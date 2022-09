NEUWAY Pharma nomina il dottor Jacques Mallet, veterano del settore sanitario, nel suo comitato consultivo

Jacques Mallet, ex vicepresidente di Portfolio Analytics/Strategia aziendale di Sanofi, entra a far parte del Comitato Consultivo di NEUWAY come membro indipendente, aggiungendo una profonda esperienza nello sviluppo aziendale, nel finanziamento e negli affari clinici del settore farmaceutico.

BONN, Germania–(BUSINESS WIRE)–NEUWAY Pharma GmbH “NEUWAY”, azienda biotecnologica in fase preclinica specializzata nella somministrazione di farmaci bioterapeutici innovativi attraverso la tecnologia proprietaria EnPC®, ha annunciato oggi la nomina del dottor Jacques Mallet a membro indipendente del comitato consultivo.





Jacques Mallet, MD, è stato in precedenza SVP di Head of Portfolio Analytics/Corporate Strategy e membro dell’Executive Leadership Team di Sanofi; attualmente è membro del consiglio di amministrazione di diverse società quotate e private del settore biotech e medtech.

