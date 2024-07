Nicholas Cumins assume la carica di CEO di Bentley Systems, inaugurando una nuova era

Cumins, primo membro non appartenente alla famiglia Bentley a guidare l’azienda, svela la visione per la resilienza dell’infrastruttura basata sull’intelligenza artificiale, concentrandosi sulla fase operativa del ciclo di vita

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–A seguito del piano di transizione del CEO precedentemente annunciato da Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), Nicholas Cumins assume oggi la carica di CEO. Cumins succede a Greg Bentley, il maggiore dei cinque fratelli fondatori di Bentley Systems, che diventa presidente esecutivo del consiglio di amministrazione.









Cumins è il primo CEO nei 40 anni di storia dell’azienda a non essere un membro della famiglia Bentley, segnando così una tappa significativa nello sviluppo dell’azienda. I fratelli Bentley ridefinirono quello che allora era un software di progettazione assistita da computer (CAD) quando svilupparono MicroStation come piattaforma innovativa per le applicazioni di ingegneria. Dopo quattro decenni di innovazione e oltre 120 acquisizioni, Bentley Systems è il fornitore leader di software per l’ingegneria delle infrastrutture, con le sue soluzioni di digital twin dell’infrastruttura utilizzate per progettare, costruire e gestire infrastrutture critiche in tutto il mondo.

Il passaggio alla leadership di Cumins arriva in un momento critico per i settori dell’infrastruttura. Non ci sono abbastanza ingegneri per svolgere il lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità globale e adattare al contempo le infrastrutture obsolete agli effetti del cambiamento climatico.

Cumins ha svelato la visione di Bentley per la resilienza delle infrastrutture, sottolineando che le società di ingegneria e i proprietari-operatori di asset stanno cercando software per aiutarli a superare i limiti della scarsità di talenti.

“L’infrastruttura è a un punto di svolta. Nonostante i massicci investimenti di capitale in progetti infrastrutturali e posti di lavoro dopo la pandemia, resta ancora molto da fare per rendere le infrastrutture più resilienti. La nostra capacità di colmare questo divario determinerà letteralmente la qualità della vita per le generazioni a venire. Fortunatamente, è in atto un cambiamento di paradigma nel software che sta ridisegnando il panorama. Le soluzioni di digital twin basate sull’intelligenza artificiale stanno sbloccando il valore dei dati in tutto il ciclo di vita dell’infrastruttura”.

Ad esempio, le soluzioni di intelligenza artificiale di Bentley stanno già trasformando il modo in cui le organizzazioni monitorano lo stato di strade, ponti, dighe, reti idriche e torri di telecomunicazione.

“Ogni proprietario-operatore nel mondo è alla ricerca di un modo più semplice ed efficace per comprendere le condizioni dei propri asset. Pensiamo a cosa implicano la potenza e le possibilità dell’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni degli asset e rendere le infrastrutture più resilienti. Questo è il momento per la nostra generazione di applicare il proprio ingegno e costruire sull’eredità dell’innovazione per continuare a far progredire le infrastrutture del mondo per una migliore qualità della vita”.

Prima della sua promozione a CEO, Cumins ha ricoperto il ruolo di COO di Bentley Systems dal gennaio 2022. È entrato in Bentley Systems come Chief Product Officer nel settembre 2020, prima che l’azienda fosse quotata in borsa. In precedenza è stato General Manager di SAP Marketing Cloud e Chief Product Officer di Scytl, una piattaforma per le votazioni online, e Senior Vice President of Product di OpenX, pioniere della pubblicità programmatica. Prima di OpenX, Nicholas aveva già ricoperto diversi ruoli senior in SAP, tra cui la gestione dei prodotti, la strategia aziendale e lo sviluppo commerciale. Cumins ha la doppia cittadinanza francese e statunitense e risiede in Francia.

###

Immagine: Nicholas Cumins

Didascalia: Nicholas Cumins, CEO di Bentley Systems

