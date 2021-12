NCEC e OURAY annunciano supporto integrato per risposte alle emergenze per il mercato globale

Con la conclusione da parte di NCEC del contratto di distribuzione con OURAY le aziende di tutto il mondo avranno accesso al servizio integrato di risposta alle emergenze.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NCEC, divisione specializzata in chimica di Ricardo Group, si allea a OURAY, azienda globale in ambito di chimica, produzione manifatturiera, ingegneria e ambiente, per offrire ai clienti di OURAY un servizio di risposta alle emergenze di livello uno, con enfasi sulle regioni delle Americhe e dell’Asia-Pacifico.





I clienti di OURAY riceveranno consulenza essenziale per via telefonica dal team di grande esperienza di NCEC nell’eventualità di un’emergenza chimica.

La partnership va a consolidare l’iniziativa “APAC Emergency Response”, che dovrebbe essere avviata a gennaio dalla nuova sede di OURAY a Singapore, per la fornitura di servizi di intervento in caso di incidenti chimici nella regione dell’Asia-Pacifico. L’assistenza telefonica per la gestione delle emergenze (livello 1) sarà resa disponibile dal servizio di risposta alle emergenze best-in-class di NCEC. I servizi di consulenza di periti in loco (livello 2) e di intervento sul campo (livello 3) saranno erogati da OURAY.

Jon Gibbard, amministratore di NCEC, ha dichiarato: “Disponiamo di un team di grande esperienza in grado di porre le domande giuste per capire il contesto degli eventi e, con il supporto di altre fonti di informazioni quali le schede dati di sicurezza, il database Chemdata e le conoscenze del personale, di fornire a chi chiama dalla scena dell’incidente consigli proporzionati che possono portare ad azioni dirette”.

Aaron Montgomery, presidente e amministratore delegato di CHMM/OURAY, ha commentato: “OURAY è molto entusiasta di poter offrire la combinazione di questi servizi al mercato. La partnership tra OURAY ed NCEC consentirà alle nostre aziende di essere le prime al mondo a offrire servizi combinati di livello 1, 2 e 3. Si tratta di un grande passo in avanti nel percorso di OURAY verso una soluzione “chiavi in mano” completa per l’intera filiera chimica mondiale”.

Gibbard ha aggiunto: “Si tratta di una grande opportunità per NCEC e OURAY di supportare i clienti con i migliori servizi di risposta alle emergenze nelle regioni delle Americhe e dell’Asia-pacifico. Siamo lieti di collaborare con OURAY. Questo approccio olistico alla risposta alle emergenze consolida ulteriormente il nostro disegno di creazione di un mondo adatto al futuro riducendo i danni causati dagli incidenti a livello mondiale. Questa partnership rappresenta una chiara indicazione di come l’approccio di NCEC incentrato sulla consulenza per risposte alle emergenze sia apprezzato dal mercato. Siamo pronti a cominciare”.

Informazioni su NCEC

NCEC, parte di Ricardo, è leader nei servizi di supporto in ambito di normative chimiche e di risposta alle emergenze chimiche; si pone al servizio dei clienti per la riduzione dell’impatto delle attività su persone e ambiente, proteggendone al contempo reputazione e risorse. Con una gamma di servizi di risposta alle emergenze per via telefonica, ottemperanza alle normative e consultazione per politiche aziendali e formazione per i materiali pericolosi, NCEC è la prima scelta di alcune delle maggiori aziende chimiche al mondo. Per maggiori informazioni visitare https://the-ncec.com/

Informazioni su OURAY

OURAY è un’azienda leader nei servizi per i settori ambientale, ingegneristico, manifatturiero e chimico, con soluzioni proposte in oltre 100 paesi. OURAY aiuta i clienti a raggiungere gli obiettivi di lungo periodo, utilizzando le proprie conoscenze ed esperienza nell’ambito della propria rete globale per fornire assistenza con le questioni più urgenti.

https://www.OURAYservices.com/

