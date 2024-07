Nadara, produttore indipendente internazionale di energie rinnovabili, annuncia una strategia per la crescita aziendale e lancia un nuovo marchio

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Nadara, il più grande produttore indipendente di energia eolica terrestre in Europa, annuncia oggi la strategia a lungo termine della nuova entità combinata, incentrata sull’aumento di scala e la crescita per realizzare una pipeline di sviluppo da 18 GW nei prossimi 10 anni, massimizzando al contempo il valore del suo portafoglio operativo esistente per le parti interessate.





Toni Volpe, amministratore delegato di Nadara, ha dichiarato: “ In Nadara stiamo già operando su larga scala. La nostra nuova entità combinata è una delle più grandi aziende indipendenti di energie rinnovabili in Europa e ci dà la flessibilità e l’agilità per aumentare di scala in modo ancora più efficiente. Ci consentirà di creare partnership sostenibili con le comunità e le imprese locali per ottenere un impatto tangibile che vada oltre la decarbonizzazione e fornisca energia affidabile e benefici per la società.

La cultura di Nadara si basa sull’attenzione per le persone e sulle connessioni che creiamo, sia all’interno dei nostri team che con gli altri, che ci consentono di evolvere”.

Rivelando il suo nuovo marchio e fine, Nadara (nata dalla fusione tra Ventient Energy e Renantis) si è affermata come uno dei principali operatori nel settore delle energie rinnovabili in Europa, con 4,2 GW di risorse installate, tra cui circa 200 impianti eolici, solari, a biomassa e di accumulo di energia in Europa e negli Stati Uniti. Nadara dispone di eccellenti capacità interne per sviluppare e gestire in modo agile ed efficiente la sua pipeline di impianti eolici offshore galleggianti, impianti fotovoltaici in costruzione, impianti eolici terrestri e di accumulo a batterie.

La strategia commerciale dell’azienda si basa su quattro pilastri: eccellenza operativa guidata da strumenti digitali e di IA migliorati e da una gestione attiva e avanzata delle risorse; forti competenze interne sui mercati delle energie e capacità di dispacciamento; eccellenza nella conversione della pipeline in progetti operativi, con enfasi sulla creazione di valore dalla base di risorse esistenti attraverso il repowering, l’overpowering e la co-localizzazione; e una piattaforma scalabile per creare valore e raggiungere l’efficienza. Nadara mira a fornire un maggiore valore alle parti interessate e alle comunità nelle regioni principali, con il sostegno di investitori concentrati sulla creazione di valore a lungo termine e una presenza crescente nel settore.

