NielsenIQ coglie la sfida della misurazione omnichannel

L’investimento di NielsenIQ nelle soluzioni e-commerce assicura una visione totale e accurata del mercato

CHICACO–(BUSINESS WIRE)–Il percorso d’acquisto sta diventando sempre più complesso: i consumatori infatti hanno maggior controllo su ciò che fanno, vedono e sentono. Questo implica che anche gli strumenti utilizzati per misurare e analizzare le vendite, la quota di mercato e il comportamento dei consumatori debbano necessariamente cambiare per rispondere a questa complessità. In un ambiente in continua evoluzione, è fondamentale misurare quando, cosa e con quali modalità i consumatori acquistano; solo in questo modo i manufacturer e retailer del largo consumo sono in grado di anticipare i trend e reagire più velocemente ai nuovi bisogni e alle aspettative dei consumatori.

Sebbene l’online sia il canale in più rapida crescita in Europa occidentale e Nord America, ad oggi gli strumenti di misurazione dell’e-commerce sono ancora molto frammentati: per avere una visione completa del mercato gli utenti devono integrare fonti di dati diverse.

Grazie a soluzioni innovative e insight accurati, che offrono una visione integrata, precisa, completa e più granulare del mercato offline e online, NielsenIQ sta trasformando l’industria retail e del largo consumo, semplificando l’analisi e la lettura dei trend tra canali diversi.

La nostra recente acquisizione di Foxintelligence ci permetterà di consolidare e potenziare ulteriormente l’offerta e-commerce a livello globale.

Foxintelligence è la più grande azienda di e-commerce measurement e consumer data analytics in Europa, responsabile del più grande panel europeo di consumatori: in ottemperanza con le norme del GDPR, vanta oltre 600.000 e-shopper attivi in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Grazie all’acquisizione da parte di NielsenIQ, Foxintelligence sarà in grado di espandere ulteriormente la propria copertura e offerta ad altri mercati.

Otto mesi dopo essere diventata un’azienda indipendente, NielsenIQ ha fatto diverse acquisizioni chiave e investito significativamente per accelerare la delivery dei suoi prodotti e costruire soluzioni complete, trasformando e adattando rapidamente i servizi di measurement e analytics alle esigenze del mercato del largo consumo.

“Il nostro obiettivo è quello di trasformare il modo in cui operiamo e serviamo i nostri clienti, contribuendo attivamente alla loro crescita. Gli investimenti fatti finora sono alla base della trasformazione di NielsenIQ e ci permettono di attrarre talenti chiave per affrontare alcune delle situazioni più critiche per i nostri clienti, oggi e in futuro”, ha dichiarato Lorena Elizondo, Chief Strategy Officer di NielsenIQ.

“In NielsenIQ, la nostra ambizione è quella di approcciare all’e-commerce in modo olistico, e Foxintelligence è determinanate nell’esecuzione di questa strategia, in quanto ci permetterà di espandere significativamente la portata delle nostre soluzioni di retail measurement. Foxintelligence fa luce su alcuni “blind spots” online quali marketplace, category specialist, player D2C (direct-to-consumer), quick commerce, last miler e molti altri, fornendo una copertura completa del mercato”, ha affermato Clément Colin, Head of International E-commerce Measurement di NielsenIQ.

Foxintelligence raccoglie e anonimizza gli scontrini elettronici producendo dati transazionali dettagliati, completi e proprietari. Questi dati costituiscono una risorsa fondamentale per la market intelligence nell’era del consumo digitale, e NielsenIQ si impegna a fare ulteriori passi in avanti in questa direzione.

“Siamo estremamente orgogliosi e felici di unirci alla famiglia NielsenIQ. Abbiamo lavorato per oltre un anno su temi comuni per portare sempre più valore ai nostri clienti, e ora saremo in grado di offrirgli una visione più completa e integrata del mercato online e offline”, ha dichiarato Edouard Nattée, CEO e Founder di Foxintelligence.

L’acquisizione di Foxintelligence rappresenta un ulteriore passo per NielsenIQ nella direzione di fornire ai propri clienti dati di e-commerce completi e innovativi. Nel settembre 2021 NielsenIQ aveva infatti già acquisito Rakuten Intelligence e Data Impact per migliorare il suo portafoglio di soluzioni e-commerce, estendendone la portata a livello globale.

Informazioni su NielsenIQ



NielsenIQ è il leader nella fornitura della più completa e imparziale visione sul comportamento dei consumatori in tutto il mondo. Grazie a un’innovativa piattaforma di dati consumer e a solide capacità analitiche, NielsenIQ permette alle più importanti aziende globali produttrici e distributrici di beni di consumo di prendere decisioni affidabili e sicure.

Dati completi e misurazioni imparziali di ogni transazione permettono a NielsenIQ di fornire ai clienti una visione sui consumatori orientata al futuro, al fine di ottimizzare la performance di ogni piattaforma retail. La nostra filosofia di integrazione dei dati ci permette di creare i data set più completi a livello globale. NielsenIQ fornisce la verità più completa.

NielsenIQ, parte di Advent International, è presente in oltre 100 Paesi che coprono più del 90% della popolazione mondiale. Per maggiori informazioni: www.nielseniq.com

Informazioni su Foxintelligence



La missione di Foxintelligence è quella di fornire i dati migliori ai decision-maker, al fine di migliorare il modo in cui le società e le aziende lavorano. L’azienda fornisce i migliori insight sugli ultimi trend dell’e-commerce in Europa, analizzando i dati di centinaia di commercianti e migliaia di ricevute elettroniche dei brand. Foxintelligence raccoglie informazioni commerciali sull’e-commerce dalle e-mail (ad esempio le ricevute elettroniche); grazie alla sua tecnologia proprietaria, Foxintelligence può strutturare questa enorme quantità di dati per generare insight unici, e renderli disponibili sulla piattaforma proprietaria SaaS: Foxapp.

