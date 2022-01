Nasce Trovainternet.it, la prima piattaforma che verifica la copertura di rete degli operatori nazionali e locali

Con una sola ricerca scopri l’operatore di connettività che fa per te

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Trovare e scegliere l’operatore di connettività per la casa o l’ufficio è spesso una vera impresa soprattutto per chi non vive nelle aree metropolitane. Trovainternet.it è la prima piattaforma che presenta i servizi internet disponibili in un’area aggregando i database degli operatori di rete fissa e wireless, nazionali e locali.

L’obiettivo della piattaforma è aiutare gli utenti che sono alla ricerca dell’offerta migliore in termini di velocità di linea o di prezzo. L’utente non dovrà più verificare le varie offerte su siti di diversi operatori (alcuni senza verifica di copertura), ma potrà valutarle direttamente su Trovainternet.it con una sola ricerca.

Lo sviluppo della piattaforma è stato pensato per colmare la mancanza di un motore di ricerca dedicato esclusivamente ai servizi internet che generasse risultati sulle infrastrutture esistenti, non solo sulle reti dei maggiori operatori nazionali, ma anche su quelle dei numerosi operatori locali che hanno investito sul territorio e molto spesso rappresentano le uniche alternative.

Il punto forza di Trovainternet.it sta nella capacità di verificare le reali possibilità di connessione ad ogni indirizzo inserito dall’utente. Digitando l’indirizzo di interesse nella barra di ricerca si ottiene un elenco completo di operatori con le relative offerte su utenze private o aziendali.

Questo è possibile grazie ad un vasto database in continuo aggiornamento. I dati di copertura degli operatori disponibili vengono presentati con un approccio neutrale, proponendo alternative con coperture in varie tecnologie (FTTH, FTTC, FWA, ADSL).

Un’opportunità per gli operatori locali

Trovainternet.it vuole dare visibilità agli operatori locali che intendono farsi conoscere valorizzando la propria infrastruttura. Gli operatori che hanno una rete radio o in fibra ottica possono integrare le loro coperture al database di Trovainternet.it al fine di farsi trovare facilmente dagli utenti.

«Lavoriamo nelle telecomunicazioni da oltre 15 anni – spiegano Milko Ilari e Riccardo Busato, ideatori e fondatori di Trovainternet.it – e spesso ci viene chiesto “ Qualcuno arriva con la fibra a casa mia?”, “ La linea è lenta, dove cerco un’alternativa?”, “Un servizio wireless funzionerebbe meglio?”. È così che abbiamo pensato di creare un sito per verificare la copertura internet dei tantissimi operatori esistenti nel territorio. Trovainternet.it è nata per agevolare gli utenti fuori dai centri urbani a trovare la soluzione broadband migliore per le loro esigenze. Il database è in continuo aggiornamento e l’obiettivo è portare a bordo più operatori possibili per coprire l’intero territorio nazionale».

