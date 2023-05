MyHeritage lancia Reimagine: un’app fotografica innovativa per scansionare, migliorare e condividere le foto di famiglia

Reimagine offre una potente gamma di tecnologie all’avanguardia basate sull’intelligenza artificiale, tra cui la scansione multi-pagina delle foto e la colorizzazione, il miglioramento, la riparazione e l’animazione delle fotografie.

TEL AVIV, Israele & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, la principale piattaforma globale di storia familiare, ha annunciato oggi il lancio di Reimagine, un’app mobile rivoluzionaria per le foto di famiglia. Oltre agli eccezionali strumenti di intelligenza artificiale di MyHeritage per migliorare le foto storiche, Reimagine vanta un potente scanner fotografico che consente la scansione ad alta velocità di intere pagine di album fotografici. Queste funzionalità, insieme alla possibilità di condivisione delle fotografie offerta da MyHeritage, rendono Reimagine l’app ideale per organizzare le foto di famiglia, vecchie e nuove. Reimagine è disponibile su iOS e Android.

Il primo passo per preservare digitalmente le foto di famiglia conservate negli album fotografici e nelle scatole delle scarpe è la loro scansione. Per rispondere a questa esigenza, Reimagine include una funzionalità di scanner multi-pagina all’avanguardia sviluppata dal team di intelligenza artificiale (AI) di MyHeritage. Questa funzionalità consente la scansione rapida e facile di intere pagine di album o di più foto singole con un solo tocco. Lo scanner utilizza poi un AI di punta basato su cloud per rilevare automaticamente le singole foto e ritagliarle, risparmiando ore di lavoro altrimenti richieste con altri scanner. Le foto scansionate vengono salvate in un album all’interno dell’app e archiviate su un account cloud di MyHeritage. Gli utenti possono facilmente integrare le foto con la innovativa piattaforma dell’albero genealogico di MyHeritage e utilizzare le sue funzionalità di tag/etichettatura per aggiungere nomi ai volti presenti sulle foto. Inoltre, potranno accedere alle loro foto direttamente dal loro computer tramite il sito web di MyHeritage. Tutte le funzionalità AI di grande successo per il miglioramento delle foto di MyHeritage sono disponibili direttamente nell’app Reimagine. In pochi tocchi, una vecchia foto in bianco e nero danneggiata può essere scansionata e magnificamente ripristinata, migliorata, colorizzata e persino animata. Le foto migliorate (o le versioni originali scansionate) possono essere facilmente condivise con familiari e amici sui social media o tramite il sito familiare dell’utente su MyHeritage.

Milioni di utenti in tutto il mondo hanno già apprezzato le funzionalità fotografiche di MyHeritage, come Deep Nostalgia®, e hanno condiviso i loro risultati sui social media, facendo balzare l’app di MyHeritage dallo stesso nome in cima alle classifiche degli app store di dozzine di paesi. Con Reimagine, gli utenti possono godere di un’app indipendente interamente dedicata alle foto di famiglia, che unisce le migliori tecnologie AI per scansionare e migliorare le proprie foto, il tutto con un tocco di nostalgia. Tra gli strumenti di miglioramento delle foto ci sono la colorizzazione delle foto in bianco e nero, il ripristino dei colori sbiaditi, la riparazione di graffi e pieghe, il miglioramento delle foto sfocate per aumentarne la risoluzione e l’animazione delle foto stesse. È anche possibile aggiungere registrazioni audio per raccontare le storie che si celano dietro le foto. Le foto originali non vengono mai modificate; quando vengono applicati uno o più miglioramenti, viene creata e salvata una nuova versione accanto alla foto originale, che rimane intatta. Nel quadro dell’impegno di MyHeritage per un’intelligenza artificiale responsabile ed etica, vengono aggiunti watermark alle foto elaborate utilizzando le funzioni di AI.

“Sin dal lancio del nostro primo strumento fotografico basato sull’intelligenza artificiale più di tre anni fa, abbiamo rivoluzionato il modo in cui le persone utilizzano le loro foto di famiglia”, ha dichiarato Gilad Japhet, fondatore e CEO di MyHeritage. “Le foto sono un passaggio significativo verso l’entusiasmante mondo della storia familiare e, dato che la nostra offerta di strumenti fotografici si è ampliata, abbiamo deciso di sviluppare Reimagine, un’app dedicata alle foto di famiglia che incoraggia nuovi pubblici a catturare i loro ricordi di famiglia e dar loro vita. Il miglior modo di vivere i ricordi è condividerli con i propri cari, Reimagine rende facile rivivere insieme questi momenti preziosi”.

Al momento del lancio, Reimagine supporterà 11 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, danese, portoghese (Brasile), svedese, norvegese, italiano e finlandese. Ulteriori lingue saranno aggiunte in futuro.

Per quanto riguarda i prezzi, gli utenti possono scannerizzare e migliorare gratuitamente un numero limitato di foto. Oltre a ciò, per effettuare la scansione e il miglioramento di un numero illimitato di foto è necessario sottoscrivere un abbonamento. Sono disponibili opzioni di abbonamento mensile e annuale.

Reimagine è disponibile per il download su App Store e Google Play.

Informazioni su MyHeritage

MyHeritage è la principale piattaforma mondiale per la scoperta della storia familiare. Con miliardi di documenti storici e profili di alberi genealogici, e grazie a sofisticate tecnologie di corrispondenza, MyHeritage offre agli utenti la gioia di scoprire il proprio passato e dare valore al proprio futuro. MyHeritage è il servizio di storia familiare e test del DNA più popolare in Europa e milioni di utenti in tutto il mondo gli fanno fiducia. Dal 2020, MyHeritage offre le tecnologie di AI più avanzate al mondo per l’animazione, il ripristino, il miglioramento e la colorizzazione di foto storiche. www.myheritage.it

Contacts

MyHeritage



Sarah Vanunu



Direttrice delle relazioni pubbliche



Telefono: +1-917-725-5018



Email: pr@myheritage.com