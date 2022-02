Mobile World Congress 2022: Oral-B® porta l’igiene orale ad un nuovo livello con un dispositivo all’avanguardia dotato di intelligenza artificiale  

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–L’intelligenza artificiale si è integrata perfettamente nella nostra vita ed è giunto il momento in cui anche la routine legata alla salute orale debba beneficiarne.





In occasione del Mobile World Congress, Oral-B® – il marchio consigliato da dentisti numero uno al mondo e leader negli spazzolini elettrici oscillanti-rotanti – annuncia la sua ultima innovazione tecnologia, iOTM 10 con iOSenseTM, destinata a rivoluzionare il modo in cui ci laviamo i denti con un’esperienza personalizzata come mai prima d’ora.

Il nuovo spazzolino iO10, l’ultima aggiunta alla rivoluzionaria gamma iO, è dotato di un dispositivo intelligente chiamato iOSenseTM, in grado di offrire grazie all’AI una guida al lavaggio in tempo reale, con un’esperienza di spazzolamento che assicura gengive e denti più sani.

“L’innovazione che stiamo presentando è molto di più di un semplice spazzolino elettrico, rappresenta una nuova era nel campo della spazzolatura: è una fusione di tecnologia rivoluzionaria, moderno design e prestazioni straordinarie. iOTM 10 con iOSenseTM è il nostro ultimo sforzo volto a costruire un ecosistema di cura dentale digitale con tecnologia avanzate, soluzioni accessibili e strumenti educativi più efficaci per migliorare l’igiene orale e la salute di tutti”, dichiara Benjamin Binot, P&G Europe Oral Care Senior Vice President.

“I nostri test clinici dimostrano che Oral-B® iO™ offre una pulizia più profonda di denti e gengive rispetto a uno spazzolino manuale, ma ora grazie a iOSenseTM l’esperienza di spazzolamento personalizzata rivoluzionerà il nostro rapporto con la salute orale” – aggiunge Maike Siemons, Europe R&S Oral Care Leader.

Intelligenza artificiale:

Il nuovo dispositivo iOSense, alimentato dall’intelligenza artificiale per guidare intuitivamente la spazzolatura e fornire un’esperienza personalizzata come mai nessun altro spazzolino, offre consigli per:

Quando spazzolare : iOSense ha un timer per un tempo di spazzolamento ottimale e un orologio Wi-Fi integrato

: iOSense ha un timer per un tempo di spazzolamento ottimale e un orologio Wi-Fi integrato Dove spazzolare : le intuitive luci iOSense permetteranno di non lasciare zone scoperte

: le intuitive luci iOSense permetteranno di non lasciare zone scoperte Come spazzolare: l’ App Oral-B® tiene traccia degli obiettivi da raggiungere e fornisce feedback personalizzati dopo ogni sessione di spazzolamento

iOSense è anche un caricatore magnetico che ricarica lo spazzolino in circa 3 ore. Per l’uso fuori da casa, la custodia da viaggio Power2Go garantisce la possibilità di ricaricare lo spazzolino ogni volta che se ne ha necessità.

Prestazioni intelligenti:

La rivoluzionaria tecnologia di microvibrazione di Oral-B® iO™ rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale per offrire una sensazione di pulizia professionale a casa, migliorando la propria salute orale, contribuendo quindi a una miglior salute generale del corpo. Tuttavia, non si tratta solo di ciò che iO fa, ma anche di come fa sentire. Utilizzare iO10 è un’esperienza sensoriale che trasformerà il momento del lavaggio dei denti da qualcosa che si deve fare a qualcosa che si vuole fare.

I test clinici hanno dimostrato che Oral-B® iO™ garantisce una pulizia più profonda di denti e gengive, consentendo agli utenti di prendersi cura della propria salute orale in modo semplice ed efficace.

Rispetto agli spazzolini manuali, gli utilizzatori di Oral-B iO™ hanno sperimentato:

Una rimozione della placca lungo il bordo gengivale sei volte maggiore

Gengive più sane del 100% in una settimana

Denti più bianchi in una settimana grazie alla rivoluzionaria tecnologia iO™

In uno studio clinico di sei mesi:

Il 96% dei pazienti che hanno utilizzato Oral-B® iO™ è passato da gengive non sane a gengive sane, il che significa che più a lungo si utilizza iO™, meglio è.

Utilizzando Oral-B® iO™, gli utenti hanno una probabilità 14,5 volte maggiore di passare da gengive non sane a gengive sane rispetto a un normale spazzolino manuale.

Oral-B® iO™ rimuove il 62% di placca in più rispetto ai principali competitor lungo il bordo gengivale il 26% di placca in più nelle aree difficili da raggiungere.

Il design di Oral-B® iOTM 10:

Disponibile in due nuovi modelli ispirati alla galassia, lo spazzolino nasce in due colori, il nero cosmico e il bianco polvere di stelle.

Il display interattivo a colori consente una facile navigazione tra le funzioni del device, a partire dai saluti di benvenuto, alle impostazioni della lingua, alla selezione delle modalità di pulizia, tra cui quella indicata per i denti sensibili, quella profonda e lo sbiancamento.

Il sensore di pressione intelligente garantisce agli utenti di applicare la pressione di pulizia ottimale. Il sensore segnala infatti la sovrapressione con una luce rossa; la luce verde appare quando gli utenti stanno applicando la pressione di pulizia ottimale, massimizzando l’efficacia dell’iconica testina rotondaOral-B® iOs™, ispirata agli strumenti dei dentisti.

L’app Oral-B® fornisce un feedback personalizzato dopo ogni sessione di spazzolamento: grazie ad una facile navigazione tra le funzioni, è possibile configurare in maniera semplice lo spazzolino, personalizzando la propria esperienza di spazzolatura e impostando obiettivi personali per soddisfare le proprie esigenze individuali.

L’app Oral-B® fornisce anche grafiche 3D e la tecnologia AI Brushing riconosce tutte le aree all’interno della bocca, guidando gli utenti verso il completamento dell’area di spazzolamento al 100%.

Il timer fornisce una guida personalizzata per il raggiungimento di una migliore pulizia, tenendo traccia della durata di ciascuna sessione di spazzolamento, così che gli utenti sappiano quando si sono spazzolati i denti per i due minuti consigliati dai dentisti. Le icone sul display consentono agli utenti di sapere se hanno raggiunto il loro obiettivo.

Democratizzazione di Oral B iOTM: introduzione di Oral-B iOTM 4 e iOTM 5

In occasione del MWC 2022, Oral-B® lancia anche iO™ Serie 4 e 5, alternative convenienti dotate dell’innovativa tecnologia iO™, accessibili a tutti per un’esperienza di spazzolatura superiore.

Disponibili in una nuova gamma di colori: Quite White, Matt Black e Blush Pink o Lavender

Alimentati dall’intelligenza artificiale

Hanno un intuitivo sensore di pressione intelligente che guida la sessione di spazzolatura in tempo reale

Testina rotonda ispirata a quella utilizzata dai dentisti con esclusive setole micro-vibranti

Dotati di modalità intelligenti in modo da poter personalizzare la pulizia

Abitudini sane per le persone e per il pianeta:

Quest’anno al MWC 2022, Oral-B mostrerà il suo impegno nel potenziare le più piccole abitudini quotidiane, come l’uso di uno spazzolino elettrico, per creare un impatto positivo sulla salute di tutto il corpo, di tutta la famiglia e dell’intero pianeta.

Abitudini sane per l’ambiente significano un mondo in cui tutti rispettano il nostro pianeta e le sue risorse naturali; ricordati quindi di:

chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti

Riciclare imballaggi e prodotti

Scollegare il caricatore dello spazzolino quando non è in uso

Informazioni su Oral-B

Oral-B® supporta le persone nel prendersi cura della propria routine di igiene orale, aiutandole a spazzolare i denti come un vero professionista. Oral-B® è stata fondata nel 1950 da un parodontologo californiano, che ha inventato uno spazzolino innovativo volto ad aiutare i suoi pazienti a ottenere denti e gengive più sani anche a casa. Oral-B® continua a rimanere fedele alla sua missione ed è oggi il leader mondiale nel mercato degli spazzolini, dal valore di oltre 5 miliardi di dollari. Il marchio fa parte di Procter & Gamble Company, producendo spazzolini elettrici e dentifrici per adulti e bambini, idropulsore orale e prodotti interdentali.

Informazioni su Procter & Gamble

P&G serve i consumatori di tutto il mondo grazie a un ampio portfolio di prodotti che comprende marchi affidabili, di qualità e leader nei settori di riferimento, tra cui Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. P&G è attiva in 70 paesi in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare il sito: http://www.pg.com

