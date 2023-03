N2F annuncia un investimento da 24 milioni di euro per da parte di PSG Equity

N2F sviluppa soluzioni software per la gestione di note spese aziendali che permettono di completare il processo di elaborazione e rimborso in tempi fino a 4 volte più rapidi

Fondata nel 2015 in Francia, oggi N2F gestisce più di un milione di note spese al mese per oltre 10.000 aziende in 86 paesi

Grazie al sostegno strategico, operativo e finanziario di PSG Equity, N2F prevede di realizzare le proprie ambizioni internazionali, assumendo 200 nuovi dipendenti nei prossimi cinque anni e investendo nello sviluppo di nuovi prodotti

LIONE, Francia–(BUSINESS WIRE)–N2F, società leader nello sviluppo di software per la gestione di note spese, annuncia oggi un investimento da 24 milioni di euro da parte di PSG Equity (“PSG”), noto fondo di growth equity che investe in società di software e servizi tech-enabled per accelerarne la crescita in Europa e Nord America.

Nicolas Dubouloz e Jean-Joseph Reslinger fondano N2F nel 2015 come soluzione per semplificare la gestione del processo di note spese e ridurne i tempi. Con sede vicino Lione, N2F ha sviluppato un software completo ed intuitivo, che consente ai clienti di processare le note spese aziendali in tempi fino a 4 volte più rapidi. In soli otto anni, N2F è diventata un partner tecnologico per più di 10.000 aziende in 86 paesi, con un prodotto disponibile in 11 lingue. Inizialmente concepita per le PMI, oggi N2F è in grado di rivolgersi ad aziende di qualsiasi dimensione e viene scelta da societa come Iliad, DMG Mori e Holidu.

N2F: una scale-up Saas pan-europea con tecnologia di punta

Fin dalla nascita nel garage di Nicolas e Jean-Joseph, N2F è stata concepita come un’azienda ad alta impronta tecnologica. Con uno smart-scanning propietario rapidissimo, applicazioni mobile e desktop lampanti, capacità di archiviazione digitale sicure e fiscalmente conformi, funzionalità anti-frode supportate da intelligenza artificiale e multiple integrazioni con software di contabilità, N2F si è rapidamente affermata come un noto brand nel campo della gestione delle note spese. N2F è riconosciuta a livello internazionale per:

smart-scanning ultra-rapido di proprietà, in grado di auto-generare note spese in meno di un secondo

UX lampante, adattabile a qualsiasi politica di gestione delle spese e a qualsiasi flusso di approvazione del cliente

Archiviazione digitale delle note spese sicura, con stampa oraria e comprovata conformità alle normative fiscali Italiane

Approfondita competenza nel settore e funzionalità di nicchia come la gestione semplificata delle indennità chilometriche

Conversione valuataria automatica in più di 160 valute per semplificare le note spese internazionali

Integrazione API diretta con la maggior parte delle soluzioni software di contabilità

PSG Equity: il partner strategico nell’espansione europea di N2F

L’ambizione di N2F è crescere a livello internazionale con l’obiettivo di aiutare più di 20 milioni di aziende a ridurre i tempi e i costi di elaborazione delle proprie note spese. Il 2022 è stato un anno di trasformazione per N2F poiché l’azienda si è preparata all’espansione internazionale aumentando notevolmente la propria forza lavoro e lanciando Keeple, una soluzione SaaS per gestire congedi e assenze del personale.

Siglando una partnership con PSG Equity, N2F prevede di accelerare notevolmente la propria espansione in Europa. Le risorse strategiche e finanziarie di PSG aiuteranno N2F a realizzare il proprio ambizioso progetto di assumere 200 dipendenti nei prossimi cinque anni, continuando a innovare sviluppare nuovi prodotti.

“Combinare tecnologia avanzata con assistenza clienti di alta gamma è il segreto che ha permesso a N2F di crescere rapidamente nel 2022”, ha dichiarato Edward Hughes, managing director di PSG. “Con N2F, riteniamo di aver identificato una delle migliori soluzioni software presenti sul mercato, con un enorme potenziale di crescita. Non vediamo l’ora di di lavorare con Nicolas e il team di N2F per far crescere insieme questa impresa.”

“Questa partnership con PSG segna l’inizio di una nuova fase di crescita per la nostra società e riconferma la nostra posizione di leadership sul mercato”, ha aggiunto Nicolas Dubouloz, CEO di N2JSoft. “Siamo entusiasti di avere al nostro fianco esperti del mondo B2B SaaS come PSG; non solo condividiamo gli stessi valori, ma anche l’aspirazione a far crescere il business dando la priorità alla soddisfazione del cliente e al benessere dei dipendenti.”

PSG lavora a stretto contatto con fondatori e team manageriali per supportarli nelle decisioni strategiche quotidiane, attingendo dai propri punti di forza nel campo delle fusioni e acquisizioni e dell’espansione internazionale, in particolare in Europa e Stati Uniti, perseguendo un piano d’investimento continuativo. N2F è la 9° piattaforma di PSG in Francia e la 21° in Europa.

Informazioni su N2F

N2F sviluppa software per la gestione delle spese (app mobile e web) che digitalizza l’intero processo di registrazione, approvazione e archiviazione delle note spese, semplificando l’attività quotidiana di contabili, dirigenti e dipendenti. N2F combina funzionalità quali scansione intelligente, archiviazione conforme alle norme fiscali, monitoraggio in tempo reale e sistemi anti-frode supportati da intelligenza artificiale in un’unica applicazione intuitiva e di semplice utilizzo. La soluzione software N2F offre integrazioni native con software di contabilità, banche, agenzie viaggi o soluzioni per la gestione di flotte di veicoli.

Informazioni su PSG

PSG è un fondo di growth equity che investe in società di software o servizi tech enabled per aiutare ad accelerarne la crescita. Avendo investito più di 115 aziende e agevolato più di 420 acquisizioni add-on, PSG ha molta esperienza nel campo dell’ M&A, una profonda competenza in ambito software e track-record di successo nel lavorare con team dirigenziali. Fondata nel 2014, PSG ha uffici con sede a Boston, Kansas City, Londra, Parigi, Madrid e Tel Aviv. Per saperne di più riguardo a PSG, consultare il sito www.psgequity.com.

