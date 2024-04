Neura Robotics e OMRON uniscono le forze in un’importante alleanza strategica per trasformare l’industria manifatturiera attraverso l’impiego dei robot cognitivi.

METZINGEN, Germania & KYOTO, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Neura Robotics, pioniere mondiale della robotica cognitiva e Omron Robotics and Safety Technologies Inc., leader globale nella robotizzazione e automazione industriale, sono lieti di annunciare la loro collaborazione strategica. L’obiettivo della collaborazione è rivoluzionare l’industria manifatturiera attraverso l’integrazione dei robot cognitivi nell’automazione delle fabbriche, sfruttando le avanzate capacità dell’Intelligenza Artificiale per migliorare efficienza, flessibilità e sicurezza.

Diversamente dai robot industriali convenzionali, i robot cognitivi hanno la capacità di apprendere dall’ambiente circostante, prendere decisioni in modo autonomo e adattarsi a contesti produttivi in continua evoluzione. Questa apertura verso nuove prospettive operative permette di affrontare attività di assemblaggio complesse, condurre ispezioni di qualità approfondite e implementare procedure di movimentazione dei materiali altamente adattive.

Olivier Welker, presidente e amministratore delegato di Omron Robotics and Safety Technologies Inc. ribadisce l’importanza di tale collaborazione e dichiara: “Per noi le tecnologie cognitive di Neura rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per la robotica industriale. Unendo le soluzioni innovative di Neura alla vasta esperienza globale e al portafoglio di automazione di OMRON, forniremo ai clienti nuove soluzioni per rendere le loro attività più sicure, produttive e flessibili.

David Reger, fondatore e mente dietro Neura Robotics, riflette sulla collaborazione dichiarando: “Le solide collaborazioni e alleanze sono fondamentali per promuovere la crescita”. L’unione strategica tra OMRON e Neura Robotics è un evento epocale nella storia dell’automazione industriale. Si tratta di un significativo passo avanti verso l’obiettivo di rivoluzionare il mercato globale della robotica. Combinando le nostre tecnologie e competenze nei settori dei sensori e dell’Intelligenza Artificiale in un approccio di piattaforma avanzato, avremo un impatto significativo sul futuro dell’industria manifatturiera e stabiliremo nuovi standard.

Oltre che sui progressi tecnologici, la partnership tra Omron Robotics and Safety Technologies e Neura Robotics si fonda su una visione comune. Con lo scopo di trasformare positivamente la vita delle persone e contribuire alla costruzione di una società migliore, OMRON condivide la missione di Neura di servire l’umanità attraverso tecnologie robotiche all’avanguardia. Questa affinità consolida le fondamenta della collaborazione, spronando entrambe le aziende a raggiungere il comune traguardo di forgiare il futuro dell’industria manifatturiera.

A proposito di Omron Robotics and Safety Technologies

Omron Robotics and Safety Technologies Inc. è una filiale di OMRON Corporation ed è leader nelle soluzioni di automazione robotica e di rilevamento della sicurezza. Omron Robotics and Safety Technologies sviluppa e fabbrica robot industriali, collaborativi e mobili per assistere i clienti nell’ottenere risultati ottimali in termini di sicurezza, produttività ed efficienza. Gioca un ruolo fondamentale all’interno di OMRON, concentrandosi sullo sviluppo e sull’attuazione di soluzioni robotiche avanzate per diverse industrie, contribuendo così alla missione globale di OMRON di migliorare la vita delle persone e costruire una società migliore. Specializzata nella robotica e nella sicurezza, Omron Robotics and Safety Technologies Inc. rafforza il portfolio di OMRON Corporation e la sua posizione di leader globale nell’automazione industriale: www.omron.com

A proposito di NEURA Robotics

NEURA Robotics è stata fondata nel 2019 da David Reger a Metzingen, nel sud della Germania, con l’obiettivo di apportare decisive innovazioni alla robotica e inaugurare l’era dei robot cognitivi. Come i produttori di smartphone, NEURA Robotics riunisce tutti i componenti, i sensori e l’intelligenza artificiale in un unico dispositivo e offre ai partner una piattaforma destinata allo sviluppo congiunto di app per un’ampia gamma di settori specialistici. Di conseguenza, il NEURAverse in continua espansione offre una flessibilità e un’efficienza dei costi senza precedenti nel settore dell’automazione, attirando l’interesse di numerosi leader di mercato a livello internazionale. I robot cognitivi di NEURA sono in grado di vedere, ascoltare e percepire il tatto; agiscono in modo completamente autonomo e imparano dall’esperienza. Al momento, NEURA si prepara al lancio del primo robot umanoide multiuso sul mercato: www.neura-robotics.com

Contacts

Contattateci

Miriam Graf



Regional Director Berlin



+49 159 0290 4502



miriam.graf@frauwenk.de