Nell’era degli agenti AI, Splio fa della previsione il fondamento del CRM e lancia il suo CRM AI-first

Splio eleva la previsione a nuovo standard del CRM , destinata a diventare la futura interfaccia degli agenti AI

Tinyclues AI evolve: da motore di AI predittiva a AI arricchita da capacità generative e agentiche, ora integrata nativamente nel cuore della piattaforma Splio

Lancio commerciale del CRM AI-first, alimentato da Tinyclues AI

Presentazione di Ask My CRM, agente AI pensato come copilota intelligente per accelerare il processo decisionale e l’esecuzione delle strategie CRM a partire dai dati dei clienti

Splio si afferma come azienda AI-first: oggi il 30% del fatturato è già generato dall’AI, con l’obiettivo di raggiungere il 50% entro il 2027

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Splio annuncia il lancio del suo CRM AI-first, basato su Tinyclues AI. Ora integrata nativamente nel cuore della piattaforma, l’AI predittiva consente ai brand di orchestrare e personalizzare le comunicazioni su larga scala, su tutti i canali disponibili (email, SMS, RCS, WhatsApp, ecc.). Splio presenta inoltre “Ask My CRM”, un nuovo agente AI concepito come un vero e proprio copilota di marketing. Collegato direttamente ai dati dei clienti di ogni brand, semplifica l’accesso alla conoscenza del cliente e accelera la gestione quotidiana del CRM: dall’analisi delle performance alle raccomandazioni immediatamente attivabili.

Splio ha scelto di investire molto presto nell’intelligenza artificiale, in particolare con l’acquisizione di Tinyclues nel 2023, anticipando l’evoluzione del CRM in un mercato in forte accelerazione. Oggi l’azienda adotta pienamente un modello AI-first, con il 30% del fatturato ricorrente già generato dalle sue soluzioni basate sull’Ai. Brand come Air France, Fnac Darty, SNCF Connect, Samsung, oltre a ETAM, Maisons du Monde, Mademoiselle bio e Cyrillus nel retail, utilizzano quotidianamente Tinyclues AI.

“Abbiamo intuito fin da subito il valore dell’AI predittiva nel CRM. L’accelerazione del mercato, inizialmente trainata dall’AI generativa e oggi dall’emergere degli agenti AI, ha confermato questa visione. Oggi Splio è un’azienda AI-first e punta a generare oltre il 50% dei propri ricavi dall’AI entro il 2027, grazie all’integrazione di Tinyclues AI nel cuore della piattaforma”, dichiara Antoine Scialom, Co-CEO di Splio.

Ponendo la previsione al centro del suo CRM AI-first, l’azienda consente ai brand di affrontare già oggi le sfide della personalizzazione avanzata, gettando al contempo le basi per un CRM pensato come interfaccia di riferimento di una relazione sempre più conversazionale e agentica.

“Al momento dell’acquisizione di Tinyclues, l’AI predittiva non era ancora al centro delle conversazioni, ma era già adottata da attori visionari come Air France, Samsung o Fnac Darty. Oggi è diventata indispensabile per gestire il CRM al ritmo delle trasformazioni del mercato. Per questo l’abbiamo integrata nel cuore della nostra nuova piattaforma, democratizzandone l’utilizzo e preparando i brand all’era del commercio agentico e della conversazione”, afferma Antoine Parizot, Co-CEO di Splio.

Tinyclues AI al centro del CRM Splio e un copilota intelligente per affiancare i marketer

Tinyclues AI costituisce ora la base dei prodotti che compongono il CRM Splio – marketing automation e fidelizzazione – rendendo personalizzazione e orchestrazione più efficaci grazie alla previsione.

Arricchito da capacità generative e agentiche, oltre che dall’AI predittiva, Tinyclues AI si impone come un elemento chiave per orchestrare la relazione cliente su larga scala e, in prospettiva, per rendere il CRM pienamente compatibile con i nuovi percorsi del commercio agentico.

L’integrazione di Tinyclues AI nella piattaforma di marketing automation di Splio ha avuto un impatto diretto sulle nostre performance già nella fase di Early Access. Le audience predittive ci hanno permesso di triplicare in media il nostro tasso di conversione, migliorando al contempo il targeting di ogni campagna. Inoltre, abbiamo constatato che per ogni campagna con test A/B, il 90% del nostro fatturato proviene dal 28% della nostra base contatti. Questo ci ha permesso di concentrare le nostre azioni sui segmenti giusti, di dare maggiore priorità alle campagne e di gestire il CRM con più precisione.”, commenta Cédric Gourgeon, Direttore e-commerce di Mademoiselle bio.

Splio presenta inoltre “Ask My CRM”, un agente AI che agisce come un vero copilota dei team marketing, fornendo insight per individuare opportunità e raccomandazioni contestualizzate basate sui dati dei clienti. Collegato in tempo reale al database di ogni brand, non si limita a eseguire richieste, ma comprende il contesto aziendale, “parla CRM” e analizza l’insieme delle informazioni disponibili. Ogni giorno, i team possono così dialogare con il proprio agente per diagnosticare un calo delle performance, individuare nuove opportunità di campagna e generare output pronti all’uso (report, one-pager, piani d’azione), direttamente a partire dai dati dei clienti.

Questa nuova fase si inserisce nel percorso di Splio nell’ambito dell’AI, con l’ambizione di restituire al CRM un ruolo centrale, mentre la relazione con il cliente diventa sempre più conversazionale.

