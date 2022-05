NielsenIQ lancia la soluzione Retail Media per monetizzare le attività e misurare il ROI per i retailer

NielsenIQ Activate permette ai retailer di sfruttare i propri dati per accelerare nuovi flussi di entrate

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Oggi NielsenIQ, società di servizi informativi globali, ha annunciato il lancio di NielsenIQ Activate; una soluzione software-as-a-service (SaaS) che consente ai rivenditori di accelerare le opportunità di guadagno attraverso i media di vendita al dettaglio e le informazioni complete sui clienti che attivano gli acquirenti con offerte promozionali personalizzate.

NielsenIQ Activate comprende applicazioni dedicate alla creazione di un’audience iper-targettizzata, alla gestione delle offerte e degli annunci e alla misurazione end-to-end. Questo strumento SaaS, che fa parte della piattaforma NielsenIQ Connect, consentirà ai retailer di creare ricavi sostenibili monetizzando i loro asset mediatici di vendita al dettaglio attraverso i canali fisici e digitali. Inoltre, i retailer saranno in grado di aumentare la credibilità dei marchi e di informarli sugli insight necessari per attirare l’attenzione dei clienti, agire su questi insight e misurare il ROI delle loro attività su tutti i canali.

“Siamo impegnati a portare avanti la nostra eredità definendo il prossimo secolo di misurazione dei consumatori e del retail”, afferma Xavier Facon, Global Head of Retail Media, NielsenIQ. “NielsenIQ Activate riunisce in un’unica piattaforma la capacità di ottenere una visione granulare dei clienti su tutti i canali e di raccogliere informazioni sui rischi e le opportunità per gli annunci pubblicitari. Ciò consentirà facilmente ai retailer di lanciare campagne basate sulla costruzione di un’audience predittiva e di raccogliere misurazioni sull’impatto degli annunci su tutti i canali, allineandosi al contempo con i brand partner”.

Riconoscendo che ogni retailer è diverso dall’altro, NielsenIQ Activate offre ai retailer la capacità di adottare i media retail in-house e la flessibilità di integrarli nei loro ecosistemi individuali. Inoltre, i retailer saranno in grado di costruire personas e audience precise su migliaia di attributi dei clienti; di ottenere insight omnichannel incentrati sul cliente per migliorare il processo decisionale; di ridurre il tempo di lancio e di misurare i coinvolgimenti personalizzati dei clienti in tempo reale, attraverso i media di proprietà ed esterni, e di allinearsi con i brand sulle esigenze dei clienti per massimizzare la monetizzazione dei dati e dei media.

“NielsenIQ sta aumentando la sua crescita a livello globale e sta costruendo una solida base per il prossimo secolo di misurazione dei consumatori e del retail, un secolo veloce, agile e connesso”, ha dichiarato David Johnson, Global President of Retail di NielsenIQ. “Il mercato si evolve ed è nostro compito assicurarci che il settore della misurazione si evolva con i tempi. In qualità di società di servizi informativi leader a livello mondiale in questo settore, ci impegniamo a rappresentare accuratamente il panorama del retail in rapida evoluzione e le diverse esigenze dei nostri clienti”.

Combinare le capacità delle recenti acquisizioni, Precima e CiValue. Il progetto NielsenIQ Activate consente di supportare funzionalità di personalizzazione incrementali rispetto alle funzionalità principali di NielsenIQ, su cui il settore della vendita al dettaglio fa affidamento per prendere decisioni critiche ed esperienze personalizzate. NielsenIQ continua a essere un campione del cambiamento attraverso i suoi prodotti per la vendita al dettaglio e i programmi di collaborazione, consentendo ai rivenditori e ai marchi di aumentare la loro quota di portafoglio utilizzando i dati e gli approfondimenti dei clienti in tempo reale e dotandoli del giusto set di attivazioni per agire su di essi e misurarli.

“Le soluzioni semplici e intuitive di CiValue e Precima si avvalgono di tecnologie all’avanguardia e di una potente scienza dei dati che, combinate con la misurazione globale delle performance di NielsenIQ, uniranno veramente i retailer ai produttori di beni di largo consumo”, afferma Beni Basel, co-fondatore e CEO di CiValue. “Nessun’altra piattaforma può aiutare i retailer e i brand a collaborare per accrescere il valore dei clienti con una piattaforma AI semplice e intuitiva che mette i clienti al centro del processo decisionale strategico”.

