Mindray presenta un nuovo sistema di monitoraggio indossabile del paziente, che semplifica il flusso di lavoro del medico durante il monitoraggio delle condizioni del paziente

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Mindray (SZSE: 300760), leader mondiale nella fornitura di soluzioni avanzate per dispositivi medici, lancia oggi il sistema mWear™, una nuovissima soluzione indossabile per il monitoraggio dei pazienti. mWear™ consente di incentrare le cure sul paziente, rendendo più efficiente il flusso di lavoro durante il monitoraggio continuo dei parametri vitali.





Con la crescente carenza di posti letto e di personale negli ospedali di oggi, le complicazioni postoperatorie e il rilevamento del deterioramento tardivo dei pazienti nei reparti generali sono diventati più impegnativi e richiedono un intervento immediato. È qui che entra in gioco il sistema mWear™ di Mindray. Il sistema perfeziona il monitoraggio di routine dei pazienti combinando tutti i vantaggi di un’interconnessione wireless completa con un monitoraggio multiparametrico accurato, flussi di lavoro semplificati e un’integrazione perfetta per gli ambienti domiciliari e ospedalieri, contribuendo a migliorare i risultati clinici lungo tutto il percorso del paziente.

mWear™ supporta misurazioni complete e precise dei segni vitali, tra cui ECG, saturazione dell’ossigeno, pressione sanguigna non invasiva, frequenza respiratoria, frequenza del polso e temperatura. È dotato di un’eccellente capacità anti-interferenza grazie all’algoritmo brevettato Anti-motion, che consente ai pazienti di muoversi senza restrizioni e riduce al minimo i falsi allarmi per consentire ai medici di identificare le vere anomalie. Sfruttando i parametri sanitari specializzati, gli indicatori di stato e l’analisi del tempo per rilevare le attività fisiche e il sonno dei pazienti, mWear™ fornisce una serie completa di dati relativi al paziente per assistere gli operatori nella valutazione completa e obiettiva del suo stato di recupero.

Il sistema consente di personalizzare le impostazioni di misurazione e le modalità di monitoraggio per adattarle alle diverse esigenze cliniche, per un flusso di lavoro più fluido e una maggiore efficienza. Grazie all’evidenziazione delle variazioni dei segni vitali, alla modalità di emergenza attivata automaticamente e alle escalation di allarme, i medici possono identificare efficacemente i primi segni di deterioramento e offrire interventi tempestivi.

Oltre al monitoraggio in ospedale, questa soluzione indossabile consente agli ospedali di estendere il servizio di assistenza a domicilio dei pazienti attraverso l’App Home-hospital. La capacità di fornire un monitoraggio continuo di livello medico ai pazienti che rimangono a casa dopo la dimissione ha rivoluzionato l’intero processo di assistenza ai pazienti, migliorando la sicurezza e la flessibilità.

Per facilitare il monitoraggio coerente e sistemico di tutti i pazienti all’interno e all’esterno dell’ospedale, mWear™ implementa una piattaforma CMS universale in modo che tutti i dati clinici relativi al paziente durante l’intero percorso sanitario possano essere visualizzati, analizzati, allarmati e segnalati per ottenere un quadro più completo della salute del paziente. Inoltre, consente agli ospedali di sfruttare l’architettura IT Mindray esistente per ridurre i costi di installazione e manutenzione.

“Integrando le più recenti tecnologie di monitoraggio per rispondere alle esigenze cliniche, riteniamo che il sistema di monitoraggio indossabile mWear™ rappresenti un solido passo avanti per rimodellare il futuro del percorso dei pazienti e portare il monitoraggio continuo del paziente a un nuovo livello”, ha dichiarato Ralph Zhao, Direttore Generale del Dipartimento Vendite e Marketing Global PMLS di Mindray. “È impegno costante di Mindray continuare a migliorare le soluzioni mediche che portano un’assistenza sanitaria di alta qualità in ogni punto di cura”.

Informazioni su Mindray

Mindray è un’azienda leader nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di soluzioni e tecnologie per dispositivi medici utilizzati nelle strutture sanitarie di tutto il mondo. L’azienda offre agli operatori sanitari soluzioni innovative e di alto valore che contribuiscono a creare la prossima generazione di strumenti salvavita per il monitoraggio e il supporto vitale dei pazienti, la diagnostica in vitro e l’imaging medico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.mindray.com.

