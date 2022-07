NielsenIQ e Gorillas firmano un accordo di cooperazione per potenziare la lettura e la panoramica del “Quick Commerce”

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Oggi Gorillas e NielsenIQ hanno annunciato la sigla di un accordo di cooperazione per coniugare l’agilità delle consegne rapide con la potenza dei big data. Questo rapporto di collaborazione apporterà panoramiche più approfondite ai produttori e consentirà alle loro attività di prosperare e di velocizzare la crescita con la rapidità e granularità richieste.

Grazie a quest’alleanza, NielsenIQ diventa il fornitore di fiducia di dati e analisi di Gorillas in Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Stati Uniti. NielsenIQ fornirà a Gorillas una combinazione di analisi leader di settore, tra cui dati generati da panel di consumatori e analisi personalizzate sui distributori. La combinazione tra panel e analisi sui consumatori di NielsenIQ, l’unico set di dati integrato di questa portata disponibile nel settore, consente una visione più approfondita dei dati generati dal panel dei consumatori. Con la possibilità di accedere a una lettura particolareggiata delle vendite per Gorillas, i benchmark di NielsenIQ verranno ottimizzati dalla panoramica approfondita sulle performance orientata direttamente ai clienti da parte del leader europeo del diffuso settore del q-commerce.

“Siamo entusiasti che Gorillas abbia scelto NielsenIQ per fornire i dati più completi oggi disponibili sui consumatori”, ha affermato David Johnson, presidente della Distribuzione globale presso NielsenIQ. “È davvero entusiasmante cooperare con Gorillas, una società che abbiamo seguito da vicino come leader di mercato nel comparto degli ordini e delle consegne alimentari. Nell’e-commerce e nelle consegne dell’ultimo chilometro in campo alimentare, l’innovazione procede alla velocità della luce, e la nostra cooperazione incentrata sui dati consentirà a Gorillas e ai produttori di prendere decisioni più informate, con grande entusiasmo del settore”.

I cambiamenti nel panorama online e nel comportamento dei consumatori rappresentano una parte integrante della realtà in rapida evoluzione del settore dei prodotti di largo consumo. Gli acquisti online integrati con le consegne fisiche rapide rendono lo shopping quotidiano una vera esperienza omnicanale. Mentre il terreno di gioco dell’e-commerce si avvia a una sempre maggior diversificazione, gli attori online devono disporre di una lettura precisa e di elementi di confronto sui beni di largo consumo nei canali digitali; ecco perché NielsenIQ continua ad aggiungere maggior granularità e panorami più dettagliati nel Quick Commerce.

Informazioni su NielsenIQ

NielsenIQ, una società globale di servizi informativi, vanta lo standard più elevato nella misurazione dei comportamenti dei consumatori e delle vendite al dettaglio, grazie alla comprensione più connessa, completa e utile sul dinamico canale omnicanale globale. NielsenIQ è una fonte di fiducia per i settori in cui opera ed è un’azienda pionieristica che definisce una nuova era nella misurazione dei comportamenti dei consumatori e della vendita al dettaglio. I suoi dati, le informazioni connesse e le analisi predittive ottimizzano le performance delle società che operano nel settore dei prodotti confezionati e della vendita al dettaglio, avvicinandole alle comunità per cui operano e supportandone la crescita.

NielsenIQ, una società di portafoglio di Advent International, opera in oltre 90 mercati, coprendo più del 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito NielsenIQ.com.

