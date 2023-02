Nationwide Building Society sceglie Board per l’Intelligent Planning

La più grande cooperativa di credito edilizio al mondo sceglie Board e KPMG per rinnovare il proprio financial planning

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Board, la piattaforma leader globale di Intelligent Planning, che aiuta le organizzazioni a pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e migliori risultati, ha annunciato di essere stata selezionata da Nationwide, la più grande cooperativa di credito edilizio al mondo, per trasformare il Financial Planning.

Nationwide ha scelto Intelligent Planning di Board, in una proposta congiunta di trasformazione del financial planning presentata insieme al partner di consulenza KPMG.

“L’Intelligent Planning di Board consente a Nationwide di trasformare il processo essenziale di financial planning in molteplici situazioni, offrendo informazioni di qualità ai nostri team, consentendo di raggiungere risultati migliori a tutti i soci di Nationwide,” ha dichiarato Louise Pierrepont, Head of Future Capability and Operations di Nationwide Building Society. “Oltre all’impegno e alla competenza del team di Board, abbiamo ritenuto le funzionalità della piattaforma di Intelligent Planning la risposta ideale alle esigenze di Nationwide e dei nostri soci.”

“Siamo lieti che Board sia stata scelta per realizzare la vision trasformativa del financial planning di Nationwide” ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board. “Questa decisione, da parte di una delle più importanti società di credito edilizio al mondo, dimostra quanto la potenza dell’Intelligent Planning sia la scelta preferita dai principali brand mondiali che intendono pianificare in modo più efficace e ottenere risultati migliori, trasformando la pianificazione aziendale grazie all’unificazione di strategia, finance e operations.”

“Siamo entusiasti di collaborare con Board, in una proposta congiunta per l’evoluzione del processo di pianificazione finanziaria in Nationwide” ha affermato Minochehr Vania, Partner di KPMG UK. “La solida competenza di Board nell’Intelligent Planning risponde perfettamente agli obiettivi di Nationwide in termini di pianificazione, trasformazione e crescita in un contesto di business in evoluzione come quello odierno.”

Il nuovo contratto tra Board e Nationwide si occuperà della sostituzione e della trasformazione dei processi e dei sistemi di pianificazione. La priorità sarà quella di consentire agli utenti di accedere a un’unica versione di dati reali e aggiornati tramite la piattaforma di Intelligent Planning di Board, riducendo i silo di informazioni, con un approccio più integrato e intuitivo alla pianificazione aziendale, processo fondamentale per tutta l’organizzazione.

Nationwide

Nationwide è la più grande cooperativa di credito edilizio al mondo. I proprietari sono i suoi 16 milioni di soci, a cui si rivolgono i servizi offerti. Nationwide è tra i più grandi fornitori di servizi quali mutui, gestione dei risparmi e conti correnti del Regno Unito, oltre a essere uno dei principali fornitori di conti di risparmio individuali ISA, carte di credito, prestiti personali, assicurazioni e investimenti.

In quanto organizzazione mutualistica, Nationwide Building Society vanta una posizione esclusiva per contribuire a ricostruire la società, cambiando in meglio la vita dei propri soci e delle comunità in cui vivono. Per questo Nationwide mantiene una fitta rete di filiali, supporta le comunità con sussidi e ritiene essenziale aiutare le persone a prosperare finanziariamente, sia che si tratti di aiutarle ad avere una casa propria o dar loro il supporto finanziario di cui hanno bisogno. Prendere posizione e fare la differenza è ciò che distingue Nationwide, un obiettivo che non sarebbe realizzabile senza la dedizione dei suoi 18.000 dipendenti.

www.nationwide.co.uk

KPMG UK

KPMG LLP, è una società a responsabilità limitata britannica, presente con 20 sedi in tutto il Regno Unito con un organico di circa 17.000 persone. La società britannica ha registrato un fatturato di 2,72 miliardi di sterline nell’esercizio conclusosi il 30 settembre 2022.

KPMG è un’organizzazione mondiale di società indipendenti di servizi professionali che forniscono servizi di revisione contabile, legali, fiscali e di consulenza. È presente in 143 Paesi e territori con oltre 265.000 soci e dipendenti, impiegati nelle aziende associate in tutto il mondo. Ogni azienda KPMG è un’entità giuridicamente autonoma e si definisce come tale. KPMG International Limited è una società inglese privata a responsabilità limitata alla prestazione di una garanzia (non profit). KPMG International Limited e le entità correlate non forniscono servizi a clienti.

Board

Board è la piattaforma di Intelligent Planning che consente a oltre 2000 aziende nel mondo di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e migliorare i propri risultati. Posizionatasi come leader all’interno del Gartner Magic Quadrant 2022 per il Financial Planning Software, Board aiuta le aziende leader a trovare gli insight fondamentali che guidano le decisioni aziendali unendo Strategia, Finance e Operation per pianificare in modo più integrato ed efficiente ed avere il pieno controllo delle performance. Scegliendo Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola e HSBC hanno trasformato i propri processi di pianificazione.

Fondata nel 1994, Board International oggi conta 25 uffici in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore, tra cui BARC, Gartner e IDC.

www.board.com

Contacts

Contatto per Board:

Victoire Depoix, VP Global Communications vdepoix@board.com