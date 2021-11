Milliman e Akur8 stringono un’alleanza strategica finalizzata a mettere a disposizione delle compagnie assicurative P&C, MGA e start-up funzioni di nuova generazione di determinazione dei premi

PARIGI e SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Akur8, azienda che sviluppa l’omonima soluzione di nuova generazione per la determinazione dei premi, e Milliman, una società attuariale e di consulenza di prestigio a livello internazionale, sono liete di annunciare la formazione di un’alleanza strategica finalizzata a mettere a disposizione delle compagnie assicurative nel ramo incidenti e beni immobiliari (Property & Casualty), managing general agent (MGA) e start-up funzioni di nuova generazione di determinazione dei premi. Questa collaborazione va oltre le soluzioni convenzionali di determinazione dei premi per offrire velocità, precisione e corporate governance superiori.

Tramite la sua esclusiva piattaforma cloud, Akur8 utilizza un’innovativa combinazione di intelligenza artificiale trasparente (Transparent AI™) e algoritmi di machine learning proprietari per automatizzare il processo di modellazione dei premi, al tempo stesso mantenendo interpretabilità e trasparenza complete dei modelli creati. Akur8 offre funzionalità complete di determinazione dei premi alle compagnie assicurative P&C, MGA e start-up rispettando gli standard attuariali in vigore – è inclusa una funzione che produce automaticamente la documentazione richiesta in tutti e 50 gli Stati Usa, consentendo di presentare facilmente il supporto del modello alle agenzie normative statali.

“Akur8 è una soluzione innovativa nel campo del software per il processo di determinazione dei premi, che automatizza la parte orientata ai dati di tale processo consentendo agli attuari e ai team responsabili di questo compito di mantenere il controllo completo del processo stesso”, spiega Sheri Scott, direttrice e attuario consulente presso Milliman.

Questa alleanza combina il know-how di Milliman nei campi del rischio e della scienza attuariale con l’innovativo software Akur8 per il processo di determinazione dei premi basato sull’IA per trasformare tale processo per le società di assicurazione P&C in tutto il mondo. Offrendo Akur8 congiuntamente alla competenza di Milliman, le compagnie assicurative P&C nazionali e multinazionali si avvantaggiano di una soluzione scalabile caratterizzata da migliore efficienza nella determinazione completa dei premi, maggiore precisione della modellazione, migliore governance interna e compliance completa.

“In Milliman, sappiamo quanto sia importante mettere a disposizione dei nostri clienti le migliori innovazioni tecnologiche nel campo assicurativo per sostenerli nel loro cammino di trasformazione”, commenta Richard Lord, Global Practice Director per il ramo incidenti e beni immobiliari presso Milliman. “Questa alleanza strategica consente alle compagnie assicurative, agli MGA e alle start-up di trarre vantaggio da soluzioni e servizi attuariali avanzati insieme a una tecnologia operativa all’avanguardia”.

“Akur8 è molto lieta della partnership stretta con Milliman. La combinazione della piattaforma avanzata di Akur8 con le innovative funzioni per l’utilizzo dei dati e il know-how ineguagliato nella scienza attuariale di Milliman crea una soluzione tecnica trasformativa nel settore delle assicurazioni che farà mangiare la polvere ai metodi convenzionali”, conclude Samuel Falmagne, Ceo di Akur8.

Informazioni su Akur8

Akur8 è la soluzione di nuova generazione per la determinazione dei premi sviluppata dall’azienda omonima, che sta trasformando questo campo del settore delle assicurazioni con algoritmi di machine learning (ML) proprietari che automatizzano tutte le fasi della determinazione dei premi sino alla generazione dei pacchetti di offerta, al contempo mantenendo il controllo e la trasparenza dell’intero processo e assicurando la conformità regolatoria. Akur8 l’unica soluzione presente sul mercato che riconcilia i campi della matematica attuariale e del machine learning, mettendo in grado gli attuari e i team responsabili della determinazione dei premi di prendere decisioni migliori, più velocemente.

Informazioni su Milliman

Milliman è una delle più grandi aziende al mondo a fornire servizi e prodotti attuariali e correlati. Offre consulenza in molteplici settori – sanitario, prodotti assicurativi sia nel ramo incidenti e beni immobiliari che nei rami vita, servizi finanziari e benefit per i dipendenti. Fondata nel 1947, è un’impresa indipendente con sedi nelle principali città di tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

