MY.GAMES annuncia, insieme a Google e Amazon Web Services, la terza stagione del programma Game Drive a supporto degli sviluppatori di giochi mobili

Game Drive è un programma di accelerazione per aziende che mira a creare più opportunità di crescita e sviluppo per la nuova generazione di game developer di talento

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–MY.GAMES continua a contribuire allo sviluppo del settore del gaming implementando progetti di larga scala per la crescita e il progresso della comunità globale di game developer, con Game Drive come programma di punta. La terza stagione di Game Drive, guidata da MGVC, il settore investimenti di MY.GAMES, riunisce gli attori più importanti del mercato del gaming, con AWS for Games, il reparto AWS focalizzato sui giochi, che si unisce a Google come uno dei partner leader, insieme a data.ai, esperti Unity e Deconstructor of Fun.

Per questa edizione Game Drive adotta un nuovo formato che comprende una serie di eventi online e offline formativi e di networking, e una call aperta tutto l’anno per l’invio di progetti. Il primo evento online si terrà l’11 maggio, mentre il primo evento offline si svolgerà il 23 maggio a Malmö, in Svezia, in occasione della Nordic Game Conference.

Questo nuovo approccio consentirà a più studi promettenti di partecipare al programma e ricevere servizi di consulenza gratuiti, inclusa la valutazione di esperti, analisi dei parametri chiave, consigli su miglioramenti passo passo e consulenza su scalabilità ed espansione internazionale da esperti di MY.GAMES, Google, AWS for Games, data.ai, Unity e Deconstructor of Fun.

“Abbiamo lanciato Game Drive nel 2020 con l’obiettivo principale di sviluppare l’ecosistema del gaming mobile e di fornire agli sviluppatori di giochi il meglio in fatto di consulenza, competenza ed esperienza, per assicurare il successo ai loro progetti. Oggi il settore si trova di fronte a molte sfide e, per superarle, i game developer devono rivedere la loro strategia ed escogitarne di nuove. Noi di MY.GAMES rimaniamo fedeli alla nostra missione di supportare i team di talento e siamo felici di unire le forze con leader chiave del settore come Google, AWS for Games, data.ai e Deconstructor of Fun, oltre agli esperti di Unity, per lanciare la terza stagione di Game Drive. Questa volta abbiamo ampliato significativamente il nostro programma di accelerazione aziendale, preparando contenuti e strumenti concepiti appositamente per le esigenze attuali degli sviluppatori di giochi mobili: invitiamo tutti gli studi, grandi e piccoli, a partecipare a Game Drive”, ha commentato Elena Grigoryan, Chief Strategy Officer di MY.GAMES.

“Siamo entusiasti di continuare a offrire supporto ai migliori sviluppatori di giochi mobili con il programma Game Drive di MY.GAMES. Nella terza stagione, l’acceleratore presenta un nuovo format che offrirà ai partecipanti un livello più avanzato di supporto, in modo da rispondere alle necessità e preparare la strada per il successo dei progetti in un mercato estremamente competitivo come quello dei giochi mobili. Siamo fiduciosi che Game Drive rappresenterà una svolta per gli sviluppatori di giochi e non vediamo l’ora di assisterli nel loro percorso di crescita ed espansione globale”, ha dichiarato Vasiliy Pamukhin, Industry Head, Gaming, Google.

Game Drive è stato lanciato in collaborazione con Google nel 2020 per aiutare i game studio emergenti a scalare i loro progetti ed espandersi a livello internazionale. Nelle prime due stagioni, MGVC e Google hanno ricevuto più di 100 candidature di sviluppatori provenienti da Europa, Africa e regioni mediorientali, e hanno aiutato molti studi a scalare i propri progetti e raggiungere i mercati internazionali.

Per l’annuncio completo e maggiori informazioni su come candidarsi per Game Drive 3.0, consultare questo link.

