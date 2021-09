NielsenIQ stabilisce il passo per la rivoluzione delle misurazioni omnicanale

NielsenIQ ha siglato due accordi chiave di acquisizione per rafforzare la sua soluzione omnicanale

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NielsenIQ, il leader nel settore dell’analisi dei dati e delle misurazioni globali, oggi ha annunciato la sigla di due accordi chiave di acquisizione – Data Impact e Rakuten Intelligence – che daranno impulso alle soluzioni di misurazione omnicanale e per l’e-commerce di NielsenIQ, consentendole di rivoluzionare i settori delle misurazioni relative alle imprese retail e ai consumatori tramite un quadro completo del mercato online, dalla distribuzione dei prodotti alle vendite.

Oggi, le vendite e-commerce rappresentano il 12% delle vendite di beni di largo consumo negli Stati Uniti e fino al 30% delle vendite nei mercati internazionali e si stima che aumenteranno a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15% sino al 2025. A causa della crescita delle imprese retail con un focus sulle vendite online e alla loro acquisizione di quote di mercato notevoli, è diventato ancora più importante comprendere le dinamiche del mercato complessivo. Ciò nonostante, attualmente il settore delle misurazioni relative all’e-commerce è estremamente frammentato, con più offerte disparate che non consentono di ottenere un quadro integrato e uniforme del mercato complessivo.

Queste acquisizioni e la suite di soluzioni di misurazione omnicanale posizionano in modo unico NielsenIQ per offrire a produttori e imprese retail un quadro armonizzato, granulare e uniforme di tutti i canali, consentendo agli uni e alle altre di prevedere tendenze, comprendere le esigenze e aspettative dei consumatori e reagire più velocemente.

“Poter eseguire misurazioni efficaci relative all’e-commerce è un imperativo strategico per NielsenIQ”, spiega Natalie Williams, Direttrice Measurement Product Leadership per il Nord America presso NielsenIQ. “Insieme possiamo trasformare il modo in cui misuriamo le vendite legate all’e-commerce e la velocità con cui si evolve il viaggio degli acquirenti offrendo dati preziosi basati sul machine learning ai nostri clienti in tutto il mondo”.

L’accordo di acquisizione di Data Impact, un leader nel campo dell’intelligence per l’e-commerce in 40 mercati principalmente in Europa e negli Stati Uniti darà un notevolissimo impulso al servizio omnicanale di NielsenIQ. Combinando la tecnologia avanzata di Data Impact – che fornisce un quadro ipergranulare dei dati sull’e-commerce a livello di negozio e di banner – con le ineguagliate capacità di misurazione nel settore retail di NielsenIQ, quest’ultima potrà assicurare la scalabilità delle offerte di prodotti Data Impact su scala globale; e soprattutto, NielsenIQ si posizionerà per guidare il futuro delle misurazioni e dell’esecuzione omnicanale.

“La combinazione della nostra tecnologia con la proposta unica di Data Impact ci mette in grado di offrire a produttori e imprese retail una copertura completa, ineguagliata con la granularità necessaria per prendere decisioni omnicanale vincenti”, commenta Jim Peck, Presidente esecutivo del CdA e Ceo di NielsenIQ.

L’acquisizione di Rakuten Intelligence, tre anni dopo la sigla di un accordo esclusivo finalizzato a combinare i dati del più grande gruppo statunitense per ricerche nell’e-commerce con i dati sulle vendite retail di NielsenIQ, consentirà a quest’ultima di offrire ai clienti una chiave di lettura integrata sia online che offline, allineata alle gerarchie di clienti personalizzati, basata sulla sua piattaforma cloud Connect. Omnisales, lanciato recentemente da NielsenIQ, è il primo prodotto frutto dell’integrazione risultante da questa acquisizione.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a queste due aziende di prestigio nella famiglia NielsenIQ. Saremo in grado di offrire un singolo numero relativo alla misurazione delle vendite online attraverso dati ricavati da più fonti – e inoltre presenteremo consigli per l’esecuzione di possibilità ineguagliate nell’e-commerce. Grazie alla scala e granularità uniche, la serie di opportunità è illimitata”, conclude Clément Colin, Direttore International E-commerce Measurement presso NielsenIQ.

Informazioni su NielsenIQ

NielsenIQ è il leader nell’offrire il quadro più imparziale e completo del comportamento dei consumatori di tutto il mondo. Grazie a un’innovativa piattaforma per dati sui consumatori e a sofisticate funzioni di analisi, NielsenIQ mette in grado produttori e imprese retail di beni di consumo leader nel mondo di attuare processi decisionali ottimisti e audaci.

Utilizzando set di dati completi e misurando tutte le transazioni allo stesso modo, NielsenIQ offre ai clienti una visione lungimirante del comportamento dei consumatori per ottimizzare la performance su tutte le piattaforme di vendita al dettaglio. La nostra filosofia aperta sull’integrazione dei dati permette i set di dati sui consumatori più influenti del pianeta. NielsenIQ fornisce la verità completa.

NielsenIQ, una società del gruppo Advent International, ha operazioni in quasi 100 mercati, coprendo oltre il 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni visitare NielsenIQ.com.

Informazioni su Data Impact

Data Impact è una delle aziende all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni di analisi omnicanale. Utilizza dati localizzati e algoritmi IA per offrire ai clienti varie soluzioni – analisi basate sulla posizione, stime delle vendite e delle quote di mercato, monitoraggio dei media, ottimizzazione SEO e altro ancora.

La soluzione Data Impact è già utilizzata da oltre 150 società in più di 40 paesi. Lanciata nel 2016, è l’unica a offrire ai produttori di beni di largo consumo un quadro accurato della loro distribuzione omnicanale e la possibilità di identificare leve di azione localizzate.

Informazioni su Rakuten Intelligence

Rakuten Intelligence è un ramo di Rakuten Advertising, che connette editori e marchi e agenzie di prestigio a consumatori attivi e coinvolti in tutto il mondo. Grazie all’accesso a una varietà di pubblici e proprietà multimediali di Rakuten, in combinazione con una struttura proprietaria di ricerca delle preferenze dei consumatori e a una rete dalle prestazioni premiate, Rakuten Advertising crea le condizioni ideali per raggiungere nuovi clienti e sostenere una lealtà duratura.

Le sue fondamenta di tecnologia avanzata, dati preziosi e servizi strategici posizionano Rakuten Advertising in modo da proporre una suite differenziata di soluzioni di marketing e pubblicitarie, mentre continua a fare avanzare il settore. Rakuten Advertising è una business unit di Rakuten Inc., una delle principali aziende internazionali di servizi Internet. Ha sede centrale a San Mateo, California, e sedi nelle regioni EMEA, Asia-Pacifico, America Latina e nel Nord America. Per saperne di più: www.rakutenadvertising.com.

