Napster delinea un nuovo ecosistema per la musica Web3

Sulla scia della sua nuova app, lanciata ai primi di giugno, la piattaforma tecnologica e di streaming musicale globale ha pubblicato il suo primo litepaper su Web3

Napster aveva già annunciato di essere stata acquisita da un consorzio guidato da Hivemind e Algorand con l’intento di espanderne la solida attività esistente utilizzando la blockchain

Il nuovo token $NAPSTER rafforzerà le relazioni con i creatori di musica, i titolari dei diritti e i fan

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Napster Music Inc., il servizio di streaming musicale, ha annunciato in data odierna la pubblicazione del suo Litepaper V1 nel quale delinea i propri piani per l’applicazione della tecnologia Web3 alla sua attività esistente e ai suoi milioni di utenti al fine di migliorare le interazioni tra creatori di musica, titolari dei diritti e fan. La nuova entità, Napster Innovation Foundation, emetterà i token $NAPSTER utilizzando il protocollo di blockchain Algorand per snellire le sue funzionalità esistenti, nonché sbloccare nuove opzioni per la creazione di valore nel contesto della musica in streaming.

“Stiamo entrando nell’era dello streaming a valore aggiunto della musica, che costituisce uno dei pochi settori commerciali di crescita e in cui l’adozione della tecnologia blockchain ha immediatamente senso per tutti”, afferma Emmy Lovell, amministratrice delegata a interim di Napster. “Si tratta di una tecnologia su cui i creatori di musica, gli ascoltatori e i titolari di proprietà intellettuale fanno già grande affidamento. Web3 offre un’opportunità per approfondire, estendere e migliorare l’ecosistema musicale.”

“Napster è un’impresa solida e autosufficiente, nonché un marchio iconico”, ha dichiarato Matt Zhang, fondatore e amministratore delegato di Hivemind, società amministratrice del consorzio che ha acquisito Napster. “Il nostro investimento nell’azienda rispecchia una visione a lungo termine e molto più ampia rispetto all’ambiente di contrattazione a breve termine degli asset crypto. Al contrario, intravediamo un’ottima opportunità per creare valore di lunga durata, applicando la programmazione Web3 a un’attività esistente abilitata dalla tecnologia.”

Per ulteriori informazioni, comunicare il proprio interesse e scaricare il Litepaper V1, visitare napster.com/web3.

Informazioni su Napster

Napster è stata la prima impresa a sovvertire il settore musicale nell’era del Web 1.0. Sinonimo per eccellenza di musica, il suo nome è radicato nell’innovazione. I suoi primordi sono rivoluzionari, essendo stata la prima piattaforma a immaginare come la fruizione della musica si sarebbe evoluta in futuro.

Avvalendosi della tecnologia peer-to-peer, introdotta all’epoca da Napster e oggi utilizzata nella blockchain, l’incarnazione iniziale di Napster aveva dato ai fan una voce, creando un nuovo metodo per la distribuzione della musica. Negli anni successivi l’attività è evoluta in un servizio di streaming musicale in abbonamento pienamente autorizzato.

Oggi Napster ritorna alle sue origini, lanciando un ecosistema decentrato incentrato sulla musica a tutto vantaggio dei fan, dei creatori di musica e dei titolari di diritti.

Visitare Napster alla pagina napster.com.

