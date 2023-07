Mindbreeze, specialista della gestione della conoscenza, rende l’IA generativa adatta all’uso sicuro in azienda

Mindbreeze InSpire, un motore di ricerca di informazioni, rappresenta la base perfetta per l’utilizzo sicuro dei modelli linguistici di grandi dimensioni nel mondo delle imprese.





CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Mindbreeze, fornitore leader di soluzioni per la gestione della conoscenza e l’analisi delle informazioni, permette ai clienti di sfruttare in tutta sicurezza le innovazioni dell’IA generativa per i dati aziendali sensibili. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, Large Language Model) avanzati, combinati con Mindbreeze InSpire, forniscono esperienze clienti di livello eccezionale nell’elaborazione dei linguaggi naturali, nella generazione di testo e nella sicurezza dei dati.

“L’intelligenza artificiale generativa (GenAI) e strumenti come ChatGPT hanno invaso il mondo”, spiega Daniel Fallmann, fondatore e CEO di Mindbreeze. “Ma per poter utilizzare queste tecnologie in azienda in modo professionale è necessario superare numerose difficoltà, come le allucinazioni dei dati, la mancanza di sicurezza delle informazioni, i permessi, i problemi critici di proprietà intellettuale, i costi elevati della formazione e l’implementazione tecnica con dati aziendali riservati. Mindbreeze InSpire risolve questi problemi per formare la base ottimale che consente di trasformare l’IA generativa nella soluzione ideale per l’utilizzo nelle aziende“.

Integrazione e numerosi vantaggi per gli utenti

Contrariamente ad applicazioni come ChatGPT, per cui solitamente non è possibile rintracciare l’origine dei dati, Mindbreeze InSpire si serve delle informazioni aziendali già esistenti come base per l’apprendimento automatico, per garantire che i dati utilizzati per addestrare i modelli appartengano sempre all’azienda interessata e non si riversino in un modello pubblico. I contenuti, sia esistenti che generati, sono sempre sicuri, corretti, affidabili e soprattutto tracciabili. Dato che la soluzione include la fonte nella risposta, gli utenti possono convalidare le risposte in qualsiasi momento, se necessario.

Mindbreeze InSpire fornisce agli utenti risposte intelligenti, informate e personalizzate per offrire alle aziende la possibilità di utilizzare l’IA in modo sicuro, responsabile e sostenibile.

Mindbreeze offre la massima flessibilità grazie agli standard aperti

Mindbreeze lascia ai clienti la possibilità di selezionare il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) preferito. Il motore di ricerca informazioni Mindbreeze InSpire viene fornito con modelli predefiniti; grazie all’utilizzo di modelli trasformativi e di standard aperti, è facile usufruire dei modelli di community come Huggingface. Mindbreeze inoltre offre ai clienti un supporto qualificato per la scelta di un LLM appropriato e i casi d’uso correlati.

“Ciò che rende Mindbreeze unico in questo campo è il fatto che i modelli sono eseguiti sia sul cloud, sia sui nostri dispositivi in loco. I clienti dispongono di una libertà di scelta totale nella scelta del loro LLM e del luogo dove avverrà l’elaborazione dei dati”, spiega Jakob Praher, CTO di Mindbreeze. “I tanti anni di esperienza nell’elaborazione estremamente scalabile di enormi volumi di dati ci consentono di proporre soluzioni hardware e software personalizzate”.

Da anni Mindbreeze offre un approccio ibrido completo che risolve le dipendenze critiche permettendo di usufruire di tutte le funzionalità di Mindbreeze InSpire in loco e sul cloud.

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è un fornitore leader di soluzioni per l’analisi delle informazioni e la gestione della conoscenza con sedi nell’Europa centrale e nell’America settentrionale e una rete globale di partner.

Il prodotto Mindbreeze InSpire utilizza metodi di intelligenza artificiale (IA) esclusivi come apprendimento automatico, elaborazione dei linguaggi naturali e reti neurali per aiutare le aziende ad analizzare, comprendere e sfruttare i propri dati.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.mindbreeze.com oppure seguire l’azienda su LinkedIn e Twitter @Mindbreeze.

