrazione semplifica l’accesso a vaste fonti di dati, incrementando in misura significativa la velocità di accesso ai dati per i clienti. Condivisione dei dati protetta : la disponibilità tramite Snowflake agevola il data sharing in tempo quasi reale, permettendo alle aziende di accedere ai dati di NIQ ed effettuare interrogazioni istantaneamente. Questo scambio dinamico di informazioni consente alle imprese di stare al passo coi ritmi rapidi del mondo imprenditoriale di oggi.

: la disponibilità tramite Snowflake agevola il data sharing in tempo quasi reale, permettendo alle aziende di accedere ai dati di NIQ ed effettuare interrogazioni istantaneamente. Questo scambio dinamico di informazioni consente alle imprese di stare al passo coi ritmi rapidi del mondo imprenditoriale di oggi. Scalabilità e flessibilità : la piattaforma Connect di NIQ con la condivisione protetta dei dati di Snowflake è stata pensata per garantire la facilità della scalabilità in funzione del crescere delle esigenze delle aziende in relazione ai dati, garantendo alle start-up così come alle aziende Fortune 500 la flessibilità necessaria per adattarsi a un contesto che cambia rapidamente.

: la piattaforma Connect di NIQ con la condivisione protetta dei dati di Snowflake è stata pensata per garantire la facilità della scalabilità in funzione del crescere delle esigenze delle aziende in relazione ai dati, garantendo alle start-up così come alle aziende Fortune 500 la flessibilità necessaria per adattarsi a un contesto che cambia rapidamente. Funzionalità potenziate di IA e machine learning : con la piattaforma di Snowflake le aziende possono avvalersi di funzionalità avanzate di analisi e machine learning per passare ad azioni pratiche sulla base dei dati di NIQ. Questa sinergia promuove l’innovazione e consente alle aziende di prendere decisioni basate sui dati con precisione.

: con la piattaforma di Snowflake le aziende possono avvalersi di funzionalità avanzate di analisi e machine learning per passare ad azioni pratiche sulla base dei dati di NIQ. Questa sinergia promuove l’innovazione e consente alle aziende di prendere decisioni basate sui dati con precisione. Sicurezza dati e compliance: la sicurezza dei dati e la compliance sono priorità sia per NIQ sia per Snowflake. Questa soluzione congiunta garantisce la protezione dei dati sensibili, consentendo alle aziende di ottemperare ai requisiti normativi in continua evoluzione.

“NIQ è determinata ad aiutare le aziende a divenire più agili in un contesto in cui la capacità di muoversi rapidamente sulla base di dati precisi è fondamentale”, ha aggiunto Treangen. “Questo approccio innovativo alla condivisione dei dati darà ai clienti di Connect un vantaggio concorrenziale oggi, preparandole meglio al futuro. Stiamo modernizzando tutti i livelli della piattaforma Connect e siamo entusiasti di poter aiutare i nostri clienti a prosperare grazie a queste funzionalità migliorate”.

“In veste di leader attuale in ambito di informazioni retail e sui consumatori, NIQ è un punto di riferimento nel settore del commercio al dettaglio per quanto riguarda la disponibilizzazione di dati che generano un vantaggio competitivo per i commercianti e le aziende produttrici di beni al consumo”, ha dichiarato Rosemary DeAragon, responsabile globale dei beni al consumo e al dettaglio di Snowflake. “Siamo elettrizzati dalla possibilità di riunire la totalità della potenza del Retail Data Cloud di Snowflake e della piattaforma Connect di NIQ per rendere possibile l’accesso globale e senza intoppi a dati critici grazie alla condivisione dei dati di Snowflake”.

NIQ opera al fine di promuovere l’innovazione e di consentire alle imprese di prosperare in un mondo trainato dai dati. La collaborazione tra NIQ e Snowflake rappresenta una tappa di trasformazione nel mondo del data sharing e plasmerà il futuro dell’analisi dei dati. Man mano che le aziende diventano sempre più consapevoli del valore dei dati per le proprie attività, la possibilità di scambiare informazioni agevolmente e con efficienza consentirà di sbloccare nuove opportunità e di orientarsi con facilità nel mondo dei dati.

Per ulteriori informazioni in merito a NIQ Connect e ai vantaggi che offre visitare https://nielseniq.com/global/en/solutions/nielseniq-connect/.

Informazioni su NIQ

NIQ, azienda leader mondiale in ambito di consumer intelligence, consente di conoscere il comportamento di acquisto dei consumatori nel modo più approfondito possibile, rivelando nuovi percorsi di crescita. Nel 2023 la fusione di NIQ e GfK, due leader di settore, hanno creato un’entità con estensione mondiale senza pari. Con una lettura olistica del settore del commercio al dettaglio e le informazioni più esaustive sui consumatori, rese disponibili grazie ad analisi avanzate su piattaforme di punta, NIQ presenta la Full ViewTM, il quadro completo.

NIQ, è una società del portafoglio Advent International, attiva in oltre 100 mercati e al servizio di oltre il 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni visitare NIQ.com.

