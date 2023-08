Nexo lancia la Doppia modalità per la sua distintiva Mastercard per criptovalute

Nexo ha attivato una funzionalità di commutazione istantanea fra carta di debito e carta di credito – la Doppia modalità – sulla Nexo Card.

La prima di tale tipo nel settore, questa funzionalità riunisce usabilità ineguagliata e tecnologia avanzata per facilitare l’uso delle criptovalute per i pagamenti quotidiani.

Una soluzione elegante, sicura, completa, la Nexo Card è accettata da oltre 100 milioni di commercianti in tutto il mondo che accettino Mastercard.

VILNIUS, Lituania–Nexo, leader nel settore delle valute digitali, sta ridefinendo le transazioni quotidiane con criptovalute lanciando la prima Doppia modalità al mondo, una funzionalità che permette di usare una stessa carta sia come carta di credito che di debito. Questo perfezionamento strategico migliorerà ulteriormente l'esperienza d'uso della pionieristica Nexo Card, lanciata nel 2022 in partnership con Mastercard e DiPocket.









Con l’app all’avanguardia Nexo, i clienti possono passare senza fatica dall’una all’altra modalità della Nexo Card, adattando le loro spese in tempo reale mentre accumulano fino al 9% di interesse sul saldo – un tasso ineguagliato nel settore e che trasforma la carta in un potente strumento per la creazione di ricchezza.

Mentre la tecnologia blockchain continua a fare progressi, serve sempre di più come collegamento pratico e trasformativo fra le attività finanziarie tradizionali e quelle basate sulle criptovalute, offrendo la possibilità di un futuro più efficiente e collaborativo fra le due. Tuttavia, i titolari di criptovalute continuano a far fronte a numerosi problemi, come la necessità di convertire valute digitali in fiat prima di effettuare spese, la limitata accettazione di criptovalute da parte dei commercianti e la navigazione in varie complesse piattaforme. In questo contesto, la Doppia modalità emerge come una soluzione innovativa per affrontare con decisione questi problemi.

Progettata tenendo presente le persone che apprezzano le criptovalute e trasformando il feedback della comunità in una soluzione rivoluzionaria, la Nexo Card, ora integrata con la nuova Doppia modalità, offre tutti questi vantaggi:

Commutazione tra la modalità carta di credito e di debito

Spese quotidiane o acquisti di importo rilevante — la Nexo Card è adatta per entrambi. Si può selezionare senza fatica l’una o l’altra modalità dall’app Nexo e spendere in base al proprio budget e alle proprie esigenze.

Pagamenti senza alcun problema

Si può pagare con il saldo disponibile in EUR, USD e GBP o prelevare fino a 10.000 euro in contanti ogni mese.

Pagamenti nella valuta locale

Si possono fare acquisti presso oltre 100 milioni di commercianti in tutto il mondo e risparmiare sulle commissioni relative a transazioni in valute estere.

Possibilità di guadagnare fino al 9% sul saldo

Non occorre spendere le valute per guadagnare su di esse. Il saldo permette di accumulare fino al 9% di interesse all’anno, corrisposto quotidianamente.

Spese e guadagni in tutta tranquillità

Il sistema di rilevazione frodi e il supporto 24/7 di Nexo proteggono l’account del cliente identificando attività sospette e fornendo assistenza quando necessario.

Spiega Antoni Trenchev, Cofondatore e Socio dirigente Nexo:

“La Nexo Card rappresenta il vertice dell’innovazione incentrata sui clienti, stimolata dalle esigenze degli utenti alle quali nel corso degli anni Nexo ha risposto con attenzione. Lanciando sul mercato la pionieristica Nexo Card con la Doppia modalità, Nexo ha rafforzato ulteriormente la sua posizione di azienda innovatrice leader nel settore delle criptovalute. Il lancio sottolinea il nostro impegno a soddisfare proattivamente le esigenze in evoluzione della nostra clientela globale introducendo un’innovazione che ridefinisci gli standard di ciò che i clienti si possono aspettare dai loro fornitori di servizi finanziari”.

La Doppia modalità integrata nella Nexo Card è basata sull’infrastruttura all’avanguardia già fornita da Mastercard e DiPocket e la carta continua a offrire caratteristiche come premi in criptovaluta del 2% su ogni acquisto in modalità carta di credito, commissioni nulle e accesso semplice e rapido con Apple Pay e Google Pay.

Informazioni su Nexo

Nexo è leader mondiale nel settore delle valute digitali. La sua mission consiste nel massimizzare il valore e l’utilità delle valute digitali offrendo una suite completa di prodotti – soluzioni commerciali avanzate per clienti istituzionali e nel settore retail, aggregazione della liquidità da sedi prestigiose e linee di credito finanziate tramite valute in modo efficiente in relazione alle imposte. Nel 2022 Nexo ha creato la sua azienda d’investimento Nexo Ventures, che ora vanta un portafoglio di 60 aziende. Nexo ha processato più di 130 miliardi di dollari per oltre 6 milioni di utenti soddisfatti in più di 200 Paesi del mondo.

Per maggiori informazioni visitare nexo.com.

