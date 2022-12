Mindbreeze nominata leader nel 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines

Valutati in base alla completezza della visione e alla capacità di esecuzione.

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Mindbreeze, fornitore leader di appliance e servizi cloud nel campo dell’information insight e dell’intelligenza artificiale applicata, è stato nominato Leader nel Magic Quadrant Gartner 2022 per gli Insight Engines per la quarta volta consecutiva. Inoltre, Mindbreeze ha ottenuto la posizione più alta per la capacità di esecuzione tra i 15 diversi fornitori valutati nel rapporto di ricerca globale.

“La comprensione automatizzata delle informazioni per fornire approfondimenti e contesto è ormai un must per le aziende. Abbiamo constatato in prima persona che i nostri clienti hanno un enorme bisogno di una gestione intelligente delle conoscenze e di una visione a 360 gradi in tutte le aree della loro attività. Mindbreeze vuole essere uno strumento perfetto per gli utenti dei rispettivi dipartimenti”, spiega Daniel Fallmann, fondatore e CEO di Mindbreeze. “Crediamo fermamente che essere riconosciuti ancora una volta come Leader e posizionati ai primi posti per la capacità di esecuzione sia correlato ai nostri sforzi per innovare e ottimizzare continuamente il nostro prodotto. Il nostro team è molto orgoglioso e felice di assistere i nostri clienti nell’implementazione delle innovazioni dei prodotti AI di Mindbreeze all’interno della loro organizzazione”.

Oltre 2.000 tra le più grandi aziende del mondo stanno già sfruttando il motore di insight alimentato dall’intelligenza artificiale di Mindbreeze per gestire le proprie informazioni in modo più efficiente e intelligente.

Gartner, Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms, 12 dicembre 2022.

Mindbreeze è un fornitore internazionale leader di dispositivi e servizi cloud per la ricerca aziendale, l’intelligenza artificiale applicata e la gestione della conoscenza. La rete globale di partner consente un’assistenza ai clienti indipendente dalle fasce orarie in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mindbreeze.com o seguiteci su LinkedIn e Twitter @Mindbreeze.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

