MiLaboratories si assicura un finanziamento di serie A, portando il finanziamento totale a 10 milioni di dollari per rivoluzionare il mondo della ricerca genomica

La società con sede a San Francisco e stabilimento di R&S a Bilbao ha anche presentato il suo kit di sviluppo software Platforma.bio, trasformando il modo in cui i biologi analizzano i dati genomici per guidare la scoperta farmacologica e lo sviluppo in campi contigui della medicina.

Quest’ultimo round di finanziamento consolida gli sforzi dell’azienda verso la trasformazione della biologia computazionale su scala globale e la dotazione dei ricercatori di strumenti innovativi per accelerare le scoperte e i progressi nel settore

Guidato da Kfund con la partecipazione di Speedinvest, Acrobator Ventures, Ten13, Somersault Ventures, EGB Capital, e Courtyard Ventures

Il capitale di serie A verrà impiegato per attrarre talenti di alto livello e per l’espansione in nuovi mercati, con un’attenzione strategica sugli Stati Uniti

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–MiLaboratories, leader nell’ambito dell’innovazione della biologia computazionale, è entusiasta di annunciare la chiusura del round di finanziamento di serie A, guidato da Kfund, con sede a Madrid, e con il sostegno di Speedinvest e di altri importanti investitori internazionali. Questo traguardo di finanziamento viene raggiunto in concomitanza con il lancio del kit di sviluppo software (SDK) Platforma.bio, uno strumento rivoluzionario che semplifica e trasforma il modo in cui i biologi costruiscono e forniscono analisi e approfondimenti dai dati di sequenziamento di prossima generazione.









Consentire ai biologi di superare le sfide dei dati NGS e accelerare la ricerca genomica

Le società biotecnologiche e farmaceutiche spesso devono far fronte a importanti sfide al momento di integrare la tecnologia di sequenziamento di prossima generazione (NGS), in particolare negli ambiti delle infrastrutture e della scalabilità computazionali. Uno dei principali problemi consiste nella dipendenza dei biologi dai bioinformatici per l’analisi di enormi quantità di dati genomici generati dal sistema NGS. Poiché i bioinformatici hanno bisogno di competenze specifiche e di risorse informatiche, i biologi spesso devono fare affidamento su team di bioinformatici già sovraccarichi di lavoro, creando dei colli di bottiglia che ritardano la ricerca e la disponibilità di informazioni strategiche.

Queste sfide, insieme ai problemi di interoperabilità dei dati, agli elevati costi di scalabilità e alla complessità della gestione di grandi insiemi di dati, rallentano ulteriormente i progressi nella scoperta e nella ricerca di farmaci.

Per superare tali ostacoli, MiLaboratories ha sviluppato una piattaforma software ad alte prestazioni che consente ai biologi di analizzare i dati NGS in modo indipendente. Grazie a una soluzione intuitiva e scalabile, che si integra alla perfezione con i sistemi esistenti, MiLaboratories riduce la dipendenza dai bioinformatici, accelera l’elaborazione dei dati, accelerando la ricerca e favorendo una maggiore collaborazione nel campo della genomica.

Il kit di sviluppo software Platforma.bio fornisce ai ricercatori strumenti intuitivi per analisi computazionali complesse

Platforma.bio offre un design intuitivo e incentrato sull’UI che semplifica l’uso di strumenti avanzati di biologia computazionale, rendendoli accessibili agli scienziati senza la ripida curva di apprendimento dei sistemi tradizionali. I ricercatori possono concentrarsi sul loro lavoro mentre la piattaforma automatizza la gestione delle risorse, la gestione dei dati e i processi complessi.

In linea con l’impegno di MiLaboratories nei confronti della ricerca accademica, il kit di sviluppo software (SDK) di Platforma.bio è accessibile sul suo mercato aperto ed è gratuito per scienziati in ambito accademico, consentendo loro di sviluppare strumenti e applicazioni analitici personalizzati. Questo approccio aperto e collaborativo promuove l’innovazione e accelera la scoperta consentendo ai ricercatori di creare soluzioni su misura in risposta alle loro esigenze specifiche.

“Riteniamo che l’apertura della nostra piattaforma alla comunità degli sviluppatori accelererà l’adozione di moderni strumenti computazionali, sviluppando il prossimo livello della ricerca biomedica”, ha dichiarato Stan Poslavsky, CEO di MiLaboratories. “Oggi lo sviluppo di terapie è guidato da dati, algoritmi e IA. La nostra missione è quella di rendere accessibili ai ricercatori i progressi computazionali all’avanguardia per la scoperta di nuovi farmaci”.

Alla ricerca del talento per guidare la trasformazione del mercato globale

Con un potenziale di mercato globale multimiliardario, MiLaboratories è pronta ad espandere in modo significativo le proprie attività nei prossimi anni, concentrando i propri sforzi sull’attrarre talenti di alto livello e sull’espansione strategica delle proprie attività, con una parteicolare attenzione per gli Stati Uniti.

“Investire in piattaforme che riducono le distanze tra sviluppatori (in questo caso i bioinformatici) e utenti commerciali (in questo caso i biologi) è il fulcro di ciò che vogliamo fare con il nostro finanziamento. C’è un enorme potenziale nella democratizzazione dell’accesso a dati complessi che consentono di fornire informazioni in ambito immunologico ,” ha sottolineato Miguel Arias, parner generale di Kfund.

Per ulteriori dettagli sul lancio della nuova piattaforma o sul round di finanziamento di serie A, contattare press@milaboratories.com.

Informazioni su MiLaboratories

MiLaboratories è un’azienda in prima linea nel campo della biologia computazionale e crea soluzioni software che ridefiniscono i parametri della ricerca e dello sviluppo biologici. Impegnata nei confronti dell’innovazione e dell’autonomia degli utenti, MiLaboratories fornisce alla comunità scientifica strumenti adattabili e all’avanguardia, sviluppati per soddisfare le esigenze dinamiche della bioinformatica e della ricerca biomedica.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://platforma.bio/.

Informazioni su Kfund

Kfund è una famiglia di fondi multi-stadio e multi-prodotto che sostiene gli imprenditori dell’Europa meridionale e dell’America Latina. Con un attivo di oltre 550 milioni di euro, il fondo investe dalla fase pre-seed ai finanziamenti di serie B, offrendo assegni che vanno da 100.000 a 15 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.kfund.vc/

Informazioni su Speedinvest

Speedinvest è una società leader nel settore del venture capital early-stage con oltre 1 miliardo di euro di AuM e più di 40 investitori con sede a Berlino, Londra, Monaco, Parigi e Vienna. I nostri team dedicati per settore sono i primi a finanziare le startup tecnologiche più innovative in Europa e i nostri esperti operativi interni sono a disposizione per offrire ai fondatori un supporto continuo per la crescita, le risorse umane, l’espansione del mercato e altro ancora. Bitpanda, GoStudent, Wayflyer, Open, CoachHub, Schüttflix, TourRadar, Adverity e TWAICE fanno parte del nostro portafoglio di oltre 300 aziende.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.speedinvest.com/

Informazioni su Acrobator

Acrobator è una società di venture capital nella fase seed con sede ad Amsterdam. Si concentra sul sostegno a fondatori provenienti da CIS/Europa centrale e orientale/regione baltica che sviluppano aziende di software globali. Siamo specializzati in tecnologie ad alto contenuto di dati e di medio livello nell’ambito di fintech, biotecnologie, sicurezza informatica, robotica e tecnologie abilitanti. Supportiamo i fondatori attraverso un’ampia gamma di coach e mentori.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.acrobator.vc

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

