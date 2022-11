Nexon annuncia l’accesso anticipato Precampionato di KartRider: Drift previsto per l’inizio del 2023

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–KartRider: Drift, Il party game di kart di Nexon, arriverà sul PC e su piattaforme mobili in accesso anticipato Precampionato a livello globale a partire dall’ 11 gennaio 2023 (PST). Sulla scia del “Global Racing Test” di settembre, i piloti possono vincere premi e sfidare altri giocatori di KartRider: Drift da tutto il mondo senza perdere i progressi!





Una volta che il Precampionato è ultimato, i giocatori saranno in grado di provare KartRider: Drift su PlayStation ed Xbox con gioco e progressione interamente multipiattaforma su PC, cellulare e console.

C’è ancora tempo per pre-registrarsi per ricevere Model Student Diz quando inizia il Precampionato. Inoltre, i piloti di KartRider: Drift possono richiedere premi esclusivi alla piattaforma secondo la piattaforma sulla quale gareggiano durante il Precampionato. Tutti i particolari del Precampionato e i link alle pagine dello store KartRider: Drift per la piattaforma PC o cellulare preferita sono disponibili sul sito web ufficiale del gioco.

Piloti… Accendete i motori! Il circuito di gara si sta affollando!

Assets: immagini di annuncio Precampionato

Social Media: Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook / YouTube

NOTA PER I REDATTORI: Il 10 novembre 2022 sarà disponibile un’intervista video agli sviluppatori, sottotitolata, con informazioni di base sul famoso franchise KartRider di Nexon e ulteriori dettagli su KartRider: Drift. Utilizzare l’email di contatto della stampa fornito di seguito per richiedere accesso al link live da utilizzare nel vostro articolo.

Informazioni su KartRider: Drift

KartRider: Drift è il nuovo party game multigiocatore di corse di kart di Nexon, ispirato a titoli precedenti nel franchise, che offre azione di gara con derapate e caratterizzata da diverse modalità di gioco e da una profonda personalizzazione dei kart e dei personaggi in una straordinaria grafica Unreal® Engine 4. Disponibile su Steam, Nexon Launcher, console (Xbox e PlayStation) e cellulare (iOS e Android) al lancio, KartRider: Drift offre gioco gratuito, multipiattaforma e progressione online per sfidare gli amici indipendentemente dalla piattaforma selezionata.

Lanciato nel 2004, l’originale KartRider era il primo titolo nella mitica serie di gare di kart di Nexon, e ha quindi ottenuto un’enorme popolarità in Asia e oltre, arrivando a contare più di 380 milioni di giocatori nei diciotto anni dal primo rilascio. Come franchise, KartRider ha stabilito un forte marchio sui mercati asiatici e un’enorme presenza di eSports in Corea, con un campionato ufficiale iniziato nel 2005. Continua ad essere il campionato di eSports più longevo ad oggi.

Informazioni su Nexon America Inc.

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza di gioco in tempo reale, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi, che hanno battuto record e affascinato i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per la stampa per l’Occidente:

Brian Klotz



Nexon America



NA_pr@nexon.com