NetWitness, Massimo Vulpiani alla guida delle vendite in Emea

Massimo Vulpiani è stato promosso come Head of EMEA Sales alla guida delle vendite di NetWitness, società che fa parte di RSA Security in Europa, Medio Oriente e Africa.

Vulpiani ha un ruolo chiave in RSA da oltre 20 anni. Ha ricoperto posizioni di leadership come Country Manager Italia e Regional Director South Europe (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) contribuendo ad una crescita del business a doppia cifra (+25%) nei tre anni di leadership europea.

Vulpiani ha inoltre guidato il business NetWitness in Sud Europa, a seguito della riconfigurazione di RSA in business unit.

Prima di RSA, ha ricoperto ruoli di responsabilità presso il Joint Research Center della Commissione Europea, Computer Associates e Symantec.

NetWitness è un’azienda di RSA che fornisce alle organizzazioni in tutto il mondo funzionalità di rilevamento e risposta alle minacce complete e altamente scalabili.

La piattaforma NetWitness offre visibilità completa combinata con la threat intelligence e l’analisi comportamentale degli utenti per rilevare, assegnare priorità e indagare sulle minacce, e automatizzare la risposta.