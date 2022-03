NielsenIQ rileva il fornitore di piattaforme di rivendita su base AI ciValue

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Oggi, NielsenIQ ha annunciato l’acquisizione di ciValue, un fornitore di SaaS (Software as a Service) di scelta per i rivenditori di tutto il mondo che alimenta programmi di fedeltà con tecnologia avanzata AI. Con questa acquisizione, la verticale Retail Media di NielsenIQ muove i prossimi passi verso la realizzazione di programmi di media al dettaglio più intelligenti, automatizzati e scalabili.

L’integrazione delle offerte della piattaforma globale di ciValue con la potente piattaforma Connect di NielsenIQ offrirà capacità innovative ai rivenditori, compresa la costruzione del pubblico e delle conoscenze. Questa piattaforma dinamica supporterà inoltre le capacità di personalizzazione che sono incrementali alle capacità fondamentali di NielsenIQ, alle quali si affida il settore della vendita al dettaglio per le decisioni critiche.

“L’integrazione della piattaforma ciValue con Connect è una svolta rivoluzionaria per i rivenditori a livello globale”, afferma Xavier Facon, Responsabile Globale dei Media della vendita al dettaglio con NielsenIQ. “Questa soluzione collaborativa basata sul SaaS porterà immediatamente conoscenze che allineano i rivenditori e i loro partner del marchio con ciò che vogliono i consumatori, eseguendo contenuti personalizzati su canali fisici e digitali.

Nel mercato altamente competitivo di oggi, i rivenditori hanno bisogno di soluzioni che consentiranno loro di analizzare facilmente i dati dei consumatori. Le soluzioni di NielsenIQ e ciValue consentiranno ai rivenditori di ottenere conoscenze, lavorare in modo più intelligente e accelerare le opportunità commerciali. Creando iniziative importanti per i rivenditori, i marchi e i loro clienti, i clienti che utilizzano Connect possono ottenere nuovi flussi di ricavi, crescite di vendita e aumentare le quote di portafoglio attraverso il merchandising e il marketing incentrati sul cliente.

“NielsenIQ è un investitore e un partner di ciValue di lunga data e la loro dedizione nel rendere il commercio al dettaglio un mondo di vantaggi reciproci è sempre stata manifesta”, ha dichiarato Beni Basel, CEO e Fondatore di ciValue. “L’unione con NielsenIQ consente a ciValue di ampliare la sua offerta di retail intelligence a un maggior numero di rivenditori, marchi e, soprattutto, ci consente di espandere ulteriormente le decisioni guidate dai dati per soddisfare i clienti di tutto il mondo”.

“Siamo entusiasti di accogliere ciValue nel team di NielsenIQ per continuare a costruire e sostenere i migliori strumenti su base AI per i commercianti di tutto il mondo”, ha dichiarato David Johnson, Presidente, Global Retail, NielsenIQ. “La piattaforma integrata supporterà le rivoluzionarie attività di personalizzazione per il settore della vendita al dettaglio a livello globale per soddisfare la domanda di analitica e personalizzazione dei clienti rapida e affidabile”.

Informazioni su NielsenIQ

NielsenIQ è il leader nell’offrire il quadro più imparziale e completo del comportamento dei consumatori di tutto il mondo. Grazie a un’innovativa piattaforma per dati sui consumatori e a sofisticate funzioni di analisi, NielsenIQ mette in grado produttori e imprese retail di beni di consumo leader nel mondo di attuare processi decisionali ottimisti e audaci.

Utilizzando set di dati completi e misurando tutte le transazioni allo stesso modo, NielsenIQ offre ai clienti una visione lungimirante del comportamento dei consumatori per ottimizzare la performance su tutte le piattaforme di vendita al dettaglio. La nostra filosofia aperta sull’integrazione dei dati permette i set di dati sui consumatori più influenti del pianeta. NielsenIQ fornisce la verità completa.

NielsenIQ, una società del gruppo Advent International, ha operazioni in quasi 100 mercati, coprendo oltre il 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni visitare NielsenIQ.com.

