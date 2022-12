MSCI lancia strumenti per coadiuvare gli investitori a valutare il rischio di deforestazione e di perdita della biodiversità nei portafogli

Le metriche di valutazione sono state presentate in concomitanza con l’arrivo dei leader mondiali alla COP15 per sviluppare entro questo decennio un quadro per la tutela della diversità biologica, con il supporto delle Nazioni Unite

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni critiche per la comunità globale degli investitori, oggi ha annunciato il prossimo lancio di tool che aiuteranno gli investitori a identificare le aziende che rischiano di contribuire alla perdita di biodiversità e alla deforestazione.

I nuovi strumenti di screening combinano migliaia di punti dati ESG e climatici sovrapponendoli alle informazioni di geolocalizzazione proprietarie di MSCI che aiutano a individuare le attività di un’azienda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Domande dei media

PR@msci.com

Sam Wang +1 212 804 5244



Melanie Blanco +1 212 981 1049



Calum MacDougall +44 7876 836 759

Servizio clienti globale MSCI

Servizio clienti EMEA + 44 20 7618.2222



Servizio clienti Americhe +1 888 588 4567 (numero verde)



Servizio clienti Asia-Pacifico + 852 2844 9333