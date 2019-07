#nientecomeprima: il nuovo servizio di assistenza clienti Fastweb

Continuano gli episodi dell’iniziativa #nientecomeprima lanciati da Fastweb: l’ultimo in ordine di tempo, il numero 9, è dedicato alla nuova assistenza clienti di Fastweb, che mette il cliente al centro come mai prima d’ora era stato fatto.

Da oggi il servizio di assistenza cambia la sua essenza e diventa più semplice, veloce e vicino.

MyFastweb e l’assistenza dedicata ai clienti

Le lunghe attese al telefono per aspettare di parlare con un operatore sono arrivate al capolinea, perché il portale MyFastweb si rinnova e offre al cliente tutto quello di cui ha bisogno per gestire la sua offerta e ottenere le informazioni che cerca tramite un click.

All’interno del nuovo MyFastweb, accessibile dal web o tramite app, la comunicazione al cliente è improntata alla massima trasparenza, senza informazioni nascoste o incomplete.

Qui l’utente ha la possibilità di verificare i dettagli dell’offerta, tenere sotto controllo i consumi ed eliminare ogni dubbio in merito al suo contratto Fastweb.

Ma la vera rivoluzione è nel modo in cui il cliente può mettersi in contatto col servizio clienti. Chi non trova su MyFastweb le informazioni che cerca, può richiedere tramite un click di essere chiamato entro pochi minuti da un operatore Fastweb, senza attese!

Non sarà più necessario rincorrere il servizio clienti per ottenere assistenza, perché saranno gli stessi operatori a raggiungere il cliente Fastweb al numero di telefono indicato.

Il nuovo volto del servizio clienti Fastweb

La centralità del cliente è quindi il principio che ispira la nuova assistenza Fastweb, che diventa più semplice, veloce e vicina:

Semplice . Sono state eliminate le procedure complesse per conoscere i dettagli dell’offerta e ricevere aiuto da parte dell’assistenza clienti. Dalle informazioni sul contratto alle modalità per ottenere il supporto necessario, tutto diventa più intuitivo e accessibile.

. Sono state eliminate le procedure complesse per conoscere i dettagli dell’offerta e ricevere aiuto da parte dell’assistenza clienti. Dalle informazioni sul contratto alle modalità per ottenere il supporto necessario, tutto diventa più intuitivo e accessibile. Veloce . Le informazioni si trovano proprio dove le cerca il cliente, che impiega pochissimo tempo per avere i dati e dettagli che gli interessano. In caso di necessità, un operatore Fastweb competente contatta per telefono il cliente in pochi minuti.

. Le informazioni si trovano proprio dove le cerca il cliente, che impiega pochissimo tempo per avere i dati e dettagli che gli interessano. In caso di necessità, un operatore Fastweb competente contatta per telefono il cliente in pochi minuti. Vicina. Fastweb accorcia ancora una volta le distanze con i propri clienti, che da oggi si possono interfacciare con l’assistenza clienti come si farebbe come un amico a cui si chiede aiuto.

L’episodio numero 9 di #nientecomeprima ha introdotto una vera e propria rivoluzione nel panorama degli operatori telefonici, ma le novità non si fermano qui...chissà quali saranno le prossime sorprese che ha in serbo Fastweb.